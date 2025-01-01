DocumentazioneSezioni
MathOrder

Genera un array integer con permutazione secondo l'ordine degli elementi dell'array dopo l'ordinamento.

Versione per lavorare con una serie di valori reali:

bool  MathOrder(
   const double&  array[],   // array di valori
   int&           result[]   // array dei risultati
  );

Versione per lavorare con un array di valori interi:

bool  MathOrder(
   const int&     array[],   // array di valori
   int&           result[]   // array dei risultati
  );

Parametri

array[]

[in] Array di valori. 

result[]

[out] Array per l'output degli indici ordinati.

Valore di ritorno

Restituisce true in caso di successo, altrimenti false.