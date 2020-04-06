Gold ELF M1
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.10
- Обновлено: 21 августа 2024
- Активации: 15
Gold ELF M1 - это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD). Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках.
Советник Gold ELF M1 упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям.
Set files:
GoldELF_Hedging_Impuls - Deposit 500$
GoldELF_Aggressive - Deposit 1000$
Рекомендации:
- Валютная пара: Xauusd (Gold)
- Таймфрейм: M1
- Депозит: 1000$
- Кредитное плечо: 1:500 и выше с минимальным спредом.
Если у вас возникли вопросы или нужна помощь - свяжитесь со мной в личное сообщение.