文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathIdentical 

MathIdentical

比较两个数组值，如果全部元素匹配则返回true。

处理真实值数组的版本：

bool  MathIdentical(
   const double&  array1[],      // 数值的第一数组
   const double&  array2[]       // 数值的第二数组
   )

处理整数值数组的版本：

bool  MathIdentical(
   const int&     array1[],      // 数值的第一数组
   const int&     array2[]       // 数值的第二数组
   )

参数

array1[]

[in] 进行比较的第一数组。 

array2[]

[in] 进行比较的第二数组。 

返回值

如果数组相等返回true，否则返回false。