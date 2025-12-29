KalenderKategorien

Deutschland, Produzentenpreisindex (PPI) m/m (Germany Producer Price Index (PPI) m/m)

Land:
Deutschland
EUR, Euro
Quelle:
Statistisches Bundesamt von Deutschland (Federal Statistical Office of Germany)
Sektor:
Preise
Mittel 0.5% -0.2%
-0.3%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Index der Preisänderung der gewerblichen Produkte (Producer Price Index, PPI) m/m misst die inländischen Preisänderungen der Energie- und Wasserversorgung, dem Bergbau und dem verarbeitenden Gewerbe in der Bundesrepublik Deutschland im angegebenen Monat im Vergleich zum vorhergehenden Monat. Die Bezugsgröße des Gesamtindex ist die Summe aller gewerblichen Inlandsumsätze im Basisjahr (gegenwärtig: 2015), wie sie vor allem durch die Monatsberichte des Bergbaus und des verarbeitenden Gewerbes ausgewiesen wird. Damit werden also auch die Umsätze zwischen den gewerblichen Unternehmen berücksichtigt. Vereinfacht kann der Index als ein gewichteter Mittelwert der Preisveränderungen mit dem Basisjahr = 100 angesehen werden, der für eine repräsentative Auswahl gewerblicher Produkte errechnet wird. Die Indexgewicht korrespondierten mit den Umsätzen der jeweiligen Produkte im Basisjahr.

Die Zahlen werden monatlich bei einer repräsentativen Auswahl gewerblicher Unternehmen jeweils am 15. eines Monats erhoben. Gefragt wird nach den vereinbarten Preisen an diesem Tag, kurz vorher oder nachher. Die ermittelten Preise sind Effektivpreise ohne Umsatzsteuer aber u. U. einschließlich Verbrauchsteuern (z.B. Mineralölsteuer, Tabaksteuer, Stromsteuer, Erdgassteuer) und anderer gesetzlicher Abgaben (z.B. Bevorratungsbeitrag bei Mineralölerzeugnissen, Umlagen für EEG und KWK bei Strom, Konzessionsabgaben bei Erdgas). Netznutzungsentgelte und Entgelte für den Messstellenbetrieb und die Abrechnung sind ebenfalls in den Erdgas- und Strompreisen enthalten. Gegenwärtig werden rund 6 300 Unternehmen nach ihren Verkaufspreisen für insgesamt 1 343 repräsentativ ausgewählte Güterarten befragt. Dem Index liegen rund 10 000 Einzelpreisreihen zugrunde.

Der PPI gilt als ein Frühindikator für die Verbraucherpreise und die Inflation. Im Vergleich zum Konsumentenpreisindex (Consumer Price Index, CPI) ist er ein genauerer, vorlaufender Indikator: Wenn die Erzeugerpreise steigen, werden die Verbraucherpreise entsprechend steigen. Diese beiden Indikatoren sind eng miteinander verknüpft. Der Verbraucherpreisindex wird verwendet, um die Inflation zu prognostizieren. Einige Komponenten des PPI werden für die Berechnung des BIP verwendet.

Der Produzentenpreisindex (PPI) m/m des verarbeitenden Gewerbes oder der Hersteller spiegelt die durchschnittliche Veränderung der Warenverkaufspreise der Produzenten im Berichtsmonat gegenüber dem Vormonat wider.

Wenn die Erzeugerpreise steigen, deutet das fast immer auf ein Anstieg der Inflation hin. Das und ein über den Erwartungen liegender Wert kann für die Euro-Kurse als positiv angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Deutschland, Produzentenpreisindex (PPI) m/m (Germany Producer Price Index (PPI) m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
0.5%
-0.2%
-0.3%
Okt 2025
0.1%
-0.1%
-0.1%
Sep 2025
-0.1%
-0.2%
-0.1%
Jul 2025
-0.1%
-0.3%
0.1%
Jun 2025
0.1%
-0.4%
-0.2%
Mai 2025
-0.2%
-0.3%
-0.6%
Apr 2025
-0.6%
-0.1%
-0.7%
Mär 2025
-0.7%
0.0%
-0.2%
Feb 2025
-0.2%
0.1%
-0.1%
Jan 2025
-0.1%
-0.1%
-0.1%
Dez 2024
-0.1%
0.7%
0.5%
Nov 2024
0.5%
0.1%
0.2%
Okt 2024
0.2%
0.0%
-0.5%
Sep 2024
-0.5%
0.1%
0.2%
Aug 2024
0.2%
0.1%
0.2%
Jul 2024
0.2%
0.1%
0.2%
Jun 2024
0.2%
0.0%
0.0%
Mai 2024
0.0%
-0.1%
0.2%
Apr 2024
0.2%
-0.2%
0.2%
Mär 2024
0.2%
-0.4%
-0.4%
Feb 2024
-0.4%
-0.4%
0.2%
Jan 2024
0.2%
-0.3%
-0.8%
Dez 2023
-1.2%
-0.2%
-0.5%
Nov 2023
-0.5%
-0.4%
-0.1%
Okt 2023
-0.1%
-0.5%
-0.2%
Sep 2023
-0.2%
-0.6%
0.3%
Aug 2023
0.3%
-0.9%
-1.1%
Jul 2023
-1.1%
-3.2%
-0.3%
Jun 2023
-0.3%
-3.6%
-1.4%
Mai 2023
-1.4%
-3.3%
0.3%
Apr 2023
0.3%
-4.5%
-1.4%
Mär 2023
-2.6%
-3.2%
-0.3%
Feb 2023
-0.3%
-3.0%
-1.2%
Jan 2023
-1.0%
-3.5%
-0.4%
Dez 2022
-0.4%
-1.7%
-3.9%
Nov 2022
-3.9%
-2.0%
-4.2%
Okt 2022
-4.2%
4.5%
2.3%
Sep 2022
2.3%
6.3%
7.9%
Aug 2022
7.9%
3.7%
5.3%
Jul 2022
5.3%
0.9%
0.6%
Jun 2022
0.6%
2.9%
1.6%
Mai 2022
1.6%
3.3%
2.8%
Apr 2022
2.8%
3.7%
4.9%
Mär 2022
4.9%
3.4%
1.4%
Feb 2022
1.4%
3.4%
2.2%
Jan 2022
2.2%
4.6%
5.0%
Dez 2021
5.0%
1.6%
0.8%
Nov 2021
0.8%
3.3%
3.8%
Okt 2021
3.8%
1.6%
2.3%
Sep 2021
2.3%
1.3%
1.5%
12345
