KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Ifo Geschäftsklima, Deutschland (Ifo Germany Business Climate)

Land:
Deutschland
EUR, Euro
Quelle:
Ifo Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo Institute for Economic Research)
Sektor:
Geschäft
Mittel 87.6
88.0
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Die CESifo Group, bestehend aus dem Center for Economic Studies (CES), dem ifo-Institut und der CESifo GmbH (Münchner Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaftsforschung), ist eine in Europa einzigartige Forschungsgruppe im Bereich der Wirtschaftsforschung. Es zählt nach Meinung des Senats der Leibniz-Gemeinschaft, ein Zusammenschluss deutscher Forschungsinstitute unterschiedlicher Fachrichtungen mit Sitz in Berlin, zu den führenden europäischen Wirtschaftsforschungsinstituten. Das Leistungsspektrum reicht von international etablierten Dienstleistungsprodukten wie dem ifo Geschäftsklimaindex über international anerkannte Forschung, die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bis hin zu den zahlreichen, breit publizierten Beiträgen zur politischen Debatte auf nationaler und europäischer Ebene.

Das ifo Institut ermittelt monatlich den ifo Geschäftsklimaindex. Er basiert auf ca. 7.000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes, des Bauhauptgewerbes, des Großhandels und des Einzelhandels. Die Unternehmen werden gebeten, einerseits ihre gegenwärtige Geschäftslage (ifo aktuelles Geschäftsklima) und andererseits ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate (ifo Konjunkturperspektiven) mitzuteilen. Sie können ihre Lage mit "gut", "befriedigend" oder "schlecht" und ihre Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monaten als "günstiger", "gleich bleibend" oder "ungünstiger" kennzeichnen. Der Saldowert der gegenwärtigen Geschäftslage ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten "gut" und "schlecht", der Saldowert der Erwartungen ist die Differenz der Prozentanteile der Antworten "günstiger" und "ungünstiger". Das ifo Geschäftsklima errechnet sich dann als ein transformierter Mittelwert aus den Salden der Geschäftslage und der Erwartungen nach folgender Formel:
ifo Geschäftsklima = Wurzel{ (Lage +200)(Erwartung+200) } - 200.

Für die Berechnung der Indexwerte des Geschäftsklimas und seiner Komponenten - Situation und Erwartung - werden die Salden alle um 200 erhöht und auf den Durchschnitt eines Basisjahres (aktuell 2015) normiert:
Indexwert = 100 * (Saldo des aktuellen Monats + 200) / (Saldomittelwert des Basisjahrs + 200).

Für alle Werte gilt, ein über den Erwartungen liegender Wert wird für die Euro-Kurse als günstig angesehen, während niedrigere Werte als negativ angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Ifo Geschäftsklima, Deutschland (Ifo Germany Business Climate)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
87.6
88.0
Nov 2025
N/D
88.5
88.4
Okt 2025
88.4
87.7
Sep 2025
87.7
88.9
Aug 2025
89.0
89.6
88.6
Jul 2025
88.6
89.0
88.4
Jun 2025
88.4
87.1
87.5
Mai 2025
87.5
86.5
86.9
Apr 2025
86.9
87.0
86.7
Mär 2025
86.7
86.1
85.3
Feb 2025
85.2
86.4
85.2
Jan 2025
85.1
83.4
84.7
Dez 2024
84.7
84.9
85.6
Nov 2024
85.7
88.4
86.5
Okt 2024
86.5
83.8
85.4
Sep 2024
85.4
88.3
86.6
Aug 2024
86.6
85.4
87.0
Jul 2024
87.0
87.0
88.6
Jun 2024
88.6
89.5
89.3
Mai 2024
89.3
89.9
89.3
Apr 2024
89.4
88.8
87.9
Mär 2024
87.8
86.3
85.7
Feb 2024
85.5
85.3
85.2
Jan 2024
85.2
85.2
86.3
Dez 2023
86.4
87.0
87.2
Nov 2023
87.3
86.2
86.9
Okt 2023
86.9
85.6
85.8
Sep 2023
85.7
86.4
85.8
Aug 2023
85.7
87.8
87.4
Jul 2023
87.3
90.0
88.6
Jun 2023
88.5
92.5
91.5
Mai 2023
91.7
93.4
93.4
Apr 2023
93.6
92.1
93.2
Mär 2023
93.3
90.5
91.1
Feb 2023
91.1
89.3
90.1
Jan 2023
90.2
87.3
88.6
Dez 2022
88.6
85.2
86.4
Nov 2022
86.3
84.2
84.5
Okt 2022
84.3
86.3
84.4
Sep 2022
84.3
88.4
88.6
Aug 2022
88.5
90.3
88.7
Jul 2022
88.6
92.5
92.2
Jun 2022
92.3
92.3
93.0
Mai 2022
93.0
91.2
91.9
Apr 2022
91.8
94.7
90.8
Mär 2022
90.8
97.2
98.5
Feb 2022
98.9
95.1
96.0
Jan 2022
95.7
95.5
94.8
Dez 2021
94.7
97.0
96.6
Nov 2021
96.5
98.2
97.7
12345
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen