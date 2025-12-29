KalenderKategorien

Seit 1991 werden im Rahmen des ZEW-Finanzmarkttests monatlich bis zu 300 Expertinnen und Experten von Banken, Versicherungen und Finanzabteilungen ausgewählter Großunternehmen (270 Banken, 50 Versicherungen und Kapitalgesellschaften und 30 großen Industrieunternehmungen) nach ihren mittelfristigen Einschätzungen und Prognosen wichtiger internationaler Finanzmarktdaten befragt. Der ZEW-Finanzmarkttest fängt die vorherrschende Stimmung unter den deutschen Finanzanalysten/-innen ein. Die wichtigsten internationalen Finanzkennzahlen sind Gegenstand dieser Befragung: Inflationsraten, Zinsen, Aktienindizes, Wechselkurse sowie der Ölpreis.

Die Finanzmarktexperten sollen bei ihren Antworten nur qualitative Tendenzeinschätzungen bezüglich der Veränderungsrichtung abgeben. Das heißt, sie beurteilen lediglich, ob ihrer Meinung nach beispielsweise die langfristigen Zinsen in den nächsten 6 Monaten ansteigen (+), fallen (–) oder in etwa gleichbleibend (=) werden, für die Lageindikatoren wird nach „gut“ und „schlecht“ gefragt und bei den Erwartungen nach „verbessern“ oder „verschlechtern“.

Aus den Ergebnissen des Finanzmarkttests werden dann die Indexwerte erzeugt: Die ZEW-Konjunkturerwartungen sind ein Frühindikator für die wirtschaftliche Lage in Deutschland, vergleichbar mit den ifo-Geschäftserwartungen.

Die Ergebnisse des ZEW-Finanzmarkttests werden im Finanzmarktreport veröffentlicht und kommentiert. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der Umfrage regelmäßig über die Presse in Form von Indikatoren und Prognosen weitergegeben. Der Informationsdienst Reuters veröffentlicht die aggregierten Umfrageergebnisse ebenfalls.

Das Indexwachstum kann sich positiv auf die Euro-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ZEW Konjunkturerwartungen, Deutschland (ZEW Germany Economic Sentiment Indicator)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
45.8
Nov 2025
N/D
15.4
39.3
Okt 2025
39.3
17.6
37.3
Sep 2025
37.3
17.2
34.7
Aug 2025
34.7
17.2
52.7
Jul 2025
52.7
23.0
47.5
Jun 2025
47.5
22.5
25.2
Mai 2025
25.2
3.7
-14.0
Apr 2025
-14.0
43.2
51.6
Mär 2025
51.6
17.5
26.0
Feb 2025
26.0
10.7
10.3
Jan 2025
10.3
9.4
15.7
Dez 2024
15.7
-16.5
7.4
Nov 2024
7.4
29.7
13.1
Okt 2024
13.1
5.8
3.6
Sep 2024
3.6
12.5
19.2
Aug 2024
19.2
32.1
41.8
Jul 2024
41.8
43.8
47.5
Jun 2024
47.5
49.2
47.1
Mai 2024
47.1
46.9
42.9
Apr 2024
42.9
42.7
31.7
Mär 2024
31.7
19.9
Feb 2024
19.9
15.2
Jan 2024
15.2
12.8
Dez 2023
12.8
4.3
9.8
Nov 2023
9.8
-6.2
-1.1
Okt 2023
-1.1
-11.9
-11.4
Sep 2023
-11.4
-13.5
-12.3
Aug 2023
-12.3
-11.6
-14.7
Jul 2023
-14.7
-9.6
-8.5
Jun 2023
-8.5
-3.3
-10.7
Mai 2023
-10.7
8.6
4.1
Apr 2023
4.1
20.6
13.0
Mär 2023
13.0
22.6
28.1
Feb 2023
28.1
-3.2
16.9
Jan 2023
16.9
-30.0
-23.3
Dez 2022
-23.3
-48.1
-36.7
Nov 2022
-36.7
-61.2
-59.2
Okt 2022
-59.2
-59.4
-61.9
Sep 2022
-61.9
-55.1
-55.3
Aug 2022
-55.3
-41.4
-53.8
Jul 2022
-53.8
-31.2
-28.0
Jun 2022
-28.0
-37.8
-34.3
Mai 2022
-34.3
-40.4
-41.0
Apr 2022
-41.0
-1.1
-39.3
Mär 2022
-39.3
53.6
54.3
Feb 2022
54.3
41.2
51.7
Jan 2022
51.7
30.9
29.9
Dez 2021
29.9
27.1
31.7
Nov 2021
31.7
24.4
22.3
12345
