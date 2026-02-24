MQL5自动化交易策略（第十九部分）：包络线趋势反弹剥头皮交易——交易执行与风险管理（下篇）
概述
在我们前一篇文章（第十八部分）中，我们为 MetaQuotes Language 5（MQL5）环境下的包络线趋势反弹剥头皮策略奠定了基础，完成了智能交易系统（EA）的核心架构搭建与交易信号生成逻辑。如今在第十九部分中，我们将通过实现交易执行模块与风险管理体系，推动该策略向全自动化交易系统升级。我们将涵盖以下主题：
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策略规划与架构
在第十八部分中，我们为包络线趋势反弹剥头皮策略奠定了基础，构建了一套系统，该系统利用价格与包络线指标的交互来检测交易信号，并通过移动平均线和相对强弱指数（RSI）等趋势过滤器进行确认。当时我们专注于搭建监控市场条件、识别潜在交易机会的基础架构，但尚未实现自动交易执行与风险控制功能。第十九部分的规划重心将转向激活交易执行模块，并实施风险管理体系，确保策略能安全高效地基于信号采取行动。
我们的架构设计采用模块化方法，为信号到交易的转化提供清晰路径，同时嵌入多重保护机制。我们旨在实现以下功能：基于验证后的信号生成买入/卖出订单，并建立完整的风险控制体系——设置止损止盈、根据账户余额动态调整仓位、限制总体亏损以保全本金。该设计将构建一个高度协同的自动化剥头皮系统。我们将通过定义更多交易处理类，并将所有逻辑整合至tick处理函数中，使系统真正运转起来。简言之，这就是我们想要实现的目标。
在MQL5中的实现
要创建MQL5程序，请打开MetaEditor，进入导航器，定位至Experts文件夹，点击“新建”选项卡，并按照提示创建文件。文件创建完成后，在编码环境中，我们需要声明一些接口和类，以增强信号生成、逻辑组织及交易管理能力。首先，我们从基础信号表达式接口的设计开始。
//--- Define interface for strategy signal expressions interface IAdvisorStrategyExpression { bool Evaluate(); //--- Evaluate signal bool GetFireOnlyWhenReset(); //--- Retrieve fire-only-when-reset flag void SetFireOnlyWhenReset(bool value); //--- Set fire-only-when-reset flag void ResetSignalValue(); //--- Reset signal value }; //--- Define base class for advisor signals class ASSignal : public IAdvisorStrategyExpression { private: bool _fireOnlyWhenReset; //--- Store fire-only-when-reset flag int _previousSignalValue; //--- Store previous signal value int _signalValue; //--- Store current signal value protected: //--- Declare pure virtual method for signal evaluation bool virtual EvaluateSignal() = 0; //--- Require derived classes to implement public: //--- Initialize signal void ASSignal() { _fireOnlyWhenReset = false; //--- Set fire-only-when-reset to false _previousSignalValue = -1; //--- Set previous value to -1 _signalValue = -1; //--- Set current value to -1 } //--- Evaluate signal bool Evaluate() { if (_signalValue == -1) { //--- Check if signal uncomputed _signalValue = EvaluateSignal(); //--- Compute signal } if (_fireOnlyWhenReset) { //--- Check fire-only-when-reset return (_previousSignalValue <= 0 && _signalValue == 1); //--- Return true if signal transitions to 1 } else { return _signalValue == 1; //--- Return true if signal is 1 } } //--- Retrieve fire-only-when-reset flag bool GetFireOnlyWhenReset() { return _fireOnlyWhenReset; //--- Return flag } //--- Set fire-only-when-reset flag void SetFireOnlyWhenReset(bool value) { _fireOnlyWhenReset = value; //--- Set flag } //--- Reset signal value void ResetSignalValue() { _previousSignalValue = _signalValue; //--- Store current as previous _signalValue = -1; //--- Reset current value } };
为了构建高效的交易信号处理框架，我们聚焦于模块化且可靠的信号评估系统。首先定义"IAdvisorStrategyExpression"接口，为信号操作提供统一的设计规范。该接口包含四大核心函数："Evaluate"函数判断信号是否激活；"GetFireOnlyWhenReset"检查控制信号触发的标识位；"SetFireOnlyWhenReset"函数修改该标识位的状态；"ResetSignalValue"清除信号状态以备后续评估。
随后我们开发"ASSignal"类，该类实现"IAdvisorStrategyExpression"接口，作为策略中具体信号类型的基础。在"ASSignal"类中，我们定义三个私有变量："_fireOnlyWhenReset"用于控制信号是否仅在重置后激活；"_previousSignalValue"用于记录上一次信号状态；"_signalValue"用于存储当前的信号状态。我们在"ASSignal"构造函数中初始化这些变量，将"_fireOnlyWhenReset"设置为false，同时将"_previousSignalValue"和"_signalValue"设置为-1（表示未计算状态）。"Evaluate"函数的逻辑如下：如果"_signalValue"为-1，则调用纯虚函数"EvaluateSignal"（需在子类中实现）计算信号值；如果"_signalValue"为1，或信号从非正数的"_previousSignalValue"转变为1，函数将根据"_fireOnlyWhenReset"标识返回true。
为管理信号触发行为，我们实现用于获取"_fireOnlyWhenReset"标识位的当前值的"GetFireOnlyWhenReset"函数，以及用于更新该标识位，实现信号触发时机动态配置的"SetFireOnlyWhenReset"函数。我们同时提供"ResetSignalValue"函数，用于将当前信号值"_signalValue"保存至历史值"_previousSignalValue"中，并且将"_signalValue"重置为-1，为下一个评估周期做准备。通过将"EvaluateSignal"声明为纯虚函数，我们强制要求所有派生类必须实现具体的信号计算逻辑，从而确保系统的可扩展性。在此基础上，我们可以进一步定义更多信号管理类。
//--- Define class for managing trade signals class TradeSignalCollection { private: IAdvisorStrategyExpression* _tradeSignals[]; //--- Store array of signal pointers int _pointer; //--- Track current iteration index int _size; //--- Track number of signals public: //--- Initialize empty signal collection void TradeSignalCollection() { _pointer = -1; //--- Set initial pointer to -1 _size = 0; //--- Set initial size to 0 } //--- Destructor to clean up signals void ~TradeSignalCollection() { for (int i = 0; i < ArraySize(_tradeSignals); i++) { //--- Iterate signals delete(_tradeSignals[i]); //--- Delete each signal } } //--- Add signal to collection void Add(IAdvisorStrategyExpression* item) { _size = _size + 1; //--- Increment size ArrayResize(_tradeSignals, _size, 8); //--- Resize array with reserve _tradeSignals[(_size - 1)] = item; //--- Store signal at last index } //--- Remove signal at index IAdvisorStrategyExpression* Remove(int index) { IAdvisorStrategyExpression* removed = NULL; //--- Initialize removed signal as null if (index >= 0 && index < _size) { //--- Check valid index removed = _tradeSignals[index]; //--- Store signal to remove for (int i = index; i < (_size - 1); i++) { //--- Shift signals left _tradeSignals[i] = _tradeSignals[i + 1]; //--- Move signal } ArrayResize(_tradeSignals, ArraySize(_tradeSignals) - 1, 8); //--- Reduce array size _size = _size - 1; //--- Decrement size } return removed; //--- Return removed signal or null } //--- Retrieve signal at index IAdvisorStrategyExpression* Get(int index) { if (index >= 0 && index < _size) { //--- Check valid index return _tradeSignals[index]; //--- Return signal } return NULL; //--- Return null for invalid index } //--- Retrieve number of signals int Count() { return _size; //--- Return current size } //--- Reset iterator to start void Rewind() { _pointer = -1; //--- Set pointer to -1 } //--- Move to next signal IAdvisorStrategyExpression* Next() { _pointer++; //--- Increment pointer if (_pointer == _size) { //--- Check if at end Rewind(); //--- Reset pointer return NULL; //--- Return null } return Current(); //--- Return current signal } //--- Move to previous signal IAdvisorStrategyExpression* Prev() { _pointer--; //--- Decrement pointer if (_pointer == -1) { //--- Check if before start return NULL; //--- Return null } return Current(); //--- Return current signal } //--- Check if more signals exist bool HasNext() { return (_pointer < (_size - 1)); //--- Return true if pointer is before end } //--- Retrieve current signal IAdvisorStrategyExpression* Current() { return _tradeSignals[_pointer]; //--- Return signal at pointer } //--- Retrieve current iterator index int Key() { return _pointer; //--- Return current pointer } }; //--- Define class for managing trading signals class AdvisorStrategy { private: TradeSignalCollection* _openBuySignals; //--- Store open Buy signals TradeSignalCollection* _openSellSignals; //--- Store open Sell signals TradeSignalCollection* _closeBuySignals; //--- Store close Buy signals TradeSignalCollection* _closeSellSignals; //--- Store close Sell signals //--- Evaluate signal at specified level bool EvaluateASLevel(TradeSignalCollection* signals, int level) { if (level > 0 && level <= signals.Count()) { //--- Check valid level return signals.Get(level - 1).Evaluate(); //--- Evaluate signal } return false; //--- Return false for invalid level } public: //--- Initialize strategy void AdvisorStrategy() { _openBuySignals = new TradeSignalCollection(); //--- Create open Buy signals collection _openSellSignals = new TradeSignalCollection(); //--- Create open Sell