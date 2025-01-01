ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathOrder 

MathOrder

並べ替え後の配列要素の順番に従った順列を持つ整数配列を生成します。

実数配列を扱うためのバージョン：

bool  MathOrder(
  const double&  array[]// 値の配列
  int&          result[]   // 結果の配列
  )

整数配列を扱うためのバージョン：

bool  MathOrder(
  const int&    array[]// 値の配列
  int&          result[]   // 結果の配列
  )

パラメータ

array[]

[in] 値の配列 

result[]

[out]並べ替えられたインデックスを出力する配列

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。