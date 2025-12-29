Leistungsbilanz n.s.b. spiegelt die Differenz zwischen dem Wert der exportierten und importierten Waren, Dienstleistungen und Zinszahlungen während des jeweiligen Monats wider. Der Index umfasst folgende Komponenten: Netto-Handelsbilanz (Exporte minus Importe), Netto-Erträge (Zinsen, Dividenden) und eingehenden Transferzahlungen (wie Steuern im Ausland etc.). Ein Anstieg der Indikatorwerte kann sich positiv auf die Eurokurse auswirken.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Leistungsbilanz von Deutschland n.s.b. (Germany Current Account n.s.a.)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.