signals collection _closeBuySignals = new TradeSignalCollection(); //--- Create close Buy signals collection _closeSellSignals = new TradeSignalCollection(); //--- Create close Sell signals collection } //--- Destructor to clean up signals void ~AdvisorStrategy() { delete(_openBuySignals); //--- Delete open Buy signals delete(_openSellSignals); //--- Delete open Sell signals delete(_closeBuySignals); //--- Delete close Buy signals delete(_closeSellSignals); //--- Delete close Sell signals } //--- Retrieve trading advice bool GetAdvice(TradeAction tradeAction, int level) { if (tradeAction == OpenBuyAction) { //--- Check open Buy action return EvaluateASLevel(_openBuySignals, level); //--- Evaluate Buy signal } else if (tradeAction == OpenSellAction) { //--- Check open Sell action return EvaluateASLevel(_openSellSignals, level); //--- Evaluate Sell signal } else if (tradeAction == CloseBuyAction) { //--- Check close Buy action return EvaluateASLevel(_closeBuySignals, level); //--- Evaluate close Buy signal } else if (tradeAction == CloseSellAction) { //--- Check close Sell action return EvaluateASLevel(_closeSellSignals, level); //--- Evaluate close Sell signal } else { Alert("Unsupported TradeAction in Advisor Strategy. TradeAction: " + DoubleToStr(tradeAction)); //--- Log unsupported action } return false; //--- Return false for invalid action } //--- Register open Buy signal void RegisterOpenBuy(IAdvisorStrategyExpression* openBuySignal, int level) { if (level <= _openBuySignals.Count()) { //--- Check if level already set Alert("Register Open Buy failed: level already set."); //--- Log failure return; //--- Exit } _openBuySignals.Add(openBuySignal); //--- Add signal } //--- Register open Sell signal void RegisterOpenSell(IAdvisorStrategyExpression* openSellSignal, int level) { if (level <= _openSellSignals.Count()) { //--- Check if level already set Alert("Register Open Sell failed: level already set."); //--- Log failure return; //--- Exit } _openSellSignals.Add(openSellSignal); //--- Add signal } //--- Register close Buy signal void RegisterCloseBuy(IAdvisorStrategyExpression* closeBuySignal, int level) { if (level <= _closeBuySignals.Count()) { //--- Check if level already set Alert("Register Close Buy failed: level already set."); //--- Log failure return; //--- Exit } _closeBuySignals.Add(closeBuySignal); //--- Add signal } //--- Register close Sell signal void RegisterCloseSell(IAdvisorStrategyExpression* closeSellSignal, int level) { if (level <= _closeSellSignals.Count()) { //--- Check if level already set Alert("Register Close Sell failed: level already set."); //--- Log failure return; //--- Exit } _closeSellSignals.Add(closeSellSignal); //--- Add signal } //--- Retrieve number of signals for action int GetNumberOfExpressions(TradeAction tradeAction) { if (tradeAction == OpenBuyAction) { //--- Check open Buy action return _openBuySignals.Count(); //--- Return Buy signal count } else if (tradeAction == OpenSellAction) { //--- Check open Sell action return _openSellSignals.Count(); //--- Return Sell signal count } else if (tradeAction == CloseBuyAction) { //--- Check close Buy action return _closeBuySignals.Count(); //--- Return close Buy signal count } else if (tradeAction == CloseSellAction) { //--- Check close Sell action return _closeSellSignals.Count(); //--- Return close Sell signal count } return 0; //--- Return 0 for invalid action } //--- Set fire-only-when-reset for all signals void SetFireOnlyWhenReset(bool value) { _openBuySignals.Rewind(); //--- Reset Buy signals iterator while (_openBuySignals.Next() != NULL) { //--- Iterate Buy signals _openBuySignals.Current().SetFireOnlyWhenReset(value); //--- Set flag } _openSellSignals.Rewind(); //--- Reset Sell signals iterator while (_openSellSignals.Next() != NULL) { //--- Iterate Sell signals _openSellSignals.Current().SetFireOnlyWhenReset(value); //--- Set flag } _closeBuySignals.Rewind(); //--- Reset close Buy signals iterator while (_closeBuySignals.Next() != NULL) { //--- Iterate close Buy signals _closeBuySignals.Current().SetFireOnlyWhenReset(value); //--- Set flag } _closeSellSignals.Rewind(); //--- Reset close Sell signals iterator while (_closeSellSignals.Next() != NULL) { //--- Iterate close Sell signals _closeSellSignals.Current().SetFireOnlyWhenReset(value); //--- Set flag } } //--- Handle tick event for signals void HandleTick() { _openBuySignals.Rewind(); //--- Reset Buy signals iterator while (_openBuySignals.Next() != NULL) { //--- Iterate Buy signals _openBuySignals.Current().ResetSignalValue(); //--- Reset signal value if (_openBuySignals.Current().GetFireOnlyWhenReset()) { //--- Check fire-only-when-reset _openBuySignals.Current().Evaluate(); //--- Evaluate signal } } _openSellSignals.Rewind(); //--- Reset Sell signals iterator while (_openSellSignals.Next() != NULL) { //--- Iterate Sell signals _openSellSignals.Current().ResetSignalValue(); //--- Reset signal value if (_openSellSignals.Current().GetFireOnlyWhenReset()) { //--- Check fire-only-when-reset _openSellSignals.Current().Evaluate(); //--- Evaluate signal } } _closeBuySignals.Rewind(); //--- Reset close Buy signals iterator while (_closeBuySignals.Next() != NULL) { //--- Iterate close Buy signals _closeBuySignals.Current().ResetSignalValue(); //--- Reset signal value if (_closeBuySignals.Current().GetFireOnlyWhenReset()) { //--- Check fire-only-when-reset _closeBuySignals.Current().Evaluate(); //--- Evaluate signal } } _closeSellSignals.Rewind(); //--- Reset close Sell signals iterator while (_closeSellSignals.Next() != NULL) { //--- Iterate close Sell signals _closeSellSignals.Current().ResetSignalValue(); //--- Reset signal value if (_closeSellSignals.Current().GetFireOnlyWhenReset()) { //--- Check fire-only-when-reset _closeSellSignals.Current().Evaluate(); //--- Evaluate signal } } } };
在此阶段，我们将实现更多用于管理交易信号的类。由于在前文部分已经对类的语法进行过说明，此处仅展示核心实现部分。我们创建"TradeSignalCollection"类，其中，使用"_tradeSignals"存储"IAdvisorStrategyExpression"指针，"_pointer"为迭代器指针，"_size"为信号计数器，这些成员在"TradeSignalCollection"构造函数中完成初始化。我们通过"Add"函数添加信号，使用"Remove"从集合中移除信号，并使用“Next”、“Prev”、“Current”、“Rewind”和“HasNext”函数进行导航，通过析构函数实现内存清理。
在"AdvisorStrategy"类中，我们定义了 "_openBuySignals"、"_openSellSignals"、"_closeBuySignals"和"_closeSellSignals"作为"TradeSignalCollection"对象，这些都在"AdvisorStrategy"构造函数中设置。我们使用"GetAdvice"和"EvaluateASLevel"函数评估信号，通过"RegisterOpenBuy"、"RegisterOpenSell"、"RegisterCloseBuy"和"RegisterCloseSell"注册信号，并使用"GetNumberOfExpressions"管理当前注册的信号总数。我们使用"SetFireOnlyWhenReset"函数设置重置标识，并通过"HandleTick"调用"ResetSignalValue"和"Evaluate"来重置并评估信号，确保策略中的信号处理高效可靠。现在我们可以为给定级别的卖出和买入信号定义类。让我们先从卖出类开始。
