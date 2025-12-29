KalenderKategorien

GfK Konsumentenklima, Deutschlands (GfK Germany Consumer Climate)

Land:
Deutschland
EUR, Euro
Quelle:
GfK
Sektor:
Verbraucher
Mittel N/D
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Konsumklimaindex (KKI) des Nürnberger Marktforschers GfK soll die Konsumneigung der Privathaushalte widerspiegeln und wird in der Regel am vorletzten Tag des Berichtsmonats um 8 Uhr morgens veröffentlicht.

Dazu befragt die GfK 2000 repräsentativ ausgewählte Personen ab 14 Jahren nach ihren Einkommens- und Konsumerwartungen auf Sicht von 12 Monaten sowie nach ihrer Anschaffungsneigung und ihren Erwartungen an die Gesamtwirtschaftliche Situation. Der Konsumklimaindikator versucht damit eine Prognose der Veränderung der monatlichen privaten Konsumausgaben auf der Basis der Teilkomponenten. Der Index ist allerdings recht revisionsanfällig. Auch ist die Korrelation zu den tatsächlichen privaten Konsumausgaben in den vergangenen Jahren nur schwach gewesen. Interessanter sind die Teilkomponenten, von denen die Anschaffungsneigung die höchste Erklärungskraft für die privaten Konsumausgaben hat.

Der GfK-Konsumklimaindex gilt als vielbeachteter Indikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. Zudem dient er der Ergänzung von weiteren amtlich erhobenen Statistiken wie dem EU-Verbrauchervertrauen. So kommt ihm eine besondere Bedeutung bei der Prognose von konjunkturellen Entwicklungen zu. Der Vorteil des GfK-Konsumklimaindex liegt in der allmonatlichen Erhebung der Daten. Somit sind die resultierenden Werte zumeist schneller verfügbar als quartalsweise veröffentlichte Statistiken.

Der Konsumklimaindex misst die Bereitschaft der Verbraucher ihr Geld auszugeben. Ein Indexwachstum erlaubt daher eine günstige Konjunkturerwartung. Die optimistische Stimmung kann als Frühindikator für das Wachstum der Konsumtätigkeit und damit für das Wachstum der Inflation sein. Ein steigendes Konsumklima wird in der Regel als positiv für den Euro angesehen.

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "GfK Konsumentenklima, Deutschlands (GfK Germany Consumer Climate)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Jan 2026
N/D
Dez 2025
N/D
-22.5
-24.1
Nov 2025
-24.1
-22.5
Okt 2025
-22.3
-21.6
-23.6
Sep 2025
-23.6
-21.7
Aug 2025
-21.5
-19.1
-20.3
Jul 2025
-20.3
-21.0
-20.0
Jun 2025
-19.9
-21.8
-20.8
Mai 2025
-20.6
-23.1
-24.3
Apr 2025
-24.5
-22.6
-24.6
Mär 2025
-24.7
-23.3
-22.6
Feb 2025
-22.4
-22.5
-21.4
Jan 2025
-21.3
-21.6
-23.1
Dez 2024
-23.3
-19.7
-18.4
Nov 2024
-18.3
-19.4
-21.0
Okt 2024
-21.2
-18.3
-21.9
Sep 2024
-22.0
-18.0
-18.6
Aug 2024
-18.4
-19.9
-21.6
Jul 2024
-21.8
-21.7
-21.0
Jun 2024
-20.9
-24.2
-24.0
Mai 2024
-24.2
-27.3
Apr 2024
-27.4
-28.8
Mär 2024
-29.0
-65.1
-25.1
Feb 2024
-29.7
-25.1
Jan 2024
-25.1
6.9
-27.6
Dez 2023
-27.8
-6.3
-28.3
Nov 2023
-28.1
-26.5
-26.7
Okt 2023
-26.5
-25.4
-25.6
Sep 2023
-25.5
-25.3
-24.6
Aug 2023
-24.4
-25.2
-25.2
Jul 2023
-25.4
-25.4
-24.4
Jun 2023
-24.2
-28.1
-25.8
Mai 2023
-25.7
-30.8
-29.3
Apr 2023
-29.5
-33.1
-30.6
Mär 2023
-30.5
-37.2
-33.8
Feb 2023
-33.9
-41.0
-37.6
Jan 2023
-37.8
-43.6
-40.1
Dez 2022
-40.2
-45.3
-41.9
Nov 2022
-41.9
-42.9
-42.8
Okt 2022
-42.5
-35.9
-36.8
Sep 2022
-36.5
-27.9
-30.9
Aug 2022
-30.6
-27.9
-27.7
Jul 2022
-27.4
-27.3
-26.2
Jun 2022
-26.0
-22.1
-26.6
Mai 2022
-26.5
-12.0
-15.7
Apr 2022
-15.5
-7.4
-8.5
Mär 2022
-8.1
-6.8
-6.7
Feb 2022
-6.7
-4.2
-6.9
Jan 2022
-6.8
-0.3
-1.8
Dez 2021
-1.6
0.6
1.0
