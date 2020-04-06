Gold ELF M1

Special offer in honor of the New Year and Christmas!!

https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810


Gold ELF M1 -  это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD).  Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках. 

Советник Gold ELF M1 упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям.


Set files:  

GoldELF_Hedging_Impuls  - Deposit 500$

GoldELF_Aggressive - Deposit 1000$


Рекомендации:

  • Валютная пара: Xauusd (Gold)
  • Таймфрейм: M1
  • Депозит: 1000$
  • Кредитное плечо: 1:500 и выше с минимальным спредом.

• Вносите и снимайте средства в кратчайшие сроки.


Если у вас возникли вопросы или нужна помощь - свяжитесь со мной в личное сообщение.

