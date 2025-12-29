Handelsbilanz n.s.b. (nicht saisonbereinigt) zeigt den Unterschied zwischen der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienstleistungen von und nach Deutschland. Ein positiver Saldo zeigt einen Handelsüberschuss, ein negativer ein Handelsdefizit. Der Indikator gegenüber dem Vorjahr ist nicht saisonal bereinigt. Höhere als erwartete Werte können die Eurokurse positiv beeinflussen.

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Handelsbilanz von Deutschland n.s.b. (Germany Trade Balance n.s.a.)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.