//--- Define class for open Sell signal at level 1 class ASOpenSellLevel1 : public ASSignal { protected: //--- Evaluate Sell signal bool EvaluateSignal() { Order* openOrder = _ea.GetWallet().GetMostRecentOpenOrder(); //--- Retrieve recent open order if (openOrder != NULL && openOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY) { //--- Check if Buy order openOrder = NULL; //--- Clear if Buy to avoid conflict } if (((((openOrder != NULL ? TimeCurrent() - openOrder.OpenTime : EMPTY_VALUE) == EMPTY_VALUE) //--- Check no recent order && ((BidFunc.GetValue(0) < fn_iMA_SMA_4(Symbol(), 0)) //--- Check Bid below 4-period SMA && ((BidFunc.GetValue(0) > fn_iMA_SMA8(Symbol(), 0)) //--- Check Bid above 8-period SMA && ((BidFunc.GetValue(0) < fn_iEnvelopes_ENV_UPPER(Symbol(), 0, 0)) //--- Check Bid below upper Envelope && ((fn_iRSI_RSI(Symbol(), 1) < OpenSell_Const_0) //--- Check previous RSI below threshold && (fn_iRSI_RSI(Symbol(), 0) >= OpenSell_Const_0) //--- Check current RSI above threshold ) ) ) ) ) || (((openOrder != NULL ? TimeCurrent() - openOrder.OpenTime : EMPTY_VALUE) != EMPTY_VALUE) //--- Check existing order && (BidFunc.GetValue(0) > ((openOrder != NULL ? openOrder.OpenPrice : EMPTY_VALUE) + (PipPoint * OpenSell_Const_1))) //--- Check Bid above open price plus offset ) )) { return true; //--- Return true for Sell signal } return false; //--- Return false if no signal } public: //--- Initialize Sell signal void ASOpenSellLevel1() {} //--- Empty constructor };
我们定义了"ASOpenSellLevel1"类（继承自"ASSignal"类）来处理卖出信号逻辑。在受保护的"EvaluateSignal"函数中，我们通过"_ea"的"Wallet"中的"GetMostRecentOpenOrder"函数检查最新订单，如果为买入单则清除。当满足以下任一条件时，则触发卖出信号：无近期订单；通过"BidFunc"的"GetValue"获取的买入价低于4周期SMA（"fn_iMA_SMA_4"）；高于8周期SMA（"fn_iMA_SMA8"）；低于包络线上轨（"fn_iEnvelopes_ENV_UPPER"）；前一周期的RSI值（"fn_iRSI_RSI"）低于"OpenSell_Const_0"；当前周期的RSI值大于或等于"OpenSell_Const_0"，如果当前存在未平仓订单，且最新买入价超过“开仓价” + "PipPoint" × "OpenSell_Const_1"（即达到预设的止盈或止损点差）。
触发有效信号时返回true，否则返回false。当"ASOpenSellLevel1"构造函数为空时，则直接调用父类"ASSignal"的初始化逻辑。买入信号采用与卖出信号相同的逻辑。
//--- Define class for open Buy signal at level 1 class ASOpenBuyLevel1 : public ASSignal { protected: //--- Evaluate Buy signal bool EvaluateSignal() { Order* openOrder = _ea.GetWallet().GetMostRecentOpenOrder(); //--- Retrieve most recent open order if (openOrder != NULL && openOrder.Type == ORDER_TYPE_SELL) { //--- Check if Sell order openOrder = NULL; //--- Clear if Sell to avoid conflict } if (((((openOrder != NULL ? TimeCurrent() - openOrder.OpenTime : EMPTY_VALUE) == EMPTY_VALUE) //--- Check no recent order && ((AskFunc.GetValue(0) > fn_iMA_SMA_4(Symbol(), 0)) //--- Check Ask above 4-period SMA && ((AskFunc.GetValue(0) < fn_iMA_SMA8(Symbol(), 0)) //--- Check Ask below 8-period SMA && ((AskFunc.GetValue(0) > fn_iEnvelopes_ENV_LOW(Symbol(), 1, 0)) //--- Check Ask above lower Envelope && ((fn_iRSI_RSI(Symbol(), 1) > OpenBuy_Const_0) //--- Check previous RSI above threshold && (fn_iRSI_RSI(Symbol(), 0) <= OpenBuy_Const_0) //--- Check current RSI below threshold ) ) ) ) ) || (((openOrder != NULL ? TimeCurrent() - openOrder.OpenTime : EMPTY_VALUE) != EMPTY_VALUE) //--- Check existing order && (AskFunc.GetValue(0) < ((openOrder != NULL ? openOrder.OpenPrice : EMPTY_VALUE) - (PipPoint * OpenBuy_Const_1))) //--- Check Ask below open price minus offset ) )) { return true; //--- Return true for Buy signal } return false; //--- Return false if no signal } public: //--- Initialize Buy signal void ASOpenBuyLevel1() {} //--- Empty constructor };
在定义买入逻辑时，我们只需采用与定义卖出逻辑时相同的思路。接下来，我们可以添加一些输入参数来控制交易信号逻辑。
//--- Define input group for trade and risk module settings input string trademodule = "------TRADE/RISK MODULE------";//--- Label trade/risk module inputs //--- Define input group for open Buy constants input double LotSizePercentage = 1; //--- Set lot size as percentage of account balance (default: 1%) input double OpenBuy_Const_0 = 11; //--- Set RSI threshold for Buy signal (default: 11) input double OpenBuy_Const_1 = 10; //--- Set pip offset for additional Buy orders (default: 10 pips) input double OpenSell_Const_0 = 89; //--- Set RSI threshold for Sell signal (default: 89) input double OpenSell_Const_1 = 10; //--- Set pip offset for additional Sell orders (default: 10 pips)
在定义好信号生成的输入变量之后，我们便可以着手定义信号执行后的风险管理和交易管理逻辑。要实现这一点，我们需要另一个接口和类。
//--- Define interface for money management interface IMoneyManager { double GetLotSize(); //--- Retrieve lot size int GetNextLevel(Wallet* wallet); //--- Retrieve next trading level }; //--- Define class for money management class MoneyManager : public IMoneyManager { public: //--- Initialize money manager void MoneyManager(Wallet* wallet) { _minLot = MarketInfo_LibFunc(Symbol(), MODE_MINLOT); //--- Set minimum lot size _maxLot = MarketInfo_LibFunc(Symbol(), MODE_MAXLOT); //--- Set maximum lot size _lotStep = MarketInfo_LibFunc(Symbol(), MODE_LOTSTEP); //--- Set lot step } //--- Retrieve calculated lot size double GetLotSize() { double lotSize = NormalizeLots(NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE) * 0.0001 * LotSizePercentage / 100.0, 2)); //--- Calculate lot size return lotSize; //--- Return normalized lot size } //--- Retrieve next trading level int GetNextLevel(Wallet* wallet) { return wallet.GetOpenOrders().Count() + 1; //--- Return next level based on open orders } private: double _minLot; //--- Store minimum lot size double _maxLot; //--- Store maximum lot size double _lotStep; //--- Store lot step //--- Normalize lot size to broker specifications double NormalizeLots(double lots) { lots = MathRound(lots / _lotStep) * _lotStep; //--- Round to lot step if (lots < _minLot) lots = _minLot; //--- Enforce minimum lot else if (lots > _maxLot) lots = _maxLot; //--- Enforce maximum lot return lots; //--- Return normalized lot size } };
为该策略设置资金管理机制时，我们定义了“IMoneyManager”接口 ，包含“GetLotSize”和“GetNextLevel”函数，用于规范交易手数及级别递增规则。在“MoneyManager”类中，我们实现“IMoneyManager”接口，并在"MoneyManager"类的构造函数中，利用“MarketInfo_LibFunc”函数初始化“_minLot”、“_maxLot”和“_lotStep”变量。“GetLotSize”函数通过AccountInfoDouble经由账户余额计算手数，并根据“LotSizePercentage”进行调整，再使用“NormalizeLots”函数进行规范化处理，以符合经纪商规则。
将“GetOpenOrders”中未平仓的订单数量加1，作为“GetNextLevel”函数的返回值。“NormalizeLots”函数通过将手数四舍五入至“_lotStep”，并且遵守“_minLot”和“_maxLot”的限制，确保手数有效。从而构建一个简洁的交易量及级别管理系统。现在，我们可以进入交易管理阶段，为此，我们需要另一个接口。
//--- Define enumeration for trading module demands enum TradingModuleDemand { NoneDemand = 0, //--- Represent no demand NoBuyDemand = 1, //--- Prevent Buy orders NoSellDemand = 2, //--- Prevent Sell orders NoOpenDemand = 4, //--- Prevent all open orders OpenBuySellDemand = 8, //--- Demand both Buy and Sell opens OpenBuyDemand = 16, //--- Demand Buy open OpenSellDemand = 32, //--- Demand Sell open CloseBuyDemand = 64, //--- Demand Buy close CloseSellDemand = 128, //--- Demand Sell close CloseBuySellDemand = 256 //--- Demand both Buy and Sell closes }; //--- Define interface for trading module signals interface ITradingModuleSignal { string GetName(); //--- Retrieve signal name bool Evaluate(Order* openOrder = NULL); //--- Evaluate signal }; //--- Define interface for trading module values interface ITradingModuleValue { string GetName(); //--- Retrieve value name double Evaluate(Order* openOrder = NULL); //--- Evaluate value }; //--- Define interface for trade strategy modules interface ITradeStrategyModule { TradingModuleDemand Evaluate(Wallet* wallet, TradingModuleDemand demand, int level = 1); //--- Evaluate module void RegisterTradeSignal(ITradingModuleSignal* tradeSignal); //--- Register signal }; //--- Define interface for open trade strategy modules interface ITradeStrategyOpenModule : public ITradeStrategyModule { TradingModuleDemand EvaluateOpenSignals(Wallet* wallet, TradingModuleDemand demand, int requestedEvaluationLevel = 0); //--- Evaluate open signals TradingModuleDemand EvaluateCloseSignals(Wallet* wallet, TradingModuleDemand demand); //--- Evaluate close signals }; //--- Define interface for close trade strategy modules interface ITradeStrategyCloseModule : public ITradeStrategyModule { ORDER_GROUP_TYPE GetOrderGroupingType(); //--- Retrieve grouping type void RegisterTradeValue(ITradingModuleValue* tradeValue); //--- Register value };
