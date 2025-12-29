KalenderKategorien

Deutschland, Verbraucherpreisindex (VPI) y/y (Germany Consumer Price Index (CPI) y/y)

Land:
Deutschland
EUR, Euro
Quelle:
Statistisches Bundesamt von Deutschland (Federal Statistical Office of Germany)
Sektor:
Preise
Mittel 2.3% 2.3%
2.3%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
2.3%
2.3%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Verbraucherpreisindex (VPI) für Deutschland misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, wie z. B. Nahrung, KFZ oder Reparaturen und Mieten, für die private Haushalte aber auch ausländische Touristen ihr Geld in Deutschland ausgeben. Er hat eine zentrale Bedeutung zur Beurteilung der Inflation, des realen Wirtschaftswachstums, für Lohnverhandlungen und bei der Deflationierung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

Basis der Berechnung ist ein Warenkorb mit für 5 Jahren konstanten 600 Güterarten auf der obersten Ebene, für die dann jeweils häufiger angepasste Preisrepräsentanten ausgewählt werden. Monatlich werden mehr als 300.000 Einzelpreise manuell erhoben, teilweise dezentral, teilweise zentral, wie bei den Internetpreisen. Jedes der 600 Güterarten wird mit dem Ausgabenanteil, der von ca. 60.000 Verbrauchern erfasst wird, gewichtet und in einen Mittelwert überführt.

Die Indexveränderung wird als Veränderung in Prozent ermittelt. Er kann als allgemeine Preisveränderungsrate aus der Sicht der Verbraucher interpretiert werden und wird nch folgender Formel berechnet:
(100 * neuer Indexstand / alter Indexstand) - 100

Der Verbraucherpreisindex y/y spiegelt die prozentuale Veränderung der Preise im Berichtsmonat gegenüber dem gleichen Monat im vorherigen Jahr wider.

Der Verbraucherpreisindex ist ein wichtiges Instrument für die Inflationsmessung und für die Bewertung der Geldwertstabilität und er dient als Maßstab für die Lohnverhandlungen und fließt in die Berechnung des BIP ein. Wenn dessen Wert ansteigt, wirkt sich das meist positiv auf die Währung aus.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Deutschland, Verbraucherpreisindex (VPI) y/y (Germany Consumer Price Index (CPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
2.3%
2.3%
2.3%
Nov 2025 vorl.
2.3%
2.3%
2.3%
Okt 2025
2.3%
2.3%
2.3%
Okt 2025 vorl.
2.3%
2.3%
2.4%
Sep 2025
2.4%
2.2%
Aug 2025
2.2%
2.2%
2.2%
Aug 2025 vorl.
2.2%
2.0%
2.0%
Jul 2025
2.0%
2.0%
2.0%
Jul 2025 vorl.
2.0%
2.0%
2.0%
Jun 2025
2.0%
2.0%
2.0%
Jun 2025 vorl.
2.0%
2.1%
2.1%
Mai 2025
2.1%
2.1%
2.1%
Mai 2025 vorl.
2.1%
2.2%
2.1%
Apr 2025
2.1%
2.1%
2.1%
Apr 2025 vorl.
2.1%
2.4%
2.2%
Mär 2025
2.2%
2.2%
2.2%
Mär 2025 vorl.
2.2%
2.4%
2.3%
Feb 2025
2.3%
2.3%
2.3%
Feb 2025 vorl.
2.3%
2.3%
2.3%
Jan 2025
2.3%
2.3%
2.3%
Jan 2025 vorl.
2.3%
2.5%
2.6%
Dez 2024
2.6%
2.6%
2.6%
Dez 2024 vorl.
2.6%
2.3%
2.2%
Nov 2024
2.2%
2.2%
2.2%
Nov 2024 vorl.
2.2%
2.2%
2.0%
Okt 2024
2.0%
2.0%
2.0%
Okt 2024 vorl.
2.0%
1.4%
1.6%
Sep 2024
1.6%
1.6%
1.6%
Sep 2024 vorl.
1.6%
1.7%
1.9%
Aug 2024
1.9%
1.9%
1.9%
Aug 2024 vorl.
1.9%
2.3%
2.3%
Jul 2024
2.3%
2.3%
2.3%
Jul 2024 vorl.
2.3%
2.2%
2.2%
Jun 2024
2.2%
2.2%
2.2%
Jun 2024 vorl.
2.2%
2.1%
2.4%
Mai 2024
2.4%
2.4%
2.4%
Mai 2024 vorl.
2.4%
2.1%
2.2%
Apr 2024
2.2%
2.2%
2.2%
Apr 2024 vorl.
2.2%
2.6%
2.2%
Mär 2024
2.2%
2.2%
2.2%
Mär 2024 vorl.
2.2%
2.1%
2.5%
Feb 2024
2.5%
2.5%
2.5%
Feb 2024 vorl.
2.5%
2.6%
2.9%
Jan 2024
2.9%
2.9%
2.9%
Jan 2024 vorl.
2.9%
3.3%
3.7%
Dez 2023
3.7%
3.7%
3.7%
Dez 2023 vorl.
3.7%
3.2%
3.2%
Nov 2023
3.2%
3.2%
3.2%
Nov 2023 vorl.
3.2%
3.8%
3.8%
Okt 2023
3.8%
3.8%
3.8%
