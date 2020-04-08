Buy Sell Storm MT4
- Indikatoren
- Aleksandr Makarov
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Kaufen Verkaufen Sturm
Professioneller Indikator für den Handel auf den Finanzmärkten, entwickelt für MT5-Plattform.
Der Handel mit dem Indikator ist sehr einfach,blauer Pfeil zum Kauf,roter Pfeil zum Verkauf.
Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Werte nicht.
(siehe das Video des EA auf dem Indikator).
In den Standardeinstellungen ist der Zeitraum Parameter auf - 1 eingestellt.
Sie können diesen Parameter ändern, um genauere Signale zu erhalten.
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.
Viel Glück beim Handeln!!!