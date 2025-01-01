Das Bundesbank-Vorstandsmitglied Sabine Mauderer Rede kann bestimmte Aspekte der von der Deutschen Bundesbank eingeführten Politik erläutern. Sabine Mauderer ist verantwortlich für die Bereiche Märkte, Personal und Klimawandel.

Deutschlands Zentralbank, die Bundesbank, wird vom Direktorium geleitet und verwaltet. Das Direktorium besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und vier weiteren Mitgliedern, die vom Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland ernannt werden. Sabine Mauderer ist seit 2018 Mitglied des Vorstandes.

Sie nimmt oft an verschiedenen Veranstaltungen teil, spricht auf verschiedenen internationalen Foren und Gipfeltreffen, Konferenzen und Kongressen usw.

Die Rede eines Vorstandsmitglieds der Bundesbank kann sich kurzfristig auf die Währungsnotierungen auswirken, deren Art von Thema und Wortlaut abhängt. Die Wirkung ist jedoch selten signifikant.