在此阶段，我们通过定义一组结构化的枚举类型和接口，为交易决策管理奠定基础。我们首先创建“TradingModuleDemand”枚举类型，用于对交易行为和限制进行分类，例如：用“NoneDemand”表示无操作，用“NoBuyDemand”和“NoSellDemand”分别禁止特定类型的订单（如禁止买入或禁止卖出），用“OpenBuyDemand”和“OpenSellDemand”分别发起买入或卖出交易，用“CloseBuyDemand”和“CloseSellDemand”分别平掉多头或空头头寸，等等。该枚举类型将提供清晰的方式以便为策略传达明确的交易执行意图。
随后，我们定义“ITradingModuleSignal”接口，旨在将交易信号操作标准化，该接口包含“GetName”函数（获取信号的标识符）和“Evaluate”函数（评估信号是否处于激活状态，并可以选择性地考虑已存在的未成交订单）。同样地，我们引入“ITradingModuleValue”接口，该接口也具备“GetName”和“Evaluate”函数，用于管理如止盈目标等影响交易决策的数值。对于策略模块，我们创建了“ITradeStrategyModule”接口，该接口包含“Evaluate”函数（根据“钱包”对象处理交易需求）和“RegisterTradeSignal”函数（纳入交易信号）。
我们在此基础上进行了扩展，引入“ITradeStrategyOpenModule”接口，该接口新增“EvaluateOpenSignals”和“EvaluateCloseSignals”函数，分别用于处理开仓和平仓信号；同时还引入“ITradeStrategyCloseModule”接口，该接口包含“GetOrderGroupingType”函数（订单分组）和“RegisterTradeValue”函数（数值注册）。这些组件共同构成了一个灵活的框架，用于在我们的策略中协调交易操作。现在，我们可以基于这些模块来定义管理类。
//--- Define class for managing trade strategy class TradeStrategy { public: ITradeStrategyCloseModule* CloseModules[]; //--- Store close modules private: ITradeStrategyModule* _preventOpenModules[]; //--- Store prevent-open modules ITradeStrategyOpenModule* _openModule; //--- Store open module //--- Evaluate prevent-open modules TradingModuleDemand EvaluatePreventOpenModules(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, int evaluationLevel = 1) { TradingModuleDemand preventOpenDemands[]; //--- Declare prevent-open demands array ArrayResize(preventOpenDemands, ArraySize(_preventOpenModules), 8); //--- Resize array for (int i = 0; i < ArraySize(_preventOpenModules); i++) { //--- Iterate modules preventOpenDemands[i] = _preventOpenModules[i].Evaluate(wallet, NoneDemand, evaluationLevel); //--- Evaluate module } return PreventOpenModuleBase::GetCombinedPreventOpenDemand(preventOpenDemands); //--- Return combined demand } //--- Evaluate close modules TradingModuleDemand EvaluateCloseModules(Wallet* wallet, TradingModuleDemand closeDemand, int evaluationLevel = 1) { TradingModuleDemand closeDemands[]; //--- Declare close demands array ArrayResize(closeDemands, ArraySize(CloseModules), 8); //--- Resize array for (int i = 0; i < ArraySize(CloseModules); i++) { //--- Iterate modules closeDemands[i] = CloseModules[i].Evaluate(wallet, NoneDemand, evaluationLevel); //--- Evaluate module } return CloseModuleBase::GetCombinedCloseDemand(closeDemands); //--- Return combined demand } //--- Evaluate close conditions for TP/SL void EvaluateCloseConditions(Wallet* wallet, TradingModuleDemand signalDemand) { OrderCollection* openOrders = wallet.GetOpenOrders(); //--- Retrieve open orders if (openOrders.Count() == 0) { //--- Check if no open orders return; //--- Exit } double bid = Bid_LibFunc(); //--- Retrieve Bid price double ask = Ask_LibFunc(); //--- Retrieve Ask price for (int i = openOrders.Count() - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate open orders Order* order = openOrders.Get(i); //--- Get order bool closeSignal = (order.Type == OP_BUY && signalDemand == CloseBuyDemand) || //--- Check Buy close signal (order.Type == OP_SELL && signalDemand == CloseSellDemand) || //--- Check Sell close signal signalDemand == CloseBuySellDemand; //--- Check Buy/Sell close signal bool closeManualSLTP = AllowManualTPSLChanges && ((order.StopLossManual != 0 && order.Type == OP_BUY && bid <= order.StopLossManual) || //--- Check manual Buy SL (order.StopLossManual != 0 && order.Type == OP_SELL && ask >= order.StopLossManual) || //--- Check manual Sell SL (order.TakeProfitManual != 0 && order.Type == OP_BUY && bid >= order.TakeProfitManual) || //--- Check manual Buy TP (order.TakeProfitManual != 0 && order.Type == OP_SELL && ask <= order.TakeProfitManual)); //--- Check manual Sell TP bool fullOrderClose = closeSignal || closeManualSLTP; //--- Determine full close OrderCloseInfo* activePartialCloseCloseInfo = NULL; //--- Initialize partial close info if (!fullOrderClose) { //--- Check if not full close if (!AllowManualTPSLChanges || order.StopLossManual == 0) { //--- Check manual SL for (int cli = 0; cli < ArraySize(order.CloseInfosSL); cli++) { //--- Iterate SL info if (order.CloseInfosSL[cli].IsOld) continue; //--- Skip old info if (order.CloseInfosSL[cli].IsClosePriceSLHit(order.Type, ask, bid)) { //--- Check SL hit if (activePartialCloseCloseInfo == NULL || order.CloseInfosSL[cli].Percentage > activePartialCloseCloseInfo.Percentage) { //--- Check higher percentage activePartialCloseCloseInfo = order.CloseInfosSL[cli]; //--- Set active info } } } } if (!AllowManualTPSLChanges || order.TakeProfitManual == 0) { //--- Check manual TP for (int cli = 0; cli < ArraySize(order.CloseInfosTP); cli++) { //--- Iterate TP info if (order.CloseInfosTP[cli].IsOld) continue; //--- Skip old info if (order.CloseInfosTP[cli].IsClosePriceTPHit(order.Type, ask, bid)) { //--- Check TP hit if (activePartialCloseCloseInfo == NULL || order.CloseInfosTP[cli].Percentage > activePartialCloseCloseInfo.Percentage) { //--- Check higher percentage activePartialCloseCloseInfo = order.CloseInfosTP[cli]; //--- Set active info } } } } fullOrderClose = activePartialCloseCloseInfo != NULL && activePartialCloseCloseInfo.Percentage == 100; //--- Check if full close } if (fullOrderClose) { //--- Handle full close TradingModuleDemand finalPreventOpenAdvice = EvaluatePreventOpenModules(wallet, NoneDemand, 0); //--- Evaluate prevent-open TradingModuleDemand openDemand = _openModule.EvaluateOpenSignals(wallet, finalPreventOpenAdvice, 1); //--- Evaluate open signals int orderTypeOfOpeningOrder = wallet.GetOpenOrders().Get(0).Type; //--- Get first order type if ((orderTypeOfOpeningOrder == ORDER_TYPE_BUY && openDemand == OpenBuyDemand) || //--- Check Buy re-entry (orderTypeOfOpeningOrder == ORDER_TYPE_SELL && openDemand == OpenSellDemand) || //--- Check Sell re-entry (openDemand == OpenBuySellDemand)) { //--- Check Buy/Sell re-entry return; //--- Block close to prevent re-entry } wallet.SetOpenOrderToPendingClose(order); //--- Move order to pending close } else if (activePartialCloseCloseInfo != NULL) { //--- Handle partial close Order* partialCloseOrder = order.SplitOrder(activePartialCloseCloseInfo.Percentage); //--- Split order if (partialCloseOrder.Lots < 1e-13) { //--- Check if last piece delete(partialCloseOrder); //--- Delete split order wallet.SetOpenOrderToPendingClose(order); //--- Move to pending close } else { partialCloseOrder.ParentOrder = order; //--- Link to parent order if (wallet.AddPendingCloseOrder(partialCloseOrder)) { //--- Add to pending close activePartialCloseCloseInfo.IsOld = true; //--- Mark info as old } } } } } public: //--- Initialize trade strategy void TradeStrategy(ITradeStrategyOpenModule* openModule) { _openModule = openModule; //--- Set open module } //--- Destructor to clean up strategy void ~TradeStrategy() { for (int i = ArraySize(_preventOpenModules) - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate prevent-open modules delete(_preventOpenModules[i]); //--- Delete module } delete(_openModule); //--- Delete open module for (int i = ArraySize(CloseModules) - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate close modules delete(CloseModules[i]); //--- Delete module } } //--- Evaluate trading strategy void Evaluate(Wallet* wallet) { int orderCount = wallet.GetOpenOrders().Count(); //--- Retrieve open order count TradingModuleDemand finalPreventOpenAdvice = EvaluatePreventOpenModules(wallet, NoneDemand, orderCount + 1); //--- Evaluate prevent-open if (orderCount > 0) { //--- Check if orders exist EvaluateCloseModules(wallet, NoneDemand); //--- Evaluate close modules TradingModuleDemand signalDemand = _openModule.EvaluateCloseSignals(wallet, finalPreventOpenAdvice); //--- Evaluate close signals EvaluateCloseConditions(wallet, signalDemand); //--- Evaluate close conditions } _openModule.Evaluate(wallet, finalPreventOpenAdvice, 0); //--- Evaluate open module } //--- Register prevent-open module void RegisterPreventOpenModule(ITradeStrategyModule* preventOpenModule) { int size = ArraySize(_preventOpenModules); //--- Get current array size ArrayResize(_preventOpenModules, size + 1, 8); //--- Resize array _preventOpenModules[size] = preventOpenModule; //--- Add module } //--- Register close module void RegisterCloseModule(ITradeStrategyCloseModule* closeModule) { int size = ArraySize(CloseModules); //--- Get current array size ArrayResize(CloseModules, size + 1, 8); //--- Resize array CloseModules[size] = closeModule; //--- Add module } }; //--- Define base class for module calculations class ModuleCalculationsBase { public: //--- Calculate profit for order collection static double CalculateOrderCollectionProfit(OrderCollection &orders, ORDER_PROFIT_CALCULATION_TYPE calculationType) { double collectionProfit = 0; //--- Initialize profit for (int i = 0; i < orders.Count(); i++) { //--- Iterate orders Order* order = orders.Get(i); //--- Get order collectionProfit += CalculateOrderProfit(order, calculationType); //--- Add order profit } return collectionProfit; //--- Return total profit } //--- Calculate profit for single order static double CalculateOrderProfit(Order* order, ORDER_PROFIT_CALCULATION_TYPE calculationType) { if (calculationType == Pips) { //--- Check pips calculation return order.CalculateProfitPips(); //--- Return profit in pips } else if (calculationType == Money) { //--- Check money calculation return order.CalculateProfitCurrency(); //--- Return profit in currency } else if (calculationType == EquityPercentage) { //--- Check equity percentage return order.CalculateProfitEquityPercentage(); //--- Return profit as percentage } else { Alert("Can't execute CalculateOrderCollectionProfit. Unknown calculationType: " + IntegerToString(calculationType)); //--- Log error return 0; //--- Return 0 for invalid type } } }; //--- Define base class for open trade modules class OpenModuleBase : public ITradeStrategyOpenModule { protected: AdvisorStrategy* _advisorStrategy; //--- Store advisor strategy IMoneyManager* _moneyManager; //--- Store money manager //--- Create new order Order* OpenOrder(ENUM_ORDER_TYPE orderType, bool mustBeVisibleOnChart) { Order* order = new Order(mustBeVisibleOnChart); //--- Create new order order.SymbolCode = Symbol(); //--- Set symbol order.Type = orderType; //--- Set order type order.MagicNumber = MagicNumber; //--- Set magic number order.Lots = _moneyManager.GetLotSize(); //--- Set lot size if (order.Type == ORDER_TYPE_BUY) { //--- Check Buy order order.OpenPrice = Ask_LibFunc(); //--- Set open price to Ask order.StopLoss = -DBL_MAX; //--- Set initial SL to minimum order.TakeProfit = DBL_MAX; //--- Set initial TP to maximum } else if (order.Type == ORDER_TYPE_SELL) { //--- Check Sell order order.OpenPrice = Bid_LibFunc(); //--- Set open price to Bid order.StopLoss = DBL_MAX; //--- Set initial SL to maximum order.TakeProfit = -DBL_MAX; //--- Set initial TP to minimum } order.LowestProfitPips = DBL_MAX; //--- Set initial lowest profit order.HighestProfitPips = -DBL_MAX; //--- Set initial highest profit order.Comment = OrderComment; //--- Set order comment OrderRepository::CalculateAndSetCommision(order); //--- Calculate and set commission return order; //--- Return order } public: //--- Initialize open module void OpenModuleBase(AdvisorStrategy* advisorStrategy, IMoneyManager* moneyManager) { _advisorStrategy = advisorStrategy; //--- Set advisor strategy _moneyManager = moneyManager; //--- Set money manager } //--- Retrieve trade actions void GetTradeActions(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, TradeAction& result[]) { TradeAction tempresult[]; //--- Declare temporary actions array if (wallet.GetOpenOrders().Count() > 0) { //--- Check if open orders exist Order* firstOrder = wallet.GetOpenOrders().Get(0); //--- Get first open order if (firstOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY) { //--- Check if Buy order ArrayResize(tempresult, ArraySize(tempresult) + 1, 8); //--- Resize array tempresult[0] = OpenBuyAction; //--- Add open Buy action ArrayResize(tempresult, ArraySize(tempresult) + 1, 8); //--- Resize array tempresult[1] = CloseBuyAction; //--- Add close Buy action } else if (firstOrder.Type == ORDER_TYPE_SELL) { //--- Check if Sell order ArrayResize(tempresult, ArraySize(tempresult) + 1, 8); //--- Resize array tempresult[0] = OpenSellAction; //--- Add open Sell action ArrayResize(tempresult, ArraySize(tempresult) + 1, 8); //--- Resize array tempresult[1] = CloseSellAction; //--- Add close Sell action } else { Alert("Unsupported ordertype. Ordertype: " + DoubleToStr(firstOrder.Type)); //--- Log error } } else { ArrayResize(tempresult, ArraySize(tempresult) + 1, 8); //--- Resize array tempresult[0] = OpenBuyAction; //--- Add open Buy action ArrayResize(tempresult, ArraySize(tempresult) + 1, 8); //--- Resize array tempresult[1] = OpenSellAction; //--- Add open Sell action } for (int i = 0; i < ArraySize(tempresult); i++) { //--- Iterate actions if ((preventOpenDemand == NoOpenDemand && (tempresult[i] == OpenBuyAction || tempresult[i] == OpenSellAction)) || //--- Check no open demand (preventOpenDemand == NoBuyDemand && tempresult[i] == OpenBuyAction) || //--- Check no Buy demand (preventOpenDemand == NoSellDemand && tempresult[i] == OpenSellAction)) { //--- Check no Sell demand continue; //--- Skip action } ArrayResize(result, ArraySize(result) + 1, 8); //--- Resize result array result[ArraySize(result) - 1] = tempresult[i]; //--- Add action } } //--- Register trade signal (empty implementation) virtual void RegisterTradeSignal(ITradingModuleSignal* tradeSignal) {} //--- Do nothing //--- Combine open demands static TradingModuleDemand GetCombinedOpenDemand(TradingModuleDemand &openDemands[]) { TradingModuleDemand result = NoneDemand; //--- Initialize result for (int i = 0; i < ArraySize(openDemands); i++) { //--- Iterate demands if (result == OpenBuySellDemand) { //--- Check if Buy/Sell demand return OpenBuySellDemand; //--- Return Buy/Sell demand } if (openDemands[i] == OpenBuySellDemand) { //--- Check if demand is Buy/Sell result = OpenBuySellDemand; //--- Set Buy/Sell demand } else if (result == NoneDemand && openDemands[i] == OpenBuyDemand) { //--- Check Buy demand result = OpenBuyDemand; //--- Set Buy demand } else if (result == NoneDemand && openDemands[i] == OpenSellDemand) { //--- Check Sell demand result = OpenSellDemand; //--- Set Sell demand } else if (result == OpenBuyDemand && openDemands[i] == OpenSellDemand) { //--- Check mixed demands result = OpenBuySellDemand; //--- Set Buy/Sell demand } else if (result == OpenSellDemand && openDemands[i] == OpenBuyDemand) { //--- Check mixed demands result = OpenBuySellDemand; //--- Set Buy/Sell demand } } return result; //--- Return combined demand } //--- Combine close demands static TradingModuleDemand GetCombinedCloseDemand(TradingModuleDemand &closeDemands[]) { TradingModuleDemand result = NoneDemand; //--- Initialize result for (int i = 0; i < ArraySize(closeDemands); i++) { //--- Iterate demands if (result == CloseBuySellDemand) { //--- Check if Buy/Sell demand return CloseBuySellDemand; //--- Return Buy/Sell demand } if (closeDemands[i] == CloseBuySellDemand) { //--- Check if demand is Buy/Sell result = CloseBuySellDemand; //--- Set Buy/Sell demand } else if (result == NoneDemand && closeDemands[i] == CloseBuyDemand) { //--- Check Buy demand result = CloseBuyDemand; //--- Set Buy demand } else if (result == NoneDemand && closeDemands[i] == CloseSellDemand) { //--- Check Sell demand result = CloseSellDemand; //--- Set Sell demand } else if (result == CloseBuyDemand && closeDemands[i] == CloseSellDemand) { //--- Check mixed demands result = CloseBuySellDemand; //--- Set Buy/Sell demand } else if (result == CloseSellDemand && closeDemands[i] == CloseBuyDemand) { //--- Check mixed demands result = CloseBuySellDemand; //--- Set Buy/Sell demand } } return result; //--- Return combined demand } //--- Retrieve number of open orders int GetNumberOfOpenOrders(Wallet* wallet) { return wallet.GetOpenOrders().Count(); //--- Return open order count } };
我们利用"TradeStrategy"类构建交易策略框架，分别将”ITradeStrategyCloseModule”对象存入"CloseModules”中， 将"ITradeStrategyModule”对象存入”_preventOpenModules"中，并将唯一的"ITradeStrategyOpenModule"存入"_openModule”中。我们在“TradeStrategy”类的构造函数中初始化“_openModule”，并在析构函数中清理模块。我们的“Evaluate”函数通过“GetOpenOrders”评估未成交订单，使用“EvaluatePreventOpenModules”和“GetCombinedPreventOpenDemand”评估“_preventOpenModules”，并使用“EvaluateCloseModules”和“GetCombinedCloseDemand”处理“CloseModules”。
我们的“Evaluate”函数通过“GetOpenOrders”评估未成交订单，使用“EvaluatePreventOpenModules”和“GetCombinedPreventOpenDemand”评估“_preventOpenModules”，并使用“EvaluateCloseModules”和“GetCombinedCloseDemand”处理“CloseModules”。我们使用“RegisterPreventOpenModule”和“RegisterCloseModule”注册模块。“ModuleCalculationsBase”类通过“CalculateOrderCollectionProfit”和“CalculateOrderProfit”计算利润，而“OpenModuleBase”类通过“OpenOrder”创建订单，并使用“GetTradeActions”确定操作，通过“GetCombinedOpenDemand”和“GetCombinedCloseDemand”合并需求，以构建一个连贯的系统。
我们现在已准备好进行交易，为防止过度交易，我们可以通过设置外部变量来控制每个实例的最大持仓数量。
//--- Define input for maximum open orders input int MaxNumberOfOpenOrders1 = 1; //--- Set maximum number of open orders (default: 1)
在设置好交易数量限制变量后，我们现在可以定义一个类来同时开启多个模块。
//--- Define class for multiple open module class MultipleOpenModule_1 : public OpenModuleBase { protected: TradingModuleDemand previousSignalDemand; //--- Store previous signal demand public: //--- Initialize multiple open module void MultipleOpenModule_1(AdvisorStrategy* advisorStrategy, MoneyManager* moneyManager) : OpenModuleBase(advisorStrategy, moneyManager) { _advisorStrategy.SetFireOnlyWhenReset(true); //--- Configure signals to fire only when reset } //--- Evaluate and act on signals TradingModuleDemand Evaluate(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, int level) { TradingModuleDemand newSignalsDemand = EvaluateSignals(wallet, preventOpenDemand, level); //--- Evaluate signals if (newSignalsDemand != NoneDemand) { //--- Check if demand exists EvaluateOpenConditions(wallet, newSignalsDemand); //--- Evaluate open conditions } return newSignalsDemand; //--- Return new signal demand } //--- Evaluate open signals without acting TradingModuleDemand EvaluateOpenSignals(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, int requestedEvaluationLevel) { TradingModuleDemand openDemands[]; //--- Declare open demands array TradeAction tradeActionsToEvaluate[]; //--- Declare actions to evaluate GetTradeActions(wallet, preventOpenDemand, tradeActionsToEvaluate); //--- Retrieve actions AddPreviousDemandTradeActionIfMissing(tradeActionsToEvaluate); //--- Add previous demand actions int level; //--- Declare level if (requestedEvaluationLevel == 0) { //--- Check if level unspecified level = _moneyManager.GetNextLevel(wallet); //--- Set level based on orders } else { level = requestedEvaluationLevel; //--- Use specified level } for (int i = 0; i < ArraySize(tradeActionsToEvaluate); i++) { //--- Iterate actions if (tradeActionsToEvaluate[i] == CloseBuyAction || tradeActionsToEvaluate[i] == CloseSellAction) { //--- Skip close actions continue; //--- Move to next } if (requestedEvaluationLevel == 0) { //--- Check if level unspecified level = GetTopLevel(tradeActionsToEvaluate[i], level); //--- Cap level if (wallet.GetOpenOrders().Count() >= MaxNumberOfOpenOrders1) { //--- Check order limit level += 1; //--- Increment level } } if (_advisorStrategy.GetAdvice(tradeActionsToEvaluate[i], level)) { //--- Check if action advised if (tradeActionsToEvaluate[i] == OpenBuyAction) { //--- Check Buy action int size = ArraySize(openDemands); //--- Get current size int newSize = size + 1; //--- Calculate new size ArrayResize(openDemands, newSize, 8); //--- Resize array openDemands[newSize - 1] = OpenBuyDemand; //--- Add Buy demand } else if (tradeActionsToEvaluate[i] == OpenSellAction) { //--- Check Sell action int size = ArraySize(openDemands); //--- Get current size int newSize = size + 1; //--- Calculate new size ArrayResize(openDemands, newSize, 8); //--- Resize array openDemands[newSize - 1] = OpenSellDemand; //--- Add Sell demand } } } TradingModuleDemand combinedOpenSignalDemand = OpenModuleBase::GetCombinedOpenDemand(openDemands); //--- Combine open demands TradingModuleDemand multiOrderOpenSignal = GetOpenDemandBasedOnPreviousOpenDemand(combinedOpenSignalDemand, level - 1); //--- Adjust for previous demand multiOrderOpenSignal = FilterPreventOpenDemand(multiOrderOpenSignal, preventOpenDemand); //--- Filter prevent-open demands return multiOrderOpenSignal; //--- Return final open signal } //--- Retrieve trade actions (custom for multiple orders) void GetTradeActions(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, TradeAction& result[]) { if (wallet.GetOpenOrders().Count() > 0) { //--- Check if open orders exist Order* firstOrder = wallet.GetOpenOrders().Get(0); //--- Get first open order if (firstOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY) { //--- Check if Buy order ArrayResize(result, ArraySize(result) + 1, 8); //--- Resize array result[0] = OpenBuyAction; //--- Add open Buy action ArrayResize(result, ArraySize(result) + 1, 8); //--- Resize array result[1] = CloseBuyAction; //--- Add close Buy action } else if (firstOrder.Type == ORDER_TYPE_SELL) { //--- Check if Sell order ArrayResize(result, ArraySize(result) + 1, 8); //--- Resize array result[0] = OpenSellAction; //--- Add open Sell action ArrayResize(result, ArraySize(result) + 1, 8); //--- Resize array result[1] = CloseSellAction; //--- Add close Sell action } else { Alert("Unsupported ordertype"); //--- Log error } } else { ArrayResize(result, ArraySize(result) + 1, 8); //--- Resize array result[0] = OpenBuyAction; //--- Add open Buy action ArrayResize(result, ArraySize(result) + 1, 8); //--- Resize array result[1] = OpenSellAction; //--- Add open Sell action } } //--- Evaluate close signals TradingModuleDemand EvaluateCloseSignals(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand) { TradingModuleDemand closeDemands[]; //--- Declare close demands array TradeAction tradeActionsToEvaluate[]; //--- Declare actions to evaluate GetTradeActions(wallet, preventOpenDemand, tradeActionsToEvaluate); //--- Retrieve actions for (int i = 0; i < ArraySize(tradeActionsToEvaluate); i++) { //--- Iterate actions if (tradeActionsToEvaluate[i] != CloseBuyAction && tradeActionsToEvaluate[i] != CloseSellAction) { //--- Skip non-close actions continue; //--- Move to next } if (_advisorStrategy.GetAdvice(tradeActionsToEvaluate[i], 1)) { //--- Check if action advised (level 1) if (tradeActionsToEvaluate[i] == CloseBuyAction) { //--- Check Buy close int size = ArraySize(closeDemands); //--- Get current size int newSize = size + 1; //--- Calculate new size ArrayResize(closeDemands, newSize, 8); //--- Resize array closeDemands[newSize - 1] = CloseBuyDemand; //--- Add Buy close demand } else if (tradeActionsToEvaluate[i] == CloseSellAction) { //--- Check Sell close int size = ArraySize(closeDemands); //--- Get current size int newSize = size + 1; //--- Calculate new size ArrayResize(closeDemands, newSize, 8); //--- Resize array closeDemands[newSize - 1] = CloseSellDemand; //--- Add Sell close demand } } } TradingModuleDemand combinedCloseSignalDemand = OpenModuleBase::GetCombinedCloseDemand(closeDemands); //--- Combine close demands return combinedCloseSignalDemand; //--- Return combined demand } private: //--- Evaluate open and close signals TradingModuleDemand EvaluateSignals(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, int requestedEvaluationLevel) { TradingModuleDemand openDemands[]; //--- Declare open demands array TradingModuleDemand closeDemands[]; //--- Declare close demands array TradeAction tradeActionsToEvaluate[]; //--- Declare actions to evaluate GetTradeActions(wallet, preventOpenDemand, tradeActionsToEvaluate); //--- Retrieve actions AddPreviousDemandTradeActionIfMissing(tradeActionsToEvaluate); //--- Add previous demand actions int moneyManagementLevel; //--- Declare level if (requestedEvaluationLevel == 0) { //--- Check if level unspecified moneyManagementLevel = _moneyManager.GetNextLevel(wallet); //--- Set level based on orders } else { moneyManagementLevel = requestedEvaluationLevel; //--- Use specified level } for (int i = 0; i < ArraySize(tradeActionsToEvaluate); i++) { //--- Iterate actions int tradeActionEvaluationLevel = GetTopLevel(tradeActionsToEvaluate[i], moneyManagementLevel); //--- Cap level if (wallet.GetOpenOrders().Count() >= MaxNumberOfOpenOrders1) { //--- Check order limit tradeActionEvaluationLevel += 1; //--- Increment level } if (_advisorStrategy.GetAdvice(tradeActionsToEvaluate[i], tradeActionEvaluationLevel)) { //--- Check if action advised if (tradeActionsToEvaluate[i] == OpenBuyAction) { //--- Check Buy open int size = ArraySize(openDemands); //--- Get current size int newSize = size + 1; //--- Calculate new size ArrayResize(openDemands, newSize, 8); //--- Resize array openDemands[newSize - 1] = OpenBuyDemand; //--- Add Buy demand } else if (tradeActionsToEvaluate[i] == OpenSellAction) { //--- Check Sell open int size = ArraySize(openDemands); //--- Get current size int newSize = size + 1; //--- Calculate new size ArrayResize(openDemands, newSize, 8); //--- Resize array openDemands[newSize - 1] = OpenSellDemand; //--- Add Sell demand } else if (tradeActionsToEvaluate[i] == CloseBuyAction) { //--- Check Buy close int size = ArraySize(closeDemands); //--- Get current size int newSize = size + 1; //--- Calculate new size ArrayResize(closeDemands, newSize, 8); //--- Resize array closeDemands[newSize - 1] = CloseBuyDemand; //--- Add Buy close demand } else if (tradeActionsToEvaluate[i] == CloseSellAction) { //--- Check Sell close int size = ArraySize(closeDemands); //--- Get current size int newSize = size + 1; //--- Calculate new size ArrayResize(closeDemands, newSize, 8); //--- Resize array closeDemands[newSize - 1] = CloseSellDemand; //--- Add Sell close demand } } } TradingModuleDemand combinedCloseSignalDemand = OpenModuleBase::GetCombinedCloseDemand(closeDemands); //--- Combine close demands if (combinedCloseSignalDemand != NoneDemand) { //--- Check if close demand exists return combinedCloseSignalDemand; //--- Return close demand } TradingModuleDemand combinedOpenSignalDemand = OpenModuleBase::GetCombinedOpenDemand(openDemands); //--- Combine open demands TradingModuleDemand multiOrderOpenSignal = GetOpenDemandBasedOnPreviousOpenDemand(combinedOpenSignalDemand, GetNumberOfOpenOrders(wallet)); //--- Adjust for previous demand previousSignalDemand = combinedOpenSignalDemand; //--- Update previous demand multiOrderOpenSignal = FilterPreventOpenDemand(multiOrderOpenSignal, preventOpenDemand); //--- Filter prevent-open demands return multiOrderOpenSignal; //--- Return final signal } //--- Evaluate open conditions and add orders void EvaluateOpenConditions(Wallet* wallet, TradingModuleDemand signalDemand) { if (signalDemand == OpenBuySellDemand) { //--- Check Buy/Sell demand return; //--- Exit (hedging not supported) } else { double currentFreeMargin = AccountFreeMargin_LibFunc(); //--- Retrieve free margin double requiredMargin; //--- Declare required margin if (signalDemand == OpenBuyDemand) { //--- Check Buy demand if (!MarginRequired(ORDER_TYPE_BUY, _moneyManager.GetLotSize(), requiredMargin)) { //--- Check margin return; //--- Exit if margin check fails } if (currentFreeMargin < requiredMargin) { //--- Check sufficient margin HandleErrors("Not enough free margin to open buy order with requested volume."); //--- Log error return; //--- Exit } wallet.GetPendingOpenOrders().Add(OpenOrder(ORDER_TYPE_BUY, false)); //--- Add Buy order } else if (signalDemand == OpenSellDemand) { //--- Check Sell demand if (!MarginRequired(ORDER_TYPE_SELL, _moneyManager.GetLotSize(), requiredMargin)) { //--- Check margin return; //--- Exit if margin check fails } if (currentFreeMargin < requiredMargin) { //--- Check sufficient margin HandleErrors("Not enough free margin to open sell order with requested volume."); //--- Log error return; //--- Exit } wallet.GetPendingOpenOrders().Add(OpenOrder(ORDER_TYPE_SELL, false)); //--- Add Sell order } } } //--- Adjust open demand based on previous demand TradingModuleDemand GetOpenDemandBasedOnPreviousOpenDemand(TradingModuleDemand openDemand, int numberOfOpenOrders) { if (numberOfOpenOrders == 0 || previousSignalDemand == NoneDemand) { //--- Check no orders or no previous demand return openDemand; //--- Return current demand } if (previousSignalDemand == OpenBuyDemand && openDemand == OpenSellDemand) { //--- Check Buy to Sell switch return openDemand; //--- Allow Sell demand } else if (previousSignalDemand == OpenSellDemand && openDemand == OpenBuyDemand) { //--- Check Sell to Buy switch return openDemand; //--- Allow Buy demand } return NoneDemand; //--- Block same-direction or mixed demands } private: //--- Cap evaluation level int GetTopLevel(TradeAction tradeAction, int level) { int numberOfExpressions = _advisorStrategy.GetNumberOfExpressions(tradeAction); //--- Retrieve expression count if (level > numberOfExpressions) { //--- Check if level exceeds expressions level = numberOfExpressions; //--- Cap level } return level; //--- Return capped level } //--- Add previous demand action if missing void AddPreviousDemandTradeActionIfMissing(TradeAction& result[]) { if (previousSignalDemand == NoneDemand) { //--- Check if no previous demand return; //--- Exit } bool foundPreviousDemand = false; //--- Initialize found flag if (previousSignalDemand == OpenBuyDemand) { //--- Check Buy demand AddPreviousDemandTradeAction(result, OpenBuyDemand, OpenBuyAction); //--- Add Buy action } else if (previousSignalDemand == OpenSellDemand) { //--- Check Sell demand AddPreviousDemandTradeAction(result, OpenSellDemand, OpenSellAction); //--- Add Sell action } else if (previousSignalDemand == OpenBuySellDemand) { //--- Check Buy/Sell demand AddPreviousDemandTradeAction(result, OpenBuyDemand, OpenBuyAction); //--- Add Buy action AddPreviousDemandTradeAction(result, OpenSellDemand, OpenSellAction); //--- Add Sell action } } //--- Add specific previous demand action void AddPreviousDemandTradeAction(TradeAction& result[], TradingModuleDemand demand, TradeAction action) { bool foundPreviousDemand = false; //--- Initialize found flag if (previousSignalDemand == demand) { //--- Check matching demand for (int i = 0; i < ArraySize(result); i++) { //--- Iterate actions if (action == result[i]) { //--- Check if action exists foundPreviousDemand = true; //--- Set found flag } } if (!foundPreviousDemand) { //--- Check if action missing ArrayResize(result, ArraySize(result) + 1, 8); //--- Resize array result[ArraySize(result) - 1] = action; //--- Add action } } } //--- Filter prevent-open demands TradingModuleDemand FilterPreventOpenDemand(TradingModuleDemand multiOrderOpendDemand, TradingModuleDemand preventOpenDemand) { if (multiOrderOpendDemand == NoneDemand) { //--- Check no demand return multiOrderOpendDemand; //--- Return no demand } else if (multiOrderOpendDemand == OpenBuyDemand && (preventOpenDemand == NoBuyDemand || preventOpenDemand == NoOpenDemand)) { //--- Check blocked Buy return NoneDemand; //--- Block Buy demand } else if (multiOrderOpendDemand == OpenSellDemand && (preventOpenDemand == NoSellDemand || preventOpenDemand == NoOpenDemand)) { //--- Check blocked Sell return NoneDemand; //--- Block Sell demand } else if (multiOrderOpendDemand == OpenBuySellDemand) { //--- Check Buy/Sell demand if (preventOpenDemand == NoBuyDemand) { //--- Check no Buy return OpenSellDemand; //--- Allow Sell demand } else if (preventOpenDemand == NoSellDemand) { //--- Check no Sell return OpenBuyDemand; //--- Allow Buy demand } else if (preventOpenDemand == NoOpenDemand) { //--- Check no open return NoneDemand; //--- Block all demands } } return multiOrderOpendDemand; //--- Return unfiltered demand } };
在此阶段，我们基于“OpenModuleBase”类开发了一个用于管理多次开仓的模块——“MultipleOpenModule_1”类。我们通过“MultipleOpenModule_1” 构造函数对其进行初始化，将“_advisorStrategy”设置为仅在通过“SetFireOnlyWhenReset”重置后触发信号，并将之前的需求存储在“previousSignalDemand”中。我们的“Evaluate”函数使用“EvaluateSignals”评估信号，并通过“EvaluateOpenConditions”对有效需求进行处理，最终返回该需求。
在“EvaluateOpenSignals”中，我们调用"GetTradeActions"获取操作, 利用"AddPreviousDemandTradeActionIfMissing"添加先前需求，并依据"_moneyManager"的"GetNextLevel"或指定值设定交易级别。我们遍历操作，跳过“CloseBuyAction”和“CloseSellAction”，使用“GetTopLevel”限制交易级别，并通过“GetOpenOrders”和“MaxNumberOfOpenOrders1”检查订单数量限制。来自“_advisorStrategy”的“GetAdvice”的有效信号会将“OpenBuyDemand”或“OpenSellDemand”添加到数组中，与“GetCombinedOpenDemand”合并，通过“GetOpenDemandBasedOnPreviousOpenDemand”进行调整，并通过“FilterPreventOpenDemand”进行过滤。
“EvaluateCloseSignals”函数以类似方式评估“CloseBuyAction”和“CloseSellAction”，添加“CloseBuyDemand”或“CloseSellDemand”，并与“GetCombinedCloseDemand”合并。
在“EvaluateOpenConditions”中，我们使用“AccountFreeMargin_LibFunc”和“MarginRequired”验证账户可用保证金，如果保证金充足，则通过“OpenOrder”添加买入或卖出订单，否则使用“HandleErrors”记录错误。我们采用类似的逻辑来平掉未平仓订单、设置止盈和止损，并具备相应的输入参数。执行后，我们现有以下输入参数。
现在，我们可以创建一个最终类来处理所有已实现的功能执行与管理。为实现这一目标，我们采用以下逻辑：
//--- Define interface for trader interface ITrader { void HandleTick(); //--- Handle tick event void Init(); //--- Initialize trader Wallet* GetWallet(); //--- Retrieve wallet }; //--- Declare global trader pointer ITrader *_ea; //--- Store EA instance //--- Define main Expert Advisor class class EA : public ITrader { private: bool _firstTick; //--- Track first tick TradeStrategy* _tradeStrategy; //--- Store trade strategy AdvisorStrategy* _advisorStrategy; //--- Store advisor strategy IMoneyManager* _moneyManager; //--- Store money manager Wallet* _wallet; //--- Store wallet public: //--- Initialize EA void EA() { _firstTick = true; //--- Set first tick flag _wallet = new Wallet(); //--- Create wallet _wallet.SetLastClosedOrdersByTimeframe(DisplayOrderDuringTimeframe); //--- Set closed orders timeframe _advisorStrategy = new AdvisorStrategy(); //--- Create advisor strategy _advisorStrategy.RegisterOpenBuy(new ASOpenBuyLevel1(), 1); //--- Register Buy signal _advisorStrategy.RegisterOpenSell(new ASOpenSellLevel1(), 1); //--- Register Sell signal _moneyManager = new MoneyManager(_wallet); //--- Create money manager _tradeStrategy = new TradeStrategy(new MultipleOpenModule_1(_advisorStrategy, _moneyManager)); //--- Create trade strategy _tradeStrategy.RegisterCloseModule(new TakeProfitCloseModule_1()); //--- Register TP module _tradeStrategy.RegisterCloseModule(new StopLossCloseModule_1()); //--- Register SL module } //--- Destructor to clean up EA void ~EA() { delete(_tradeStrategy); //--- Delete trade strategy delete(_moneyManager); //--- Delete money manager delete(_advisorStrategy); //--- Delete advisor strategy delete(_wallet); //--- Delete wallet } //--- Initialize EA components void Init() { IsDemoLiveOrVisualMode = !MQLInfoInteger(MQL_TESTER) || MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE); //--- Set mode flag UnitsOneLot = MarketInfo_LibFunc(Symbol(), MODE_LOTSIZE); //--- Set lot size SetOrderGrouping(); //--- Configure order grouping _wallet.LoadOrdersFromBroker(); //--- Load orders from broker } //--- Handle tick event void HandleTick() { if (MQLInfoInteger(MQL_TESTER) == 0) { //--- Check if not in tester SyncOrders(); //--- Synchronize orders } if (AllowManualTPSLChanges) { //--- Check if manual TP/SL allowed SyncManualTPSLChanges(); //--- Synchronize manual TP/SL } AskFunc.Evaluate(); //--- Update Ask price BidFunc.Evaluate(); //--- Update Bid price UpdateOrders(); //--- Update order profits if (!StopEA) { //--- Check if EA not stopped _wallet.HandleTick(); //--- Handle wallet tick _advisorStrategy.HandleTick(); //--- Handle strategy tick if (_wallet.GetPendingOpenOrders().Count() == 0 && _wallet.GetPendingCloseOrders().Count() == 0) { //--- Check no pending orders _tradeStrategy.Evaluate(_wallet); //--- Evaluate strategy } if (ExecutePendingCloseOrders()) { //--- Execute close orders if (!ExecutePendingOpenOrders()) { //--- Execute open orders HandleErrors(StringFormat("Open (all) order(s) failed. Please check EA %d and look at the Journal and Expert tab.", MagicNumber)); //--- Log error } } else { HandleErrors(StringFormat("Close (all) order(s) failed! Please check EA %d and look at the Journal and Expert tab.", MagicNumber)); //--- Log error } } else { if (ExecutePendingCloseOrders()) { //--- Execute close orders _wallet.SetAllOpenOrdersToPendingClose(); //--- Move open orders to pending close } else { HandleErrors(StringFormat("Close (all) order(s) failed! Please check EA %d and look at the Journal and Expert tab.", MagicNumber)); //--- Log error } } if (_firstTick) { //--- Check if first tick _firstTick = false; //