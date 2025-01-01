문서화섹션
MathOrder

정렬 후 배열 요소의 순서에 따라 순열을 갖는 정수 배열을 생성합니다.

실수 값 배열로 작업하기 위한 버전:

bool  MathOrder(
   const double&  array[],   // 값의 배열
   int&           result[]   // 결과의 배열
   )

정수 값 배열로 작업하기 위한 버전:

bool  MathOrder(
   const int&     array[],   // 값의 배열
   int&           result[]   // 결과의 배열
   )

매개변수

array[]

[in] 값의 배열. 

result[]

[out] 정렬된 인덱스를 출력할 배열.

값 반환

성공하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.