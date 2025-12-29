Für das Erfassen Zahlen der Arbeitslosen gibt es unterschiedliche Methoden, die jeweils zu unterschiedlichen Definitionen von erwerbslos führen. Sie unterscheiden sich durch die Datengewinnung, die Art der Arbeitssuche und Definition von geringfügig Beschäftigten.

Die ILO-Erwerbsstatistik des Statistischen Bundesamtes setzt die von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) formulierten, international anerkannten und angewandten Kriterien für die Differenzierung von Personen nach dem Erwerbsstatus um. Die Quelle der Erwerbslosendaten ist die Arbeitskräfteerhebung, die in Deutschland in den Mikrozensus integriert ist, eine monatliche Befragung von 35.000 Personen. Die Zahlen nach dem Sozialgesetzbuch von Deutschland (SGB) werden aus den Geschäftsdaten der Arbeitsagenturen und der Jobcenter gewonnen. Demnach ist jemand erwerbslos bzw. -tätig, wenn er von den entsprechenden Stellen gemeldet wird. Ab Januar 2007 werden die in den getrennten Verfahren erfassten bzw. übermittelten Arbeitslosendaten in der BA-Statistik so zusammengeführt, dass ein überschneidungsfreier und stimmiger Verlauf der einzelnen Episoden von Arbeitslosigkeit und Arbeitsuche entsteht.

Für die Bezugsgröße der Erwerbstätige wird seit 2009 die Zahl „aller zivilen Erwerbspersonen“ verwendet, allerdings werden auch die Zeitreihe auf Basis der „abhängig zivile Erwerbspersonen“, die in Deutschland eine längere Tradition hat, weitergeführt. Die „abhängig zivilen Erwerbspersonen“ umfasst (nur) die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, die „aller zivilen Erwerbspersonen“ beinhaltet auch Selbstständige und mithelfende Familienmitglieder. Diese Bezugsgröße („alle ziv. Erwerbstätige“ + Arbeitslose) wird einmal jährlich, meist im Mai oder Juni aktualisiert.

Die Arbeitslosenquote wird nach folgender Formel berechnet:

AQ = 100 * Arbeitslose a / („alle ziv. Erwerbstätige“ t + Arbeitslose t )

mit a: aktueller Zeitpunkt und t: terminierter Zeitpunkt (Zeitpunkt Erhebung der Bezugsgröße).

Die Arbeitslosenrate zeigt, um wie viel Prozent sich die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat geändert hat. Diese Zahl ist saisonal bereinigt.

Die Zahlen des Arbeitsmarktes gehören zu den wichtigen Wirtschaftsindikatoren. Allerdings hinken sie der Wirtschaftsentwicklung um einige Monate hinterher, sie bestätigen also eher eine Entwicklung als sie anzuzeigen. Dennoch kann sich ein Rückgang der Arbeitslosenquote positiv auf den Euro auswirken.

Grafik der letzten Werte: