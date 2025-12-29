KalenderKategorien

Deutschland, Großhandelspreisindex y/y (Germany Wholesale Price Index y/y)

Land:
Deutschland
EUR, Euro
Quelle:
Statistisches Bundesamt von Deutschland (Federal Statistical Office of Germany)
Sektor:
Preise
Niedrig 1.5% 1.0%
1.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Index der Großhandelsverkaufspreise misst die Entwicklung der Preise für die von Großhändlern im Inland abgesetzten Waren (erzeugt oder eingeführt), soweit diese Verkäufe der Großhandelsfunktion zuzurechnen sind, wie z.B. Abschlüsse mit Wiederverkäufern, mit Verarbeitern oder mit anderen Großabnehmern. Der Index wird als gewogenes Mittel aus den Preisveränderungszahlen (Durchschnittsmesszahlen) ermittelt, die für eine repräsentative Auswahl von Handelswaren (die sog. Preisrepräsentanten) monatlich, jeweils 5. des Berichtsmonats, erhoben werden. Als Wägungszahlen (= Indexgewichte) dienen die Umsatzanteile im Basisjahr.

Es werden Effektivpreise (keine Listen- oder Grundpreise bzw. Durchschnittserlöse) ohne Umsatzsteuer, aber ggf. einschließlich Verbrauchsteuern (z.B. Mineralölsteuer, Tabaksteuer) und anderer gesetzlicher Abgaben (z.B. Bevorratungsbeitrag bei Mineralölerzeugnissen) von aktuell 1.200 Berichtsstellen für 64 Wirtschaftszweige ermittelt. Bei den machen Nahrungsmittel werden auch die Preise von Großmärkten und Warenbörsen verwendet.

Der Index wird nach der sog. Laspeyres-Formel berechnet. Das bedeutet, dass die aus dem gegenwärtigen Basisjahr (2015) stammenden Wägungszahlen bis zur Umstellung des Index auf ein neueres Basisjahr unverändert bleiben. Das nächste Basisjahr wird das Jahr 2020 sein. Das letzte Basisjahr vor dem gegenwärtigen Basisjahr war das Jahr 2010.

Der Großhandelspreisindex (WPI) y/y spiegelt die Veränderungen der Preise im Berichtsmonat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres wider. Der steigende Indexwert deutet auf einen Anstieg von Einzelhandelsumsatz und der Konsumausgaben hin, was sich positiv auf die Euro-Kurse auswirken kann.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
1.5%
1.0%
1.1%
Okt 2025
1.1%
0.8%
1.2%
Sep 2025
1.2%
0.7%
Aug 2025
0.7%
1.2%
0.5%
Jul 2025
0.5%
1.2%
0.9%
Jun 2025
0.9%
-0.2%
0.4%
Mai 2025
0.4%
0.2%
0.8%
Apr 2025
0.8%
1.7%
1.3%
Mär 2025
1.3%
2.5%
1.6%
Feb 2025
1.6%
0.9%
0.9%
Jan 2025
0.9%
1.0%
0.1%
Dez 2024
0.1%
-0.9%
-0.6%
Nov 2024
-0.6%
0.7%
-0.8%
Okt 2024
-0.8%
-1.4%
-1.6%
Sep 2024
-1.6%
-1.9%
-1.1%
Aug 2024
-1.1%
0.7%
-0.1%
Jul 2024
-0.1%
-1.4%
-0.6%
Jun 2024
-0.6%
0.1%
-0.7%
Mai 2024
-0.7%
-0.4%
-1.8%
Apr 2024
-1.8%
-3.6%
-2.6%
Mär 2024
-3.0%
-1.9%
-3.0%
Feb 2024
-3.0%
-1.3%
-2.7%
Jan 2024
-2.7%
-2.4%
-2.6%
Dez 2023
-2.6%
-3.3%
-3.6%
Nov 2023
-3.6%
-3.3%
-4.2%
Okt 2023
-4.2%
-3.7%
-4.1%
Sep 2023
-4.1%
-4.3%
-2.7%
Aug 2023
-2.7%
-5.1%
-2.8%
Jul 2023
-2.8%
-2.6%
-2.9%
Jun 2023
-2.9%
-1.2%
-2.6%
Mai 2023
-2.6%
-3.3%
-0.5%
Apr 2023
-0.5%
-0.7%
2.0%
Mär 2023
2.0%
6.2%
8.9%
Feb 2023
8.9%
8.8%
10.6%
Jan 2023
10.6%
13.5%
12.8%
Dez 2022
12.8%
13.0%
14.9%
Nov 2022
14.9%
14.7%
17.4%
Okt 2022
17.4%
18.0%
19.9%
Sep 2022
19.9%
19.0%
18.9%
Aug 2022
18.9%
21.0%
19.5%
Jul 2022
19.5%
19.5%
21.2%
Jun 2022
21.2%
20.4%
22.9%
Mai 2022
22.9%
24.1%
23.8%
Apr 2022
23.8%
24.0%
22.6%
Mär 2022
22.6%
16.9%
16.6%
Feb 2022
16.6%
15.1%
16.2%
Jan 2022
16.2%
15.2%
16.1%
Dez 2021
16.1%
17.6%
16.6%
Nov 2021
16.6%
16.6%
15.2%
Okt 2021
15.2%
14.6%
13.2%
