MQL5自动化交易策略（第十九部分）：包络线趋势反弹剥头皮交易——交易执行与风险管理（下篇）

概述

在我们前一篇文章（第十八部分）中，我们为 MetaQuotes Language 5（MQL5）环境下的包络线趋势反弹剥头皮策略奠定了基础，完成了智能交易系统（EA）的核心架构搭建与交易信号生成逻辑。如今在第十九部分中，我们将通过实现交易执行模块与风险管理体系，推动该策略向全自动化交易系统升级。我们将涵盖以下主题：

最终，您将获得一套针对趋势反弹剥头皮交易的完整MQL5交易系统，其性能经过深度优化——让我们即刻启程！





策略规划与架构

在第十八部分中，我们为包络线趋势反弹剥头皮策略奠定了基础，构建了一套系统，该系统利用价格与包络线指标的交互来检测交易信号，并通过移动平均线和相对强弱指数（RSI）等趋势过滤器进行确认。当时我们专注于搭建监控市场条件、识别潜在交易机会的基础架构，但尚未实现自动交易执行与风险控制功能。第十九部分的规划重心将转向激活交易执行模块，并实施风险管理体系，确保策略能安全高效地基于信号采取行动。

我们的架构设计采用模块化方法，为信号到交易的转化提供清晰路径，同时嵌入多重保护机制。我们旨在实现以下功能：基于验证后的信号生成买入/卖出订单，并建立完整的风险控制体系——设置止损止盈、根据账户余额动态调整仓位、限制总体亏损以保全本金。该设计将构建一个高度协同的自动化剥头皮系统。我们将通过定义更多交易处理类，并将所有逻辑整合至tick处理函数中，使系统真正运转起来。简言之，这就是我们想要实现的目标。









在MQL5中的实现

要创建MQL5程序，请打开MetaEditor，进入导航器，定位至Experts文件夹，点击“新建”选项卡，并按照提示创建文件。文件创建完成后，在编码环境中，我们需要声明一些接口和类，以增强信号生成、逻辑组织及交易管理能力。首先，我们从基础信号表达式接口的设计开始。

interface IAdvisorStrategyExpression { bool Evaluate(); bool GetFireOnlyWhenReset(); void SetFireOnlyWhenReset( bool value ); void ResetSignalValue(); }; class ASSignal : public IAdvisorStrategyExpression { private : bool _fireOnlyWhenReset; int _previousSignalValue; int _signalValue; protected : bool virtual EvaluateSignal() = 0 ; public : void ASSignal() { _fireOnlyWhenReset = false ; _previousSignalValue = - 1 ; _signalValue = - 1 ; } bool Evaluate() { if (_signalValue == - 1 ) { _signalValue = EvaluateSignal(); } if (_fireOnlyWhenReset) { return (_previousSignalValue <= 0 && _signalValue == 1 ); } else { return _signalValue == 1 ; } } bool GetFireOnlyWhenReset() { return _fireOnlyWhenReset; } void SetFireOnlyWhenReset( bool value ) { _fireOnlyWhenReset = value ; } void ResetSignalValue() { _previousSignalValue = _signalValue; _signalValue = - 1 ; } };

为了构建高效的交易信号处理框架，我们聚焦于模块化且可靠的信号评估系统。首先定义"IAdvisorStrategyExpression"接口，为信号操作提供统一的设计规范。该接口包含四大核心函数："Evaluate"函数判断信号是否激活；"GetFireOnlyWhenReset"检查控制信号触发的标识位；"SetFireOnlyWhenReset"函数修改该标识位的状态；"ResetSignalValue"清除信号状态以备后续评估。

随后我们开发"ASSignal"类，该类实现"IAdvisorStrategyExpression"接口，作为策略中具体信号类型的基础。在"ASSignal"类中，我们定义三个私有变量："_fireOnlyWhenReset"用于控制信号是否仅在重置后激活；"_previousSignalValue"用于记录上一次信号状态；"_signalValue"用于存储当前的信号状态。我们在"ASSignal"构造函数中初始化这些变量，将"_fireOnlyWhenReset"设置为false，同时将"_previousSignalValue"和"_signalValue"设置为-1（表示未计算状态）。"Evaluate"函数的逻辑如下：如果"_signalValue"为-1，则调用纯虚函数"EvaluateSignal"（需在子类中实现）计算信号值；如果"_signalValue"为1，或信号从非正数的"_previousSignalValue"转变为1，函数将根据"_fireOnlyWhenReset"标识返回true。

为管理信号触发行为，我们实现用于获取"_fireOnlyWhenReset"标识位的当前值的"GetFireOnlyWhenReset"函数，以及用于更新该标识位，实现信号触发时机动态配置的"SetFireOnlyWhenReset"函数。我们同时提供"ResetSignalValue"函数，用于将当前信号值"_signalValue"保存至历史值"_previousSignalValue"中，并且将"_signalValue"重置为-1，为下一个评估周期做准备。通过将"EvaluateSignal"声明为纯虚函数，我们强制要求所有派生类必须实现具体的信号计算逻辑，从而确保系统的可扩展性。在此基础上，我们可以进一步定义更多信号管理类。

class TradeSignalCollection { private : IAdvisorStrategyExpression* _tradeSignals[]; int _pointer; int _size; public : void TradeSignalCollection() { _pointer = - 1 ; _size = 0 ; } void ~TradeSignalCollection() { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (_tradeSignals); i++) { delete (_tradeSignals[i]); } } void Add(IAdvisorStrategyExpression* item) { _size = _size + 1 ; ArrayResize (_tradeSignals, _size, 8 ); _tradeSignals[(_size - 1 )] = item; } IAdvisorStrategyExpression* Remove( int index) { IAdvisorStrategyExpression* removed = NULL ; if (index >= 0 && index < _size) { removed = _tradeSignals[index]; for ( int i = index; i < (_size - 1 ); i++) { _tradeSignals[i] = _tradeSignals[i + 1 ]; } ArrayResize (_tradeSignals, ArraySize (_tradeSignals) - 1 , 8 ); _size = _size - 1 ; } return removed; } IAdvisorStrategyExpression* Get( int index) { if (index >= 0 && index < _size) { return _tradeSignals[index]; } return NULL ; } int Count() { return _size; } void Rewind() { _pointer = - 1 ; } IAdvisorStrategyExpression* Next() { _pointer++; if (_pointer == _size) { Rewind(); return NULL ; } return Current(); } IAdvisorStrategyExpression* Prev() { _pointer--; if (_pointer == - 1 ) { return NULL ; } return Current(); } bool HasNext() { return (_pointer < (_size - 1 )); } IAdvisorStrategyExpression* Current() { return _tradeSignals[_pointer]; } int Key() { return _pointer; } }; class AdvisorStrategy { private : TradeSignalCollection* _openBuySignals; TradeSignalCollection* _openSellSignals; TradeSignalCollection* _closeBuySignals; TradeSignalCollection* _closeSellSignals; bool EvaluateASLevel(TradeSignalCollection* signals, int level) { if (level > 0 && level <= signals.Count()) { return signals.Get(level - 1 ).Evaluate(); } return false ; } public : void AdvisorStrategy() { _openBuySignals = new TradeSignalCollection(); _openSellSignals = new TradeSignalCollection(); _closeBuySignals = new TradeSignalCollection(); _closeSellSignals = new TradeSignalCollection(); } void ~AdvisorStrategy() { delete (_openBuySignals); delete (_openSellSignals); delete (_closeBuySignals); delete (_closeSellSignals); } bool GetAdvice(TradeAction tradeAction, int level) { if (tradeAction == OpenBuyAction) { return EvaluateASLevel(_openBuySignals, level); } else if (tradeAction == OpenSellAction) { return EvaluateASLevel(_openSellSignals, level); } else if (tradeAction == CloseBuyAction) { return EvaluateASLevel(_closeBuySignals, level); } else if (tradeAction == CloseSellAction) { return EvaluateASLevel(_closeSellSignals, level); } else { Alert ( "Unsupported TradeAction in Advisor Strategy. TradeAction: " + DoubleToStr(tradeAction)); } return false ; } void RegisterOpenBuy(IAdvisorStrategyExpression* openBuySignal, int level) { if (level <= _openBuySignals.Count()) { Alert ( "Register Open Buy failed: level already set." ); return ; } _openBuySignals.Add(openBuySignal); } void RegisterOpenSell(IAdvisorStrategyExpression* openSellSignal, int level) { if (level <= _openSellSignals.Count()) { Alert ( "Register Open Sell failed: level already set." ); return ; } _openSellSignals.Add(openSellSignal); } void RegisterCloseBuy(IAdvisorStrategyExpression* closeBuySignal, int level) { if (level <= _closeBuySignals.Count()) { Alert ( "Register Close Buy failed: level already set." ); return ; } _closeBuySignals.Add(closeBuySignal); } void RegisterCloseSell(IAdvisorStrategyExpression* closeSellSignal, int level) { if (level <= _closeSellSignals.Count()) { Alert ( "Register Close Sell failed: level already set." ); return ; } _closeSellSignals.Add(closeSellSignal); } int GetNumberOfExpressions(TradeAction tradeAction) { if (tradeAction == OpenBuyAction) { return _openBuySignals.Count(); } else if (tradeAction == OpenSellAction) { return _openSellSignals.Count(); } else if (tradeAction == CloseBuyAction) { return _closeBuySignals.Count(); } else if (tradeAction == CloseSellAction) { return _closeSellSignals.Count(); } return 0 ; } void SetFireOnlyWhenReset( bool value) { _openBuySignals.Rewind(); while (_openBuySignals.Next() != NULL ) { _openBuySignals.Current().SetFireOnlyWhenReset(value); } _openSellSignals.Rewind(); while (_openSellSignals.Next() != NULL ) { _openSellSignals.Current().SetFireOnlyWhenReset(value); } _closeBuySignals.Rewind(); while (_closeBuySignals.Next() != NULL ) { _closeBuySignals.Current().SetFireOnlyWhenReset(value); } _closeSellSignals.Rewind(); while (_closeSellSignals.Next() != NULL ) { _closeSellSignals.Current().SetFireOnlyWhenReset(value); } } void HandleTick() { _openBuySignals.Rewind(); while (_openBuySignals.Next() != NULL ) { _openBuySignals.Current().ResetSignalValue(); if (_openBuySignals.Current().GetFireOnlyWhenReset()) { _openBuySignals.Current().Evaluate(); } } _openSellSignals.Rewind(); while (_openSellSignals.Next() != NULL ) { _openSellSignals.Current().ResetSignalValue(); if (_openSellSignals.Current().GetFireOnlyWhenReset()) { _openSellSignals.Current().Evaluate(); } } _closeBuySignals.Rewind(); while (_closeBuySignals.Next() != NULL ) { _closeBuySignals.Current().ResetSignalValue(); if (_closeBuySignals.Current().GetFireOnlyWhenReset()) { _closeBuySignals.Current().Evaluate(); } } _closeSellSignals.Rewind(); while (_closeSellSignals.Next() != NULL ) { _closeSellSignals.Current().ResetSignalValue(); if (_closeSellSignals.Current().GetFireOnlyWhenReset()) { _closeSellSignals.Current().Evaluate(); } } } };

在此阶段，我们将实现更多用于管理交易信号的类。由于在前文部分已经对类的语法进行过说明，此处仅展示核心实现部分。我们创建"TradeSignalCollection"类，其中，使用"_tradeSignals"存储"IAdvisorStrategyExpression"指针，"_pointer"为迭代器指针，"_size"为信号计数器，这些成员在"TradeSignalCollection"构造函数中完成初始化。我们通过"Add"函数添加信号，使用"Remove"从集合中移除信号，并使用“Next”、“Prev”、“Current”、“Rewind”和“HasNext”函数进行导航，通过析构函数实现内存清理。

在"AdvisorStrategy"类中，我们定义了 "_openBuySignals"、"_openSellSignals"、"_closeBuySignals"和"_closeSellSignals"作为"TradeSignalCollection"对象，这些都在"AdvisorStrategy"构造函数中设置。我们使用"GetAdvice"和"EvaluateASLevel"函数评估信号，通过"RegisterOpenBuy"、"RegisterOpenSell"、"RegisterCloseBuy"和"RegisterCloseSell"注册信号，并使用"GetNumberOfExpressions"管理当前注册的信号总数。我们使用"SetFireOnlyWhenReset"函数设置重置标识，并通过"HandleTick"调用"ResetSignalValue"和"Evaluate"来重置并评估信号，确保策略中的信号处理高效可靠。现在我们可以为给定级别的卖出和买入信号定义类。让我们先从卖出类开始。

class ASOpenSellLevel1 : public ASSignal { protected : bool EvaluateSignal() { Order* openOrder = _ea.GetWallet().GetMostRecentOpenOrder(); if (openOrder != NULL && openOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY ) { openOrder = NULL ; } if (((((openOrder != NULL ? TimeCurrent () - openOrder.OpenTime : EMPTY_VALUE ) == EMPTY_VALUE ) && ((BidFunc.GetValue( 0 ) < fn_iMA_SMA_4( Symbol (), 0 )) && ((BidFunc.GetValue( 0 ) > fn_iMA_SMA8( Symbol (), 0 )) && ((BidFunc.GetValue( 0 ) < fn_iEnvelopes_ENV_UPPER( Symbol (), 0 , 0 )) && ((fn_iRSI_RSI( Symbol (), 1 ) < OpenSell_Const_0) && (fn_iRSI_RSI( Symbol (), 0 ) >= OpenSell_Const_0) ) ) ) ) ) || (((openOrder != NULL ? TimeCurrent () - openOrder.OpenTime : EMPTY_VALUE ) != EMPTY_VALUE ) && (BidFunc.GetValue( 0 ) > ((openOrder != NULL ? openOrder.OpenPrice : EMPTY_VALUE ) + (PipPoint * OpenSell_Const_1))) ) )) { return true ; } return false ; } public : void ASOpenSellLevel1() {} };

我们定义了"ASOpenSellLevel1"类（继承自"ASSignal"类）来处理卖出信号逻辑。在受保护的"EvaluateSignal"函数中，我们通过"_ea"的"Wallet"中的"GetMostRecentOpenOrder"函数检查最新订单，如果为买入单则清除。当满足以下任一条件时，则触发卖出信号：无近期订单；通过"BidFunc"的"GetValue"获取的买入价低于4周期SMA（"fn_iMA_SMA_4"）；高于8周期SMA（"fn_iMA_SMA8"）；低于包络线上轨（"fn_iEnvelopes_ENV_UPPER"）；前一周期的RSI值（"fn_iRSI_RSI"）低于"OpenSell_Const_0"；当前周期的RSI值大于或等于"OpenSell_Const_0"，如果当前存在未平仓订单，且最新买入价超过“开仓价” + "PipPoint" × "OpenSell_Const_1"（即达到预设的止盈或止损点差）。

触发有效信号时返回true，否则返回false。当"ASOpenSellLevel1"构造函数为空时，则直接调用父类"ASSignal"的初始化逻辑。买入信号采用与卖出信号相同的逻辑。

class ASOpenBuyLevel1 : public ASSignal { protected : bool EvaluateSignal() { Order* openOrder = _ea.GetWallet().GetMostRecentOpenOrder(); if (openOrder != NULL && openOrder.Type == ORDER_TYPE_SELL ) { openOrder = NULL ; } if (((((openOrder != NULL ? TimeCurrent () - openOrder.OpenTime : EMPTY_VALUE ) == EMPTY_VALUE ) && ((AskFunc.GetValue( 0 ) > fn_iMA_SMA_4( Symbol (), 0 )) && ((AskFunc.GetValue( 0 ) < fn_iMA_SMA8( Symbol (), 0 )) && ((AskFunc.GetValue( 0 ) > fn_iEnvelopes_ENV_LOW( Symbol (), 1 , 0 )) && ((fn_iRSI_RSI( Symbol (), 1 ) > OpenBuy_Const_0) && (fn_iRSI_RSI( Symbol (), 0 ) <= OpenBuy_Const_0) ) ) ) ) ) || (((openOrder != NULL ? TimeCurrent () - openOrder.OpenTime : EMPTY_VALUE ) != EMPTY_VALUE ) && (AskFunc.GetValue( 0 ) < ((openOrder != NULL ? openOrder.OpenPrice : EMPTY_VALUE ) - (PipPoint * OpenBuy_Const_1))) ) )) { return true ; } return false ; } public : void ASOpenBuyLevel1() {} };

在定义买入逻辑时，我们只需采用与定义卖出逻辑时相同的思路。接下来，我们可以添加一些输入参数来控制交易信号逻辑。

input string trademodule = "------TRADE/RISK MODULE------" ; input double LotSizePercentage = 1 ; input double OpenBuy_Const_0 = 11 ; input double OpenBuy_Const_1 = 10 ; input double OpenSell_Const_0 = 89 ; input double OpenSell_Const_1 = 10 ;

在定义好信号生成的输入变量之后，我们便可以着手定义信号执行后的风险管理和交易管理逻辑。要实现这一点，我们需要另一个接口和类。



interface IMoneyManager { double GetLotSize(); int GetNextLevel(Wallet* wallet); }; class MoneyManager : public IMoneyManager { public : void MoneyManager(Wallet* wallet) { _minLot = MarketInfo_LibFunc( Symbol (), MODE_MINLOT); _maxLot = MarketInfo_LibFunc( Symbol (), MODE_MAXLOT); _lotStep = MarketInfo_LibFunc( Symbol (), MODE_LOTSTEP); } double GetLotSize() { double lotSize = NormalizeLots( NormalizeDouble ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ) * 0.0001 * LotSizePercentage / 100.0 , 2 )); return lotSize; } int GetNextLevel(Wallet* wallet) { return wallet.GetOpenOrders().Count() + 1 ; } private : double _minLot; double _maxLot; double _lotStep; double NormalizeLots( double lots) { lots = MathRound (lots / _lotStep) * _lotStep; if (lots < _minLot) lots = _minLot; else if (lots > _maxLot) lots = _maxLot; return lots; } };

为该策略设置资金管理机制时，我们定义了“IMoneyManager”接口 ，包含“GetLotSize”和“GetNextLevel”函数，用于规范交易手数及级别递增规则。在“MoneyManager”类中，我们实现“IMoneyManager”接口，并在"MoneyManager"类的构造函数中，利用“MarketInfo_LibFunc”函数初始化“_minLot”、“_maxLot”和“_lotStep”变量。“GetLotSize”函数通过AccountInfoDouble经由账户余额计算手数，并根据“LotSizePercentage”进行调整，再使用“NormalizeLots”函数进行规范化处理，以符合经纪商规则。

将“GetOpenOrders”中未平仓的订单数量加1，作为“GetNextLevel”函数的返回值。“NormalizeLots”函数通过将手数四舍五入至“_lotStep”，并且遵守“_minLot”和“_maxLot”的限制，确保手数有效。从而构建一个简洁的交易量及级别管理系统。现在，我们可以进入交易管理阶段，为此，我们需要另一个接口。

enum TradingModuleDemand { NoneDemand = 0 , NoBuyDemand = 1 , NoSellDemand = 2 , NoOpenDemand = 4 , OpenBuySellDemand = 8 , OpenBuyDemand = 16 , OpenSellDemand = 32 , CloseBuyDemand = 64 , CloseSellDemand = 128 , CloseBuySellDemand = 256 }; interface ITradingModuleSignal { string GetName(); bool Evaluate(Order* openOrder = NULL ); }; interface ITradingModuleValue { string GetName(); double Evaluate(Order* openOrder = NULL ); }; interface ITradeStrategyModule { TradingModuleDemand Evaluate(Wallet* wallet, TradingModuleDemand demand, int level = 1 ); void RegisterTradeSignal(ITradingModuleSignal* tradeSignal); }; interface ITradeStrategyOpenModule : public ITradeStrategyModule { TradingModuleDemand EvaluateOpenSignals(Wallet* wallet, TradingModuleDemand demand, int requestedEvaluationLevel = 0 ); TradingModuleDemand EvaluateCloseSignals(Wallet* wallet, TradingModuleDemand demand); }; interface ITradeStrategyCloseModule : public ITradeStrategyModule { ORDER_GROUP_TYPE GetOrderGroupingType(); void RegisterTradeValue(ITradingModuleValue* tradeValue); };

在此阶段，我们通过定义一组结构化的枚举类型和接口，为交易决策管理奠定基础。我们首先创建“TradingModuleDemand”枚举类型，用于对交易行为和限制进行分类，例如：用“NoneDemand”表示无操作，用“NoBuyDemand”和“NoSellDemand”分别禁止特定类型的订单（如禁止买入或禁止卖出），用“OpenBuyDemand”和“OpenSellDemand”分别发起买入或卖出交易，用“CloseBuyDemand”和“CloseSellDemand”分别平掉多头或空头头寸，等等。该枚举类型将提供清晰的方式以便为策略传达明确的交易执行意图。

随后，我们定义“ITradingModuleSignal”接口，旨在将交易信号操作标准化，该接口包含“GetName”函数（获取信号的标识符）和“Evaluate”函数（评估信号是否处于激活状态，并可以选择性地考虑已存在的未成交订单）。同样地，我们引入“ITradingModuleValue”接口，该接口也具备“GetName”和“Evaluate”函数，用于管理如止盈目标等影响交易决策的数值。对于策略模块，我们创建了“ITradeStrategyModule”接口，该接口包含“Evaluate”函数（根据“钱包”对象处理交易需求）和“RegisterTradeSignal”函数（纳入交易信号）。

我们在此基础上进行了扩展，引入“ITradeStrategyOpenModule”接口，该接口新增“EvaluateOpenSignals”和“EvaluateCloseSignals”函数，分别用于处理开仓和平仓信号；同时还引入“ITradeStrategyCloseModule”接口，该接口包含“GetOrderGroupingType”函数（订单分组）和“RegisterTradeValue”函数（数值注册）。这些组件共同构成了一个灵活的框架，用于在我们的策略中协调交易操作。现在，我们可以基于这些模块来定义管理类。

class TradeStrategy { public : ITradeStrategyCloseModule* CloseModules[]; private : ITradeStrategyModule* _preventOpenModules[]; ITradeStrategyOpenModule* _openModule; TradingModuleDemand EvaluatePreventOpenModules(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, int evaluationLevel = 1 ) { TradingModuleDemand preventOpenDemands[]; ArrayResize (preventOpenDemands, ArraySize (_preventOpenModules), 8 ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (_preventOpenModules); i++) { preventOpenDemands[i] = _preventOpenModules[i].Evaluate(wallet, NoneDemand, evaluationLevel); } return PreventOpenModuleBase::GetCombinedPreventOpenDemand(preventOpenDemands); } TradingModuleDemand EvaluateCloseModules(Wallet* wallet, TradingModuleDemand closeDemand, int evaluationLevel = 1 ) { TradingModuleDemand closeDemands[]; ArrayResize (closeDemands, ArraySize (CloseModules), 8 ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (CloseModules); i++) { closeDemands[i] = CloseModules[i].Evaluate(wallet, NoneDemand, evaluationLevel); } return CloseModuleBase::GetCombinedCloseDemand(closeDemands); } void EvaluateCloseConditions(Wallet* wallet, TradingModuleDemand signalDemand) { OrderCollection* openOrders = wallet.GetOpenOrders(); if (openOrders.Count() == 0 ) { return ; } double bid = Bid_LibFunc(); double ask = Ask_LibFunc(); for ( int i = openOrders.Count() - 1 ; i >= 0 ; i--) { Order* order = openOrders.Get(i); bool closeSignal = (order.Type == OP_BUY && signalDemand == CloseBuyDemand) || (order.Type == OP_SELL && signalDemand == CloseSellDemand) || signalDemand == CloseBuySellDemand; bool closeManualSLTP = AllowManualTPSLChanges && ((order.StopLossManual != 0 && order.Type == OP_BUY && bid <= order.StopLossManual) || (order.StopLossManual != 0 && order.Type == OP_SELL && ask >= order.StopLossManual) || (order.TakeProfitManual != 0 && order.Type == OP_BUY && bid >= order.TakeProfitManual) || (order.TakeProfitManual != 0 && order.Type == OP_SELL && ask <= order.TakeProfitManual)); bool fullOrderClose = closeSignal || closeManualSLTP; OrderCloseInfo* activePartialCloseCloseInfo = NULL ; if (!fullOrderClose) { if (!AllowManualTPSLChanges || order.StopLossManual == 0 ) { for ( int cli = 0 ; cli < ArraySize (order.CloseInfosSL); cli++) { if (order.CloseInfosSL[cli].IsOld) continue ; if (order.CloseInfosSL[cli].IsClosePriceSLHit(order.Type, ask, bid)) { if (activePartialCloseCloseInfo == NULL || order.CloseInfosSL[cli].Percentage > activePartialCloseCloseInfo.Percentage) { activePartialCloseCloseInfo = order.CloseInfosSL[cli]; } } } } if (!AllowManualTPSLChanges || order.TakeProfitManual == 0 ) { for ( int cli = 0 ; cli < ArraySize (order.CloseInfosTP); cli++) { if (order.CloseInfosTP[cli].IsOld) continue ; if (order.CloseInfosTP[cli].IsClosePriceTPHit(order.Type, ask, bid)) { if (activePartialCloseCloseInfo == NULL || order.CloseInfosTP[cli].Percentage > activePartialCloseCloseInfo.Percentage) { activePartialCloseCloseInfo = order.CloseInfosTP[cli]; } } } } fullOrderClose = activePartialCloseCloseInfo != NULL && activePartialCloseCloseInfo.Percentage == 100 ; } if (fullOrderClose) { TradingModuleDemand finalPreventOpenAdvice = EvaluatePreventOpenModules(wallet, NoneDemand, 0 ); TradingModuleDemand openDemand = _openModule.EvaluateOpenSignals(wallet, finalPreventOpenAdvice, 1 ); int orderTypeOfOpeningOrder = wallet.GetOpenOrders().Get( 0 ).Type; if ((orderTypeOfOpeningOrder == ORDER_TYPE_BUY && openDemand == OpenBuyDemand) || (orderTypeOfOpeningOrder == ORDER_TYPE_SELL && openDemand == OpenSellDemand) || (openDemand == OpenBuySellDemand)) { return ; } wallet.SetOpenOrderToPendingClose(order); } else if (activePartialCloseCloseInfo != NULL ) { Order* partialCloseOrder = order.SplitOrder(activePartialCloseCloseInfo.Percentage); if (partialCloseOrder.Lots < 1 e- 13 ) { delete (partialCloseOrder); wallet.SetOpenOrderToPendingClose(order); } else { partialCloseOrder.ParentOrder = order; if (wallet.AddPendingCloseOrder(partialCloseOrder)) { activePartialCloseCloseInfo.IsOld = true ; } } } } } public : void TradeStrategy(ITradeStrategyOpenModule* openModule) { _openModule = openModule; } void ~TradeStrategy() { for ( int i = ArraySize (_preventOpenModules) - 1 ; i >= 0 ; i--) { delete (_preventOpenModules[i]); } delete (_openModule); for ( int i = ArraySize (CloseModules) - 1 ; i >= 0 ; i--) { delete (CloseModules[i]); } } void Evaluate(Wallet* wallet) { int orderCount = wallet.GetOpenOrders().Count(); TradingModuleDemand finalPreventOpenAdvice = EvaluatePreventOpenModules(wallet, NoneDemand, orderCount + 1 ); if (orderCount > 0 ) { EvaluateCloseModules(wallet, NoneDemand); TradingModuleDemand signalDemand = _openModule.EvaluateCloseSignals(wallet, finalPreventOpenAdvice); EvaluateCloseConditions(wallet, signalDemand); } _openModule.Evaluate(wallet, finalPreventOpenAdvice, 0 ); } void RegisterPreventOpenModule(ITradeStrategyModule* preventOpenModule) { int size = ArraySize (_preventOpenModules); ArrayResize (_preventOpenModules, size + 1 , 8 ); _preventOpenModules[size] = preventOpenModule; } void RegisterCloseModule(ITradeStrategyCloseModule* closeModule) { int size = ArraySize (CloseModules); ArrayResize (CloseModules, size + 1 , 8 ); CloseModules[size] = closeModule; } }; class ModuleCalculationsBase { public : static double CalculateOrderCollectionProfit(OrderCollection &orders, ORDER_PROFIT_CALCULATION_TYPE calculationType) { double collectionProfit = 0 ; for ( int i = 0 ; i < orders.Count(); i++) { Order* order = orders.Get(i); collectionProfit += CalculateOrderProfit(order, calculationType); } return collectionProfit; } static double CalculateOrderProfit(Order* order, ORDER_PROFIT_CALCULATION_TYPE calculationType) { if (calculationType == Pips) { return order.CalculateProfitPips(); } else if (calculationType == Money) { return order.CalculateProfitCurrency(); } else if (calculationType == EquityPercentage) { return order.CalculateProfitEquityPercentage(); } else { Alert ( "Can't execute CalculateOrderCollectionProfit. Unknown calculationType: " + IntegerToString (calculationType)); return 0 ; } } }; class OpenModuleBase : public ITradeStrategyOpenModule { protected : AdvisorStrategy* _advisorStrategy; IMoneyManager* _moneyManager; Order* OpenOrder( ENUM_ORDER_TYPE orderType, bool mustBeVisibleOnChart) { Order* order = new Order(mustBeVisibleOnChart); order.SymbolCode = Symbol (); order.Type = orderType; order.MagicNumber = MagicNumber; order.Lots = _moneyManager.GetLotSize(); if (order.Type == ORDER_TYPE_BUY ) { order.OpenPrice = Ask_LibFunc(); order.StopLoss = - DBL_MAX ; order.TakeProfit = DBL_MAX ; } else if (order.Type == ORDER_TYPE_SELL ) { order.OpenPrice = Bid_LibFunc(); order.StopLoss = DBL_MAX ; order.TakeProfit = - DBL_MAX ; } order.LowestProfitPips = DBL_MAX ; order.HighestProfitPips = - DBL_MAX ; order. Comment = OrderComment; OrderRepository::CalculateAndSetCommision(order); return order; } public : void OpenModuleBase(AdvisorStrategy* advisorStrategy, IMoneyManager* moneyManager) { _advisorStrategy = advisorStrategy; _moneyManager = moneyManager; } void GetTradeActions(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, TradeAction& result[]) { TradeAction tempresult[]; if (wallet.GetOpenOrders().Count() > 0 ) { Order* firstOrder = wallet.GetOpenOrders().Get( 0 ); if (firstOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY ) { ArrayResize (tempresult, ArraySize (tempresult) + 1 , 8 ); tempresult[ 0 ] = OpenBuyAction; ArrayResize (tempresult, ArraySize (tempresult) + 1 , 8 ); tempresult[ 1 ] = CloseBuyAction; } else if (firstOrder.Type == ORDER_TYPE_SELL ) { ArrayResize (tempresult, ArraySize (tempresult) + 1 , 8 ); tempresult[ 0 ] = OpenSellAction; ArrayResize (tempresult, ArraySize (tempresult) + 1 , 8 ); tempresult[ 1 ] = CloseSellAction; } else { Alert ( "Unsupported ordertype. Ordertype: " + DoubleToStr(firstOrder.Type)); } } else { ArrayResize (tempresult, ArraySize (tempresult) + 1 , 8 ); tempresult[ 0 ] = OpenBuyAction; ArrayResize (tempresult, ArraySize (tempresult) + 1 , 8 ); tempresult[ 1 ] = OpenSellAction; } for ( int i = 0 ; i < ArraySize (tempresult); i++) { if ((preventOpenDemand == NoOpenDemand && (tempresult[i] == OpenBuyAction || tempresult[i] == OpenSellAction)) || (preventOpenDemand == NoBuyDemand && tempresult[i] == OpenBuyAction) || (preventOpenDemand == NoSellDemand && tempresult[i] == OpenSellAction)) { continue ; } ArrayResize (result, ArraySize (result) + 1 , 8 ); result[ ArraySize (result) - 1 ] = tempresult[i]; } } virtual void RegisterTradeSignal(ITradingModuleSignal* tradeSignal) {} static TradingModuleDemand GetCombinedOpenDemand(TradingModuleDemand &openDemands[]) { TradingModuleDemand result = NoneDemand; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (openDemands); i++) { if (result == OpenBuySellDemand) { return OpenBuySellDemand; } if (openDemands[i] == OpenBuySellDemand) { result = OpenBuySellDemand; } else if (result == NoneDemand && openDemands[i] == OpenBuyDemand) { result = OpenBuyDemand; } else if (result == NoneDemand && openDemands[i] == OpenSellDemand) { result = OpenSellDemand; } else if (result == OpenBuyDemand && openDemands[i] == OpenSellDemand) { result = OpenBuySellDemand; } else if (result == OpenSellDemand && openDemands[i] == OpenBuyDemand) { result = OpenBuySellDemand; } } return result; } static TradingModuleDemand GetCombinedCloseDemand(TradingModuleDemand &closeDemands[]) { TradingModuleDemand result = NoneDemand; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (closeDemands); i++) { if (result == CloseBuySellDemand) { return CloseBuySellDemand; } if (closeDemands[i] == CloseBuySellDemand) { result = CloseBuySellDemand; } else if (result == NoneDemand && closeDemands[i] == CloseBuyDemand) { result = CloseBuyDemand; } else if (result == NoneDemand && closeDemands[i] == CloseSellDemand) { result = CloseSellDemand; } else if (result == CloseBuyDemand && closeDemands[i] == CloseSellDemand) { result = CloseBuySellDemand; } else if (result == CloseSellDemand && closeDemands[i] == CloseBuyDemand) { result = CloseBuySellDemand; } } return result; } int GetNumberOfOpenOrders(Wallet* wallet) { return wallet.GetOpenOrders().Count(); } };

我们利用"TradeStrategy"类构建交易策略框架，分别将”ITradeStrategyCloseModule”对象存入"CloseModules”中， 将"ITradeStrategyModule”对象存入”_preventOpenModules"中，并将唯一的"ITradeStrategyOpenModule"存入"_openModule”中。我们在“TradeStrategy”类的构造函数中初始化“_openModule”，并在析构函数中清理模块。我们的“Evaluate”函数通过“GetOpenOrders”评估未成交订单，使用“EvaluatePreventOpenModules”和“GetCombinedPreventOpenDemand”评估“_preventOpenModules”，并使用“EvaluateCloseModules”和“GetCombinedCloseDemand”处理“CloseModules”。

我们的“Evaluate”函数通过“GetOpenOrders”评估未成交订单，使用“EvaluatePreventOpenModules”和“GetCombinedPreventOpenDemand”评估“_preventOpenModules”，并使用“EvaluateCloseModules”和“GetCombinedCloseDemand”处理“CloseModules”。我们使用“RegisterPreventOpenModule”和“RegisterCloseModule”注册模块。“ModuleCalculationsBase”类通过“CalculateOrderCollectionProfit”和“CalculateOrderProfit”计算利润，而“OpenModuleBase”类通过“OpenOrder”创建订单，并使用“GetTradeActions”确定操作，通过“GetCombinedOpenDemand”和“GetCombinedCloseDemand”合并需求，以构建一个连贯的系统。

我们现在已准备好进行交易，为防止过度交易，我们可以通过设置外部变量来控制每个实例的最大持仓数量。

input int MaxNumberOfOpenOrders1 = 1 ;

在设置好交易数量限制变量后，我们现在可以定义一个类来同时开启多个模块。

class MultipleOpenModule_1 : public OpenModuleBase { protected : TradingModuleDemand previousSignalDemand; public : void MultipleOpenModule_1(AdvisorStrategy* advisorStrategy, MoneyManager* moneyManager) : OpenModuleBase(advisorStrategy, moneyManager) { _advisorStrategy.SetFireOnlyWhenReset( true ); } TradingModuleDemand Evaluate(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, int level) { TradingModuleDemand newSignalsDemand = EvaluateSignals(wallet, preventOpenDemand, level); if (newSignalsDemand != NoneDemand) { EvaluateOpenConditions(wallet, newSignalsDemand); } return newSignalsDemand; } TradingModuleDemand EvaluateOpenSignals(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, int requestedEvaluationLevel) { TradingModuleDemand openDemands[]; TradeAction tradeActionsToEvaluate[]; GetTradeActions(wallet, preventOpenDemand, tradeActionsToEvaluate); AddPreviousDemandTradeActionIfMissing(tradeActionsToEvaluate); int level; if (requestedEvaluationLevel == 0 ) { level = _moneyManager.GetNextLevel(wallet); } else { level = requestedEvaluationLevel; } for ( int i = 0 ; i < ArraySize (tradeActionsToEvaluate); i++) { if (tradeActionsToEvaluate[i] == CloseBuyAction || tradeActionsToEvaluate[i] == CloseSellAction) { continue ; } if (requestedEvaluationLevel == 0 ) { level = GetTopLevel(tradeActionsToEvaluate[i], level); if (wallet.GetOpenOrders().Count() >= MaxNumberOfOpenOrders1) { level += 1 ; } } if (_advisorStrategy.GetAdvice(tradeActionsToEvaluate[i], level)) { if (tradeActionsToEvaluate[i] == OpenBuyAction) { int size = ArraySize (openDemands); int newSize = size + 1 ; ArrayResize (openDemands, newSize, 8 ); openDemands[newSize - 1 ] = OpenBuyDemand; } else if (tradeActionsToEvaluate[i] == OpenSellAction) { int size = ArraySize (openDemands); int newSize = size + 1 ; ArrayResize (openDemands, newSize, 8 ); openDemands[newSize - 1 ] = OpenSellDemand; } } } TradingModuleDemand combinedOpenSignalDemand = OpenModuleBase::GetCombinedOpenDemand(openDemands); TradingModuleDemand multiOrderOpenSignal = GetOpenDemandBasedOnPreviousOpenDemand(combinedOpenSignalDemand, level - 1 ); multiOrderOpenSignal = FilterPreventOpenDemand(multiOrderOpenSignal, preventOpenDemand); return multiOrderOpenSignal; } void GetTradeActions(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, TradeAction& result[]) { if (wallet.GetOpenOrders().Count() > 0 ) { Order* firstOrder = wallet.GetOpenOrders().Get( 0 ); if (firstOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY ) { ArrayResize (result, ArraySize (result) + 1 , 8 ); result[ 0 ] = OpenBuyAction; ArrayResize (result, ArraySize (result) + 1 , 8 ); result[ 1 ] = CloseBuyAction; } else if (firstOrder.Type == ORDER_TYPE_SELL ) { ArrayResize (result, ArraySize (result) + 1 , 8 ); result[ 0 ] = OpenSellAction; ArrayResize (result, ArraySize (result) + 1 , 8 ); result[ 1 ] = CloseSellAction; } else { Alert ( "Unsupported ordertype" ); } } else { ArrayResize (result, ArraySize (result) + 1 , 8 ); result[ 0 ] = OpenBuyAction; ArrayResize (result, ArraySize (result) + 1 , 8 ); result[ 1 ] = OpenSellAction; } } TradingModuleDemand EvaluateCloseSignals(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand) { TradingModuleDemand closeDemands[]; TradeAction tradeActionsToEvaluate[]; GetTradeActions(wallet, preventOpenDemand, tradeActionsToEvaluate); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (tradeActionsToEvaluate); i++) { if (tradeActionsToEvaluate[i] != CloseBuyAction && tradeActionsToEvaluate[i] != CloseSellAction) { continue ; } if (_advisorStrategy.GetAdvice(tradeActionsToEvaluate[i], 1 )) { if (tradeActionsToEvaluate[i] == CloseBuyAction) { int size = ArraySize (closeDemands); int newSize = size + 1 ; ArrayResize (closeDemands, newSize, 8 ); closeDemands[newSize - 1 ] = CloseBuyDemand; } else if (tradeActionsToEvaluate[i] == CloseSellAction) { int size = ArraySize (closeDemands); int newSize = size + 1 ; ArrayResize (closeDemands, newSize, 8 ); closeDemands[newSize - 1 ] = CloseSellDemand; } } } TradingModuleDemand combinedCloseSignalDemand = OpenModuleBase::GetCombinedCloseDemand(closeDemands); return combinedCloseSignalDemand; } private : TradingModuleDemand EvaluateSignals(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, int requestedEvaluationLevel) { TradingModuleDemand openDemands[]; TradingModuleDemand closeDemands[]; TradeAction tradeActionsToEvaluate[]; GetTradeActions(wallet, preventOpenDemand, tradeActionsToEvaluate); AddPreviousDemandTradeActionIfMissing(tradeActionsToEvaluate); int moneyManagementLevel; if (requestedEvaluationLevel == 0 ) { moneyManagementLevel = _moneyManager.GetNextLevel(wallet); } else { moneyManagementLevel = requestedEvaluationLevel; } for ( int i = 0 ; i < ArraySize (tradeActionsToEvaluate); i++) { int tradeActionEvaluationLevel = GetTopLevel(tradeActionsToEvaluate[i], moneyManagementLevel); if (wallet.GetOpenOrders().Count() >= MaxNumberOfOpenOrders1) { tradeActionEvaluationLevel += 1 ; } if (_advisorStrategy.GetAdvice(tradeActionsToEvaluate[i], tradeActionEvaluationLevel)) { if (tradeActionsToEvaluate[i] == OpenBuyAction) { int size = ArraySize (openDemands); int newSize = size + 1 ; ArrayResize (openDemands, newSize, 8 ); openDemands[newSize - 1 ] = OpenBuyDemand; } else if (tradeActionsToEvaluate[i] == OpenSellAction) { int size = ArraySize (openDemands); int newSize = size + 1 ; ArrayResize (openDemands, newSize, 8 ); openDemands[newSize - 1 ] = OpenSellDemand; } else if (tradeActionsToEvaluate[i] == CloseBuyAction) { int size = ArraySize (closeDemands); int newSize = size + 1 ; ArrayResize (closeDemands, newSize, 8 ); closeDemands[newSize - 1 ] = CloseBuyDemand; } else if (tradeActionsToEvaluate[i] == CloseSellAction) { int size = ArraySize (closeDemands); int newSize = size + 1 ; ArrayResize (closeDemands, newSize, 8 ); closeDemands[newSize - 1 ] = CloseSellDemand; } } } TradingModuleDemand combinedCloseSignalDemand = OpenModuleBase::GetCombinedCloseDemand(closeDemands); if (combinedCloseSignalDemand != NoneDemand) { return combinedCloseSignalDemand; } TradingModuleDemand combinedOpenSignalDemand = OpenModuleBase::GetCombinedOpenDemand(openDemands); TradingModuleDemand multiOrderOpenSignal = GetOpenDemandBasedOnPreviousOpenDemand(combinedOpenSignalDemand, GetNumberOfOpenOrders(wallet)); previousSignalDemand = combinedOpenSignalDemand; multiOrderOpenSignal = FilterPreventOpenDemand(multiOrderOpenSignal, preventOpenDemand); return multiOrderOpenSignal; } void EvaluateOpenConditions(Wallet* wallet, TradingModuleDemand signalDemand) { if (signalDemand == OpenBuySellDemand) { return ; } else { double currentFreeMargin = AccountFreeMargin_LibFunc(); double requiredMargin; if (signalDemand == OpenBuyDemand) { if (!MarginRequired( ORDER_TYPE_BUY , _moneyManager.GetLotSize(), requiredMargin)) { return ; } if (currentFreeMargin < requiredMargin) { HandleErrors( "Not enough free margin to open buy order with requested volume." ); return ; } wallet.GetPendingOpenOrders().Add(OpenOrder( ORDER_TYPE_BUY , false )); } else if (signalDemand == OpenSellDemand) { if (!MarginRequired( ORDER_TYPE_SELL , _moneyManager.GetLotSize(), requiredMargin)) { return ; } if (currentFreeMargin < requiredMargin) { HandleErrors( "Not enough free margin to open sell order with requested volume." ); return ; } wallet.GetPendingOpenOrders().Add(OpenOrder( ORDER_TYPE_SELL , false )); } } } TradingModuleDemand GetOpenDemandBasedOnPreviousOpenDemand(TradingModuleDemand openDemand, int numberOfOpenOrders) { if (numberOfOpenOrders == 0 || previousSignalDemand == NoneDemand) { return openDemand; } if (previousSignalDemand == OpenBuyDemand && openDemand == OpenSellDemand) { return openDemand; } else if (previousSignalDemand == OpenSellDemand && openDemand == OpenBuyDemand) { return openDemand; } return NoneDemand; } private : int GetTopLevel(TradeAction tradeAction, int level) { int numberOfExpressions = _advisorStrategy.GetNumberOfExpressions(tradeAction); if (level > numberOfExpressions) { level = numberOfExpressions; } return level; } void AddPreviousDemandTradeActionIfMissing(TradeAction& result[]) { if (previousSignalDemand == NoneDemand) { return ; } bool foundPreviousDemand = false ; if (previousSignalDemand == OpenBuyDemand) { AddPreviousDemandTradeAction(result, OpenBuyDemand, OpenBuyAction); } else if (previousSignalDemand == OpenSellDemand) { AddPreviousDemandTradeAction(result, OpenSellDemand, OpenSellAction); } else if (previousSignalDemand == OpenBuySellDemand) { AddPreviousDemandTradeAction(result, OpenBuyDemand, OpenBuyAction); AddPreviousDemandTradeAction(result, OpenSellDemand, OpenSellAction); } } void AddPreviousDemandTradeAction(TradeAction& result[], TradingModuleDemand demand, TradeAction action) { bool foundPreviousDemand = false ; if (previousSignalDemand == demand) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (result); i++) { if (action == result[i]) { foundPreviousDemand = true ; } } if (!foundPreviousDemand) { ArrayResize (result, ArraySize (result) + 1 , 8 ); result[ ArraySize (result) - 1 ] = action; } } } TradingModuleDemand FilterPreventOpenDemand(TradingModuleDemand multiOrderOpendDemand, TradingModuleDemand preventOpenDemand) { if (multiOrderOpendDemand == NoneDemand) { return multiOrderOpendDemand; } else if (multiOrderOpendDemand == OpenBuyDemand && (preventOpenDemand == NoBuyDemand || preventOpenDemand == NoOpenDemand)) { return NoneDemand; } else if (multiOrderOpendDemand == OpenSellDemand && (preventOpenDemand == NoSellDemand || preventOpenDemand == NoOpenDemand)) { return NoneDemand; } else if (multiOrderOpendDemand == OpenBuySellDemand) { if (preventOpenDemand == NoBuyDemand) { return OpenSellDemand; } else if (preventOpenDemand == NoSellDemand) { return OpenBuyDemand; } else if (preventOpenDemand == NoOpenDemand) { return NoneDemand; } } return multiOrderOpendDemand; } };

在此阶段，我们基于“OpenModuleBase”类开发了一个用于管理多次开仓的模块——“MultipleOpenModule_1”类。我们通过“MultipleOpenModule_1” 构造函数对其进行初始化，将“_advisorStrategy”设置为仅在通过“SetFireOnlyWhenReset”重置后触发信号，并将之前的需求存储在“previousSignalDemand”中。我们的“Evaluate”函数使用“EvaluateSignals”评估信号，并通过“EvaluateOpenConditions”对有效需求进行处理，最终返回该需求。

在“EvaluateOpenSignals”中，我们调用"GetTradeActions"获取操作, 利用"AddPreviousDemandTradeActionIfMissing"添加先前需求，并依据"_moneyManager"的"GetNextLevel"或指定值设定交易级别。我们遍历操作，跳过“CloseBuyAction”和“CloseSellAction”，使用“GetTopLevel”限制交易级别，并通过“GetOpenOrders”和“MaxNumberOfOpenOrders1”检查订单数量限制。来自“_advisorStrategy”的“GetAdvice”的有效信号会将“OpenBuyDemand”或“OpenSellDemand”添加到数组中，与“GetCombinedOpenDemand”合并，通过“GetOpenDemandBasedOnPreviousOpenDemand”进行调整，并通过“FilterPreventOpenDemand”进行过滤。

“EvaluateCloseSignals”函数以类似方式评估“CloseBuyAction”和“CloseSellAction”，添加“CloseBuyDemand”或“CloseSellDemand”，并与“GetCombinedCloseDemand”合并。

在“EvaluateOpenConditions”中，我们使用“AccountFreeMargin_LibFunc”和“MarginRequired”验证账户可用保证金，如果保证金充足，则通过“OpenOrder”添加买入或卖出订单，否则使用“HandleErrors”记录错误。我们采用类似的逻辑来平掉未平仓订单、设置止盈和止损，并具备相应的输入参数。执行后，我们现有以下输入参数。





现在，我们可以创建一个最终类来处理所有已实现的功能执行与管理。为实现这一目标，我们采用以下逻辑：

interface ITrader { void HandleTick(); void Init(); Wallet* GetWallet(); }; ITrader *_ea; class EA : public ITrader { private : bool _firstTick; TradeStrategy* _tradeStrategy; AdvisorStrategy* _advisorStrategy; IMoneyManager* _moneyManager; Wallet* _wallet; public : void EA() { _firstTick = true ; _wallet = new Wallet(); _wallet.SetLastClosedOrdersByTimeframe(DisplayOrderDuringTimeframe); _advisorStrategy = new AdvisorStrategy(); _advisorStrategy.RegisterOpenBuy( new ASOpenBuyLevel1(), 1 ); _advisorStrategy.RegisterOpenSell( new ASOpenSellLevel1(), 1 ); _moneyManager = new MoneyManager(_wallet); _tradeStrategy = new TradeStrategy( new MultipleOpenModule_1(_advisorStrategy, _moneyManager)); _tradeStrategy.RegisterCloseModule( new TakeProfitCloseModule_1()); _tradeStrategy.RegisterCloseModule( new StopLossCloseModule_1()); } void ~EA() { delete (_tradeStrategy); delete (_moneyManager); delete (_advisorStrategy); delete (_wallet); } void Init() { IsDemoLiveOrVisualMode = ! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ); UnitsOneLot = MarketInfo_LibFunc( Symbol (), MODE_LOTSIZE); SetOrderGrouping(); _wallet.LoadOrdersFromBroker(); } void HandleTick() { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) == 0 ) { SyncOrders(); } if (AllowManualTPSLChanges) { SyncManualTPSLChanges(); } AskFunc.Evaluate(); BidFunc.Evaluate(); UpdateOrders(); if (!StopEA) { _wallet.HandleTick(); _advisorStrategy.HandleTick(); if (_wallet.GetPendingOpenOrders().Count() == 0 && _wallet.GetPendingCloseOrders().Count() == 0 ) { _tradeStrategy.Evaluate(_wallet); } if (ExecutePendingCloseOrders()) { if (!ExecutePendingOpenOrders()) { HandleErrors( StringFormat ( "Open (all) order(s) failed. Please check EA %d and look at the Journal and Expert tab." , MagicNumber)); } } else { HandleErrors( StringFormat ( "Close (all) order(s) failed! Please check EA %d and look at the Journal and Expert tab." , MagicNumber)); } } else { if (ExecutePendingCloseOrders()) { _wallet.SetAllOpenOrdersToPendingClose(); } else { HandleErrors( StringFormat ( "Close (all) order(s) failed! Please check EA %d and look at the Journal and Expert tab." , MagicNumber)); } } if (_firstTick) { _firstTick = false ; } } Wallet* GetWallet() { return _wallet; } private : void SetOrderGrouping() { int size = ArraySize (_tradeStrategy.CloseModules); ORDER_GROUP_TYPE groups[]; ArrayResize (groups, size); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (_tradeStrategy.CloseModules); i++) { groups[i] = _tradeStrategy.CloseModules[i].GetOrderGroupingType(); } _wallet.ActivateOrderGroups(groups); } void SyncOrders() { OrderCollection* currentOpenOrders = OrderRepository::GetOpenOrders(MagicNumber, NULL , Symbol ()); if (currentOpenOrders.Count() != (_wallet.GetOpenOrders().Count() + _wallet.GetPendingCloseOrders().Count())) { Print ( "(Manual) orderchanges detected" + " (found in MT: " + IntegerToString (currentOpenOrders.Count()) + " and in wallet: " + IntegerToString (_wallet.GetOpenOrders().Count()) + "), resetting EA, loading open orders." ); _wallet.ResetOpenOrders(); _wallet.ResetPendingOrders(); _wallet.LoadOrdersFromBroker(); } delete (currentOpenOrders); } void SyncManualTPSLChanges() { _wallet.GetOpenOrders().Rewind(); while (_wallet.GetOpenOrders().HasNext()) { Order* order = _wallet.GetOpenOrders().Next(); uint lineFindResult = ObjectFind ( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_SL" ); if (lineFindResult != UINT_MAX ) { double currentPosition = ObjectGetDouble ( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_SL" , OBJPROP_PRICE ); if ((order.StopLossManual == 0 && currentPosition != order.GetClosestSL()) || (order.StopLossManual != 0 && currentPosition != order.StopLossManual)) { order.StopLossManual = currentPosition; } } lineFindResult = ObjectFind ( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_TP" ); if (lineFindResult != UINT_MAX ) { double currentPosition = ObjectGetDouble ( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_TP" , OBJPROP_PRICE ); if ((order.TakeProfitManual == 0 && currentPosition != order.GetClosestTP()) || (order.TakeProfitManual != 0 && currentPosition != order.TakeProfitManual)) { order.TakeProfitManual = currentPosition; } } } } void UpdateOrders() { _wallet.GetOpenOrders().Rewind(); while (_wallet.GetOpenOrders().HasNext()) { Order* order = _wallet.GetOpenOrders().Next(); double pipsProfit = order.CalculateProfitPips(); order.CurrentProfitPips = pipsProfit; if (pipsProfit < order.LowestProfitPips) { order.LowestProfitPips = pipsProfit; } else if (pipsProfit > order.HighestProfitPips) { order.HighestProfitPips = pipsProfit; } } } bool ExecutePendingCloseOrders() { OrderCollection* pendingCloseOrders = _wallet.GetPendingCloseOrders(); int ordersToCloseCount = pendingCloseOrders.Count(); if (ordersToCloseCount == 0 ) { return true ; } if (_wallet.AreOrdersBeingOpened()) { return true ; } int ordersCloseSuccessCount = 0 ; for ( int i = ordersToCloseCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Order* pendingCloseOrder = pendingCloseOrders.Get(i); if (pendingCloseOrder.IsAwaitingDealExecution) { ordersCloseSuccessCount++; continue ; } bool success; if (AccountMarginMode == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ) { Order* reversedOrder = new Order(pendingCloseOrder, false ); reversedOrder.Type = pendingCloseOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ; success = OrderRepository::OpenOrder(reversedOrder); if (success) { pendingCloseOrder.Ticket = reversedOrder.Ticket; } delete (reversedOrder); } else { success = OrderRepository::ClosePosition(pendingCloseOrder); } if (success) { ordersCloseSuccessCount++; } } return ordersCloseSuccessCount == ordersToCloseCount; } bool ExecutePendingOpenOrders() { OrderCollection* pendingOpenOrders = _wallet.GetPendingOpenOrders(); int ordersToOpenCount = pendingOpenOrders.Count(); if (ordersToOpenCount == 0 ) { return true ; } int ordersOpenSuccessCount = 0 ; for ( int i = ordersToOpenCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Order* order = pendingOpenOrders.Get(i); if (order.IsAwaitingDealExecution) { ordersOpenSuccessCount++; continue ; } bool isTradeContextFree = false ; double StartWaitingTime = GetTickCount (); while ( true ) { if ( MQL5InfoInteger ( MQL5_TRADE_ALLOWED )) { isTradeContextFree = true ; break ; } int MaxWaiting_sec = 10 ; if ( IsStopped ()) { HandleErrors( "The expert was stopped by a user action." ); break ; } if ( GetTickCount () - StartWaitingTime > MaxWaiting_sec * 1000 ) { HandleErrors( StringFormat ( "The (%d seconds) waiting time exceeded. Trade not allowed: EA disabled, market closed or trade context still not free." , MaxWaiting_sec)); break ; } Sleep ( 100 ); } if (!isTradeContextFree) { if (!_wallet.CancelPendingOpenOrder(order)) { HandleErrors( "Failed to cancel an order (because it couldn't open). Please see the Journal and Expert tab in Metatrader for more information." ); } continue ; } bool success = OrderRepository::OpenOrder(order); if (success) { ordersOpenSuccessCount++; } else { if (!_wallet.CancelPendingOpenOrder(order)) { HandleErrors( "Failed to cancel an order (because it couldn't open). Please see the Journal and Expert tab in Metatrader for more information." ); } } } return ordersOpenSuccessCount == ordersToOpenCount; } };

最后，我们使用实现“ITrader”接口（包含“HandleTick”、“Init”和“GetWallet”函数）的“EA”类构建核心逻辑控制模块。您现在应该已充分了解这些我们已实现的功能。我们定义私有变量“_firstTick”、“_tradeStrategy”、“_advisorStrategy”、“_moneyManager”和“_wallet”，用于管理状态和组件。在“EA”类的构造函数中，我们将“_firstTick”设置为true，使用新的“Wallet”对象初始化“_wallet”，通过“SetLastClosedOrdersByTimeframe”配置其时间框架，并创建“_advisorStrategy”对象（新的“AdvisorStrategy”实例），同时使用“RegisterOpenBuy”和“RegisterOpenSell”注册“ASOpenBuyLevel1”和“ASOpenSellLevel1”信号。

我们还通过“MoneyManager”对象实例化“_moneyManager”，并通过包含“MultipleOpenModule_1”的“TradeStrategy”对象实例化“_tradeStrategy”，同时通过“RegisterCloseModule”注册“TakeProfitCloseModule_1”和“StopLossCloseModule_1”。析构函数负责清理所有组件。

我们的“Init”函数使用MQLInfoIntegerr设置模式标识，通过“MarketInfo_LibFunc”配置交易手数，调用“SetOrderGrouping”以使用“GetOrderGroupingType”激活订单分组，并通过“LoadOrdersFromBroker”加载订单。“HandleTick”函数负责处理tick数据，如果不在测试模式下，通过“SyncOrders”同步订单；如果允许，则通过“SyncManualTPSLChanges”更新手动设置的止盈/止损；并且使用“AskFunc”和“BidFunc”的“Evaluate”函数刷新价格。

该函数通过“UpdateOrders”更新订单利润，通过“HandleTick”处理钱包和策略的行情数据，如果没有待处理订单，则通过“Evaluate”评估“_tradeStrategy”，并通过“ExecutePendingCloseOrders”和“ExecutePendingOpenOrders”执行待处理的平仓和开仓操作，如果操作失败，则通过“HandleErrors”记录错误。如果EA停止运行，则通过“SetAllOpenOrdersToPendingClose”将所有持仓平仓。现在，我们可以在OnTick事件处理器中调用此函数来管理交易。

datetime LastActionTime = 0 ; void OnTick () { string AccountServer = AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER ); string AccountCurrency = AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); string AccountName = AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ); long AccountTradeMode = AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_MODE ); string ReadableAccountTrademode = "" ; if (AccountTradeMode == 0 ) ReadableAccountTrademode = "DEMO ACCOUNT" ; if (AccountTradeMode == 1 ) ReadableAccountTrademode = "CONTEST ACCOUNT" ; if (AccountTradeMode == 2 ) ReadableAccountTrademode = "REAL ACCOUNT" ; long AccountLogin = AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ); string AccountCompany = AccountInfoString ( ACCOUNT_COMPANY ); long AccountLeverage = AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); long AccountLimitOrders = AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LIMIT_ORDERS ); double AccountMarginFree = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); bool AccountTradeAllowed = AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED ); bool AccountTradeExpert = AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT ); string ReadableAccountMarginMode = "" ; if (AccountMarginMode == 0 ) ReadableAccountMarginMode = "NETTING MODE" ; if (AccountMarginMode == 1 ) ReadableAccountMarginMode = "EXCHANGE MODE" ; if (AccountMarginMode == 2 ) ReadableAccountMarginMode = "HEDGING MODE" ; if (OneQuotePerBar) { datetime currentTime = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (LastActionTime == currentTime) { return ; } else { LastActionTime = currentTime; } } Error = NULL ; _ea.HandleTick(); if (IsDemoLiveOrVisualMode) { MqlDateTime mql_datetime; TimeCurrent (mql_datetime); string comment = "

" + ( string )mql_datetime.year + "." + ( string )mql_datetime.mon + "." + ( string )mql_datetime.day + " " + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_SECONDS ) + OrderInfoComment; if (DisplayOnChartError) { if (Error != NULL ) comment += "

:: Current error : " + Error; if (ErrorPreviousQuote != NULL ) comment += "

:: Last error : " + ErrorPreviousQuote; } comment += "" ; Comment ( "ACCOUNT SERVER: " , AccountServer, "

" , "ACCOUNT CURRENCY: " , AccountCurrency, "

" , "ACCOUNT NAME: " , AccountName, "

" , "ACCOUNT TRADEMODE: " , ReadableAccountTrademode, "

" , "ACCOUNT LOGIN: " , AccountLogin, "

" , "ACCOUNT COMPANY: " , AccountCompany, "

" , "ACCOUNT LEVERAGE: " , AccountLeverage, "

" , "ACCOUNT LIMIT ORDERS: " , AccountLimitOrders, "

" , "ACCOUNT MARGIN FREE: " , AccountMarginFree, "

" , "ACCOUNT TRADING ALLOWED: " , AccountTradeAllowed, "

" , "ACCOUNT EXPERT ALLOWED: " , AccountTradeExpert, "

" , "ACCOUNT MARGIN ALLOWED: " , ReadableAccountMarginMode); } }

在此阶段，我们通过OnTick事件处理器来管理程序的实时市场更新，该处理器会对每个tick到来进行处理。我们首先使用相关函数收集账户详细信息，例如使用“AccountInfoString”获取服务器名称、交易货币、账户名称及所属公司，使用AccountInfoInteger获取交易模式、账户登录号、杠杆比例及订单数量限制，以及使用AccountInfoDouble获取账户可用保证金。 我们将交易模式转换为可读字符串，如“DEMO ACCOUNT”（模拟账户）、“CONTEST ACCOUNT”（比赛账户）或“REAL ACCOUNT”（真实账户”），并将存储在“AccountMarginMode”中的保证金模式转换为更清晰的表述，如“NETTING MODE”（净仓模式）、“EXCHANGE MODE”（交易所模式）或“HEDGING MODE”（锁仓模式）。

为控制tick的处理，我们检查“OneQuotePerBar”标识位。如果该标识位已启用，则使用iTime函数获取当前K线的开盘时间，并将其与“LastActionTime”进行比较。如果两者时间相同，则退出当前处理流程以避免重复操作；否则，更新“LastActionTime”值。我们将“Error”变量设为空值以清除任何现有错误，并调用“_ea”对象的“HandleTick”函数来执行策略逻辑。

在显示效果方面，我们先检查是否处于模拟/实盘/可视化模式（根据“IsDemoLiveOrVisualMode”判断），随后使用TimeCurrent获取当前时间，并通过MqlDateTime将其格式化为易读的时间戳，再结合“OrderInfoComment”构建注释字符串。如果启用“DisplayOnChartError”功能，则将“Error”和“ErrorPreviousQuote”中的错误信息追加到注释中。最后，通过Comment函数将账户详细信息及可能的错误信息显示在图表上，为交易系统提供实时监控与反馈支持。程序运行后，输出结果如下：





由图可见，我们能够生成并执行一笔交易（此处为买入交易）。当前需要实现的是交易管理功能，而要达成这一目标，必须跟踪交易记录。为此，我们将使用OnTradeTransaction事件处理器来监听成功开仓的交易，并按照以下方式进行管理：

void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction & trans, const MqlTradeRequest & request, const MqlTradeResult & result) { switch (trans.type) { case TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD : { datetime end = TimeCurrent (); datetime start = end - PeriodSeconds ( PERIOD_D1 ); HistorySelect (start, end + PeriodSeconds ( PERIOD_D1 )); int dealsTotal = HistoryDealsTotal (); if (dealsTotal == 0 ) { Print ( "No deals found" ); return ; } ulong orderTicketId = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_ORDER ); CDealInfo dealInfo; dealInfo.Ticket(trans.deal); ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = dealInfo.Entry(); bool found = false ; if (deal_entry == DEAL_ENTRY_IN ) { OrderCollection* pendingOpenOrders = _ea.GetWallet().GetPendingOpenOrders(); for ( int i = 0 ; i < pendingOpenOrders.Count(); i++) { Order* order = pendingOpenOrders.Get(i); if (order.Ticket == orderTicketId) { found = true ; order.OpenTime = dealInfo.Time(); order.OpenPrice = trans.price; order.TradePrice = order.OpenPrice; if (OrderFillingType == ORDER_FILLING_FOK ) { order.OrderFilledLots += trans.volume; if ( MathAbs (order.Lots - order.OrderFilledLots) < 1 e- 5 ) { order.IsAwaitingDealExecution = false ; order.Lots = order.OrderFilledLots; order.TradeVolume = order.Lots; _ea.GetWallet().SetPendingOpenOrderToOpen(order); Print ( StringFormat ( "Execution done for order (%d) by EA (%d)" , orderTicketId, MagicNumber)); } } else { order.IsAwaitingDealExecution = false ; bool actualVolumeDiffers = MathAbs (order.Lots - trans.volume) > 1 e- 5 ; order.OrderFilledLots += trans.volume; order.Lots = order.OrderFilledLots; order.TradeVolume = order.Lots; if (actualVolumeDiffers) { Print ( "Broker executed volume differs from requested volume. Executed volume: " + DoubleToStr(trans.volume)); OrderRepository::CalculateAndSetCommision(order); } _ea.GetWallet().SetPendingOpenOrderToOpen(order); Print ( StringFormat ( "Execution done for order (%d) by EA (%d)" , orderTicketId, MagicNumber)); } } } } else if (deal_entry == DEAL_ENTRY_OUT ) { OrderCollection* pendingCloseOrders = _ea.GetWallet().GetPendingCloseOrders(); for ( int i = 0 ; i < pendingCloseOrders.Count(); i++) { Order* order = pendingCloseOrders.Get(i); if (order.Ticket == orderTicketId) { found = true ; if (OrderFillingType == ORDER_FILLING_FOK ) { order.OrderFilledLots += trans.volume; if ( MathAbs (order.Lots - order.OrderFilledLots) < 1 e- 5 ) { order.IsAwaitingDealExecution = false ; order.CloseTime = dealInfo.Time(); order.ClosePrice = trans.price; if (order.MagicNumber == MagicNumber) { TotalCommission += order.Commission; } if (IsDemoLiveOrVisualMode) { AnyChartObjectDelete( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_TP" ); AnyChartObjectDelete( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_SL" ); } if (order.ParentOrder != NULL ) { order.ParentOrder.Paint(); } _ea.GetWallet().SetPendingCloseOrderToClosed(order); Print ( StringFormat ( "Execution done for order (%d) by EA (%d)" , orderTicketId, MagicNumber)); } } else { bool actualVolumeDiffers = MathAbs (order.Lots - trans.volume) > 1 e- 5 ; if (actualVolumeDiffers) { Print ( "Broker executed volume differs from requested volume.Requested volume: " + DoubleToStr(order.Lots) + ".Executed volume: " + DoubleToStr(trans.volume)); Order* remainderOrder = new Order(order, false ); remainderOrder.Ticket = 0 ; remainderOrder.Lots = order.Lots - trans.volume; remainderOrder.TradeVolume = remainderOrder.Lots; OrderRepository::CalculateAndSetCommision(remainderOrder); _ea.GetWallet().GetPendingCloseOrders().Add(remainderOrder); order.Lots = trans.volume; order.TradeVolume = order.Lots; OrderRepository::CalculateAndSetCommision(order); } else { Print ( "Broker executed volume: " + DoubleToStr(trans.volume)); } order.IsAwaitingDealExecution = false ; order.CloseTime = dealInfo.Time(); order.ClosePrice = trans.price; if (order.MagicNumber == MagicNumber) { TotalCommission += order.Commission; } if (IsDemoLiveOrVisualMode) { AnyChartObjectDelete( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_TP" ); AnyChartObjectDelete( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_SL" ); } _ea.GetWallet().SetPendingCloseOrderToClosed(order); Print ( StringFormat ( "Execution done for order (%d) by EA (%d)" , orderTicketId, MagicNumber)); } } } } if (found) { Print ( "Updated order with deal info." ); } else if (trans.symbol == Symbol () && dealInfo.Magic() == MagicNumber) { Print ( "Couldn't find deal info for place/done order" ); } break ; } } }

在处理MqlTradeTransaction事件的OnTradeTransaction事件处理器中，我们重点关注TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD类型的交易。通过TimeCurrent获取当前时间，并结合"PeriodSeconds"参数，使用HistorySelect函数检索最近一天的历史交易记录窗口。如果通过"HistoryDealsTotal"判断未找到任何成交记录，则使用"Print"函数记录日志信息并退出处理流程。对于每笔成交记录，我们使用"HistoryDealGetInteger"函数提取关联的订单编号，并创建包含订单编号的"CDealInfo"对象，随后通过其"Entry"属性检查该笔交易的入场类型。

对于DEAL_ENTRY_IN（新建仓交易），我们遍历“_ea”的“Wallet”中通过“GetPendingOpenOrders”获取的待开仓订单，通过匹配订单编号来更新订单的“Time”和“price”字段，数据来源于交易事件对象“trans”。如果订单的“OrderFillingType”（成交类型）为“ORDER_FILLING_FOK”（全部成交或立即取消），则更新“OrderFilledLots”（已成交手数），如果订单已完全成交，则清除“IsAwaitingDealExecution”（等待成交标识），并通过“SetPendingOpenOrderToOpen”将订单状态转为已开仓。另外，如果订单为部分成交，则通过“Print”记录成交手数差异，并通过“CalculateAndSetCommision”更新相关手续费。

对于“DEAL_ENTRY_OUT”（平仓交易），我们处理“GetPendingCloseOrders”获取的待平仓订单，以类似方式更新匹配订单。如果“IsDemoLiveOrVisualMode”为true，则通过“AnyChartObjectDelete”移除图表上的相关线条；将平仓手续费累加至“TotalCommission”（总手续费），并通过“SetPendingCloseOrderToClosed”将订单状态转为已平仓。部分平仓时，通过“CalculateAndSetCommision”为剩余手数创建新订单。所有更新或错误均通过“Print”记录日志，确保交易跟踪的准确性。编译后，输出如下：





由图可见，我们已实现交易执行管理，并在窗口中显示相关基础数据。接下来需对程序进行回测，以确保其正确运行，这部分内容将在下一章节展开。





回测与优化

在测试程序时，我们发现了一个此前忽略的问题：当从图表中移除程序时，未正确释放程序及其组件资源。具体问题如下：





由图可见相关问题的具体表现形式。为解决这些问题，我们在OnDeinit事件处理器中实现了以下逻辑：

void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); delete (_ea); delete (AskFunc); delete (BidFunc); }

我们通过OnDeinit事件处理器管理程序的清理流程，该处理程序会在EA被移除或交易终端关闭时触发。首先，我们使用Comment函数清除图表上的所有注释，确保图表显示干净整洁。接着，通过delete操作符删除代表主EA实例的"_ea"对象，释放其占用的内存。同时，我们还删除了用于获取价格数据的"AskFunc"和"BidFunc"对象，以进一步释放系统资源。

这一简洁的清理流程确保了程序在停止运行时能够正确地反初始化，有效避免内存泄漏问题，并维持系统的高效运行。经过全面优化和回测（使用默认参数，并将交易或风险管理模块的参数分别调整为1%、5、30、10、60），我们得到以下结果：

回测图：







回测报告：











结论

综上所述，我们已开发出基于MQL5的包络线趋势反弹剥头皮策略实现方案。基于包络线、移动平均线及相对强弱指数指标生成的精准信号自动执行交易，并集成风险管理模块，实现仓位规模控制及止损保护。我们的模块化框架包含动态信号评估、交易执行和实时订单监控三大核心功能，为短线交易提供了可扩展的技术基础。您可以通过调整信号阈值、优化风险参数或添加其他技术指标，进一步优化该系统。

免责声明：本实现方案仅供教学用途。交易存在重大财务风险，市场波动可能导致严重的资金损失。在实际交易环境中使用本程序前，务必进行充分回测并实施严格的风险管理措施。

通过掌握这些技术，我们既能提升程序的适应性与稳定性，又能基于其架构开发其他交易策略，从而推动程序交易算法的持续优化与升级。



