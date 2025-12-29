Der Index der Großhandelsverkaufspreise misst die Entwicklung der Preise für die von Großhändlern im Inland abgesetzten Waren (erzeugt oder eingeführt), soweit diese Verkäufe der Großhandelsfunktion zuzurechnen sind, wie z.B. Abschlüsse mit Wiederverkäufern, mit Verarbeitern oder mit anderen Großabnehmern. Der Index wird als gewogenes Mittel aus den Preisveränderungszahlen (Durchschnittsmesszahlen) ermittelt, die für eine repräsentative Auswahl von Handelswaren (die sog. Preisrepräsentanten) monatlich, jeweils 5. des Berichtsmonats, erhoben werden. Als Wägungszahlen (= Indexgewichte) dienen die Umsatzanteile im Basisjahr.

Es werden Effektivpreise (keine Listen- oder Grundpreise bzw. Durchschnittserlöse) ohne Umsatzsteuer, aber ggf. einschließlich Verbrauchsteuern (z.B. Mineralölsteuer, Tabaksteuer) und anderer gesetzlicher Abgaben (z.B. Bevorratungsbeitrag bei Mineralölerzeugnissen) von aktuell 1.200 Berichtsstellen für 64 Wirtschaftszweige ermittelt. Bei den machen Nahrungsmittel werden auch die Preise von Großmärkten und Warenbörsen verwendet.

Der Index wird nach der sog. Laspeyres-Formel berechnet. Das bedeutet, dass die aus dem gegenwärtigen Basisjahr (2015) stammenden Wägungszahlen bis zur Umstellung des Index auf ein neueres Basisjahr unverändert bleiben. Das nächste Basisjahr wird das Jahr 2020 sein. Das letzte Basisjahr vor dem gegenwärtigen Basisjahr war das Jahr 2010.

Der Großhandelspreisindex (WPI) y/y spiegelt die Veränderungen der Preise im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Der steigende Indexwert deutet auf einen Anstieg von Einzelhandelsumsatz und der Konsumausgaben hin, was sich positiv auf die Euro-Kurse auswirken kann.

Grafik der letzten Werte: