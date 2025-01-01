DocumentazioneSezioni
MathIdentical

Confronta due array di valori e restituisce true se tutti gli elementi corrispondono.

Versione per lavorare con array di valori reali:

bool  MathIdentical(
   const double&  array1[],      // il primo array dei valori
   const double&  array2[]       // il secondo array dei valori
  );

Versione per lavorare con array di valori interi:

bool  MathIdentical(
   const int&     array1[],      // il primo array dei valori
   const int&     array2[]       // il secondo array dei valori
  );

Parametri

array1[]

[in] Il primo array da confrontare. 

array2[]

[in] Il secondo array da confrontare. 

Valore di ritorno

Restituisce true se gli array sono uguali, altrimenti false.