Der Verbraucherpreisindex (VPI) für Deutschland misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, wie z. B. Nahrung, KFZ oder Reparaturen und Mieten, für die private Haushalte aber auch ausländische Touristen ihr Geld in Deutschland ausgeben. Er hat eine zentrale Bedeutung zur Beurteilung der Inflation, des realen Wirtschaftswachstums, für Lohnverhandlungen und bei der Deflationierung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
Basis der Berechnung ist ein Warenkorb mit für 5 Jahren konstanten 600 Güterarten auf der obersten Ebene, für die dann jeweils häufiger angepasste Preisrepräsentanten ausgewählt werden. Monatlich werden mehr als 300.000 Einzelpreise manuell erhoben, teilweise dezentral, teilweise zentral, wie bei den Internetpreisen. Jedes der 600 Güterarten wird mit dem Ausgabenanteil, der von ca. 60.000 Verbrauchern erfasst wird, gewichtet und in einen Mittelwert überführt.
Die Indexveränderung wird als Veränderung in Prozent ermittelt. Er kann als allgemeine Preisveränderungsrate aus der Sicht der Verbraucher interpretiert werden und wird nch folgender Formel berechnet:
(100 * neuer Indexstand / alter Indexstand) - 100
Der Verbraucherpreisindex y/y spiegelt die prozentuale Veränderung der Preise im Berichtsmonat gegenüber dem gleichen Monat im vorherigen Jahr wider.
Der Verbraucherpreisindex ist ein wichtiges Instrument für die Inflationsmessung und für die Bewertung der Geldwertstabilität und er dient als Maßstab für die Lohnverhandlungen und fließt in die Berechnung des BIP ein. Wenn dessen Wert ansteigt, wirkt sich das meist positiv auf die Währung aus.
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
