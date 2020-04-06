EA MacDuck

MacDuck ist ein fortschrittliches Handelssystem, das mehrere Indikatoren kombiniert. Sein Hauptmerkmal ist die präzise Steuerung der Einstiegspunkte, die es dem System ermöglicht, auch unter schwierigen Marktbedingungen hervorragende Ergebnisse zu erzielen.

MacDuck bietet eine Vielzahl von Handelsmöglichkeiten, ist unempfindlich gegenüber Spreads und gewährleistet eine präzise Ausführung jedes Trades dank einer strikten Einstiegspunktsteuerung.

Die Strategie hat ihre Wirksamkeit auf realen Konten bewiesen. Unabhängig davon, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Trader sind, bietet der EA eine ausgezeichnete Handelserfahrung.



Symbol AUDCAD
Zeitrahmen M15
Kapital 1000$
Makler Jeder Broker
Konto-Typ beliebig, vorzugsweise mit niedrigem Spread
Hebelwirkung от1:20
VPS bevorzugt, aber nicht erforderlich, MQL VPS ist auch möglich


Merkmale:

  • Geeignete Währungspaare: AUDCAD
  • Ladezeit: beliebig
  • Ganztägiger Handel
  • Benutzerdefinierter Gitterabstand und Volumenmultiplikator
  • Benutzerdefinierte Anzahl von Symbolen, die für den gleichzeitigen Handel zugelassen sind
  • Benutzerdefinierter Drawdown-Bereich für den Handel erlaubt
  • Mehrere Risikokontrollen
  • Unempfindlich gegenüber Spreads, geeignet für verschiedene Plattformen
  • Geeignet für Konten mit geringem Kapital

Verpassen Sie nicht Ihre Chance, Ihren Handel auf die nächste Stufe zu heben

