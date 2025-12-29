Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) wird auf Grund europäischer Gesetzte auch für ganz Deutschland monatlich erhoben. Erfasst werden die Preise gleichbleibender Produkte inklusive der darauf lastenden Verbrauchssteuern aller im Inland gekauften Waren und Dienstleistungen, die Teil der Konsumausgaben der privaten Haushalte sind. Er dient als Inflationsmaßstab, als Konvergenzkriterium für Europa und der Indexierung von Finanzinstrumenten.

Neben den aus Katalogen und dem Internet aber auch vor Ort erhobenen Preisen fließen auch Gewichtungen für unterschiedliche Güterarten, Geschäftstypen und den Bundesländern, die aus Sekundärstatistiken ermittelt werden, in den Index ein. Für den HVPI wird eine Genauigkeit von 0,1 Prozentpunkten angestrebt. Die Basis der Preise und der Gewichte werden jährlich angepasst, die Basis des Index nur alle zehn Jahre.

Die vorläufige Werte werden kurz vor Monatsende veröffentlicht, die endgültigen um die Monatsmitte des Folgemonats. Innerhalb Europa ist sowohl die räumliche wie die zeitliche Vergleichbarkeit gewährleistet. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex, der Verbraucherpreisindex und der Einzelhandelspreisindex werden aus der gleichen Datenbasis mit unterschiedlichen Methoden abgeleitet.

Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) y/y spiegelt eine prozentuale Veränderung im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider.

Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex ist ein wichtiges Instrument für die Inflationsmessung und für die Bewertung der Geldwertstabilität, und er dient als Maßstab für die Lohnverhandlungen und fließt in die Berechnung des BIP ein. Steigt der Index, wirkt sich das meist positiv auf die Währung aus.

Grafik der letzten Werte: