MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathIdentical 

MathIdentical

2つの値の配列を比較し、すべての要素が一致する場合はtrueを返します。

実数配列を扱うためのバージョン：

bool  MathIdentical(
  const double&  array1[],      // 1番目の値の配列
  const double&  array2[]       // 2番目の値の配列/t5>
  )

整数配列を扱うためのバージョン：

bool  MathIdentical(
  const int&    array1[],      // 1番目の値の配列
  const int&    array2[]       // 2番目の値の配列/t5>
  )

パラメータ

array1[]

[in] 比較される1番目の配列 

array2[]

[in] 比較される2番目の配列<分 

戻り値

配列が同一の場合は true、それ以外の場合は false