Smart Trend Tracer EA: Ihr automatisierter Vorteil im Goldhandel!

Hören Sie auf, die Marktrichtung zu erraten. Der Smart Trend Tracer ist ein hochmoderner Expert Advisor, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Trends mit chirurgischer Präzision zu identifizieren und zu verfolgen. Dieser EA nutzt eine leistungsstarke Kombination aus dem proprietären Smart Trend Tracer-Indikator, einem robusten EMA-Trendfilter und einem dynamischen Geldmanagement, um Ihren Handel zu automatisieren und Ihre Erträge zu maximieren.

Der Goldrand: Leistung und Präzision

Gold-optimierte Leistung: Dieser EA wurde speziell für den volatilen und renditestarken XAUUSD (Gold) Markt auf dem schnellen M5 (5-Minuten)-Zeitrahmen des Brokers Exness entwickelt und abgestimmt . Wenn Sie kein Exness-Konto haben, können Sie sich über diesen Link registrieren: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweise den Parameter Risikoprozentsatz leicht optimieren , um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen.



Intelligente Trend-Bestätigung: Es nutzt das proprietäre Smart Trend Tracer-Signal und einen leistungsstarken EMA-Trendfilter, der sicherstellt, dass Sie nur dann in den Handel einsteigen, wenn sowohl das kurzfristige Momentum als auch der langfristige Trend übereinstimmen, was die Qualität Ihrer Trades erheblich steigert und falsche Signale reduziert.

Dynamische Risikokontrolle: Schützen Sie Ihr Kapital mit dem wichtigen täglichen Cut-Loss-Prozentsatz . Sobald Ihr maximal zulässiger täglicher Drawdown erreicht ist, pausiert der EA automatisch den Handel für den Rest des Tages, wobei der Kapitalerhalt Vorrang vor allem anderen hat.

Dynamische Lot-Größe: Riskieren Sie intelligenter, nicht härter. Die Losgröße wird dynamisch auf der Grundlage des von Ihnen festgelegten Risikoprozentsatzes und der berechneten Signalwahrscheinlichkeit berechnet. So wird sichergestellt, dass Sie Ihr Engagement nur dann erhöhen, wenn das System das größte Vertrauen in eine mögliche Bewegung hat.

Erweiterte Gewinnsicherheit: Setzt einen ATR-basierten Trailing Stop ein, der automatisch aktiviert wird, wenn der Handel deutlich im Gewinn ist. Diese Strategie ermöglicht es Ihren Gewinnern, maximale Gewinne zu erzielen und gleichzeitig die Gewinne gegen plötzliche Marktrückgänge zu sichern.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



Gebrauchsfertige Parameter (Eingänge)

Der Smart Trend Tracer ist für den sofortigen Einsatz konzipiert. Hier sind die wichtigsten Parameter, die seine Leistung bestimmen:

Risikoprozentsatz: Legt den Prozentsatz Ihres Eigenkapitals fest, den Sie pro Handel riskieren (setzen Sie ihn auf 0, um feste Lots zu verwenden).

Lose: Feste Losgröße, die verwendet wird, wenn der Risikoprozentsatz deaktiviert ist (auf 0 gesetzt).

Startstunde/Endstunde: Definiert das spezifische Handelsfenster, in dem der EA operiert, und ermöglicht es Ihnen, für bestimmte Marktsitzungen zu optimieren.

ATRPeriod / ATRThreshold: Wird verwendet, um die Marktvolatilität zu messen und zu filtern, um sicherzustellen, dass der EA nur in Perioden mit ausreichendem Momentum handelt.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Bestimmt die Parameter für den robusten EMA-Trendfilter, der die langfristige Trendrichtung bestätigt.

Täglicher Cut-Loss-Prozentsatz: Der maximale prozentuale Drawdown, der vom täglichen Startsaldo erlaubt ist, bevor alle Handelsaktivitäten gestoppt werden.

STT_Depth / STT_Deviation / STT_Backstep: Die proprietären Parameter für den Smart Trend Tracer-Indikator, die die Signalempfindlichkeit und -filterung steuern.

ATR_Trailing_Multiplikator / ATR_Profit_Multiplikator: Definiert den Abstand und das Aktivierungsniveau für das dynamische Trailing-Stop-System, das den maximalen Gewinn bei erfolgreichen Trades sichert.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel!

Hören Sie auf, den Markt zu beobachten - fangen Sie an, ihn zu dominieren! Der Smart Trend Tracer EA ist Ihre disziplinierte, automatisierte Gewinnmaschine, die bereit ist, den Goldmarkt zu erobern.

Laden Sie den Smart Trend Tracer EA noch heute herunter und verwandeln Sie Ihre XAUUSD-Strategie in ein ausgeklügeltes System mit hoher Gewinnwahrscheinlichkeit!