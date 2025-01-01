문서화섹션
MathIdentical

값의 두 배열을 비교하고 모든 요소가 일치하는 경우 true를 반환합니다.

실수 값 배열 작업용 버전:

bool  MathIdentical(
   const double&  array1[],      // 값의 첫 번째 배열
   const double&  array2[]       // 값의 두 번째 배열
   )

정수 값 배열로 작업용 버전:

bool  MathIdentical(
   const int&     array1[],      // 값의 첫 번째 배열
   const int&     array2[]       // 값의 두 번째 배열
   )

매개변수

array1[]

[in] 비교할 첫 번째 배열. 

array2[]

[in] 비교할 두 번째 배열. 

값 반환

배열이 같으면 true를 그렇지 않으면 false를 반환합니다.