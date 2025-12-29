Der Konsumklimaindex (KKI) des Nürnberger Marktforschers GfK soll die Konsumneigung der Privathaushalte widerspiegeln und wird in der Regel am vorletzten Tag des Berichtsmonats um 8 Uhr morgens veröffentlicht.

Dazu befragt die GfK 2000 repräsentativ ausgewählte Personen ab 14 Jahren nach ihren Einkommens- und Konsumerwartungen auf Sicht von 12 Monaten sowie nach ihrer Anschaffungsneigung und ihren Erwartungen an die Gesamtwirtschaftliche Situation. Der Konsumklimaindikator versucht damit eine Prognose der Veränderung der monatlichen privaten Konsumausgaben auf der Basis der Teilkomponenten. Der Index ist allerdings recht revisionsanfällig. Auch ist die Korrelation zu den tatsächlichen privaten Konsumausgaben in den vergangenen Jahren nur schwach gewesen. Interessanter sind die Teilkomponenten, von denen die Anschaffungsneigung die höchste Erklärungskraft für die privaten Konsumausgaben hat.

Der GfK-Konsumklimaindex gilt als vielbeachteter Indikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. Zudem dient er der Ergänzung von weiteren amtlich erhobenen Statistiken wie dem EU-Verbrauchervertrauen. So kommt ihm eine besondere Bedeutung bei der Prognose von konjunkturellen Entwicklungen zu. Der Vorteil des GfK-Konsumklimaindex liegt in der allmonatlichen Erhebung der Daten. Somit sind die resultierenden Werte zumeist schneller verfügbar als quartalsweise veröffentlichte Statistiken.

Der Konsumklimaindex misst die Bereitschaft der Verbraucher ihr Geld auszugeben. Ein Indexwachstum erlaubt daher eine günstige Konjunkturerwartung. Die optimistische Stimmung kann als Frühindikator für das Wachstum der Konsumtätigkeit und damit für das Wachstum der Inflation sein. Ein steigendes Konsumklima wird in der Regel als positiv für den Euro angesehen.

Grafik der letzten Werte: