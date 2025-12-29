Die CESifo Group, bestehend aus dem Center for Economic Studies (CES), dem ifo-Institut und der CESifo GmbH (Münchner Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaftsforschung), ist eine in Europa einzigartige Forschungsgruppe im Bereich der Wirtschaftsforschung. Es zählt nach Meinung des Senats der Leibniz-Gemeinschaft, ein Zusammenschluss deutscher Forschungsinstitute unterschiedlicher Fachrichtungen mit Sitz in Berlin, zu den führenden europäischen Wirtschaftsforschungsinstituten. Das Leistungsspektrum reicht von international etablierten Dienstleistungsprodukten wie dem ifo Geschäftsklimaindex über international anerkannte Forschung, die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bis hin zu den zahlreichen, breit publizierten Beiträgen zur politischen Debatte auf nationaler und europäischer Ebene.

Das ifo Institut ermittelt monatlich den ifo Geschäftsklimaindex. Er basiert auf ca. 7.000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des Bauhauptgewerbes, des Großhandels und des Einzelhandels. Die Unternehmen werden gebeten, einerseits ihre gegenwärtige Geschäftslage (ifo aktuelles Geschäftsklima) und andererseits ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate (ifo Konjunkturperspektiven) mitzuteilen. Sie können ihre Lage, das aktuelle Geschäftsklima, mit "gut", "befriedigend" oder "schlecht" kennzeichnen. Der Saldowert der gegenwärtigen Geschäftslage ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten "gut" und "schlecht".

Für die Berechnung der Indexwerte des Geschäftsklimas werden die Salden um 200 erhöht und auf den Durchschnitt eines Basisjahres (aktuell 2015) normiert:

Indexwert = 100 * (Saldo des aktuellen Monats + 200) / (Saldomittelwert des Basisjahrs + 200).

Ein über den Erwartungen liegender Wert wird für die Euro-Kurse als günstig angesehen, während kleinere Werte als negativ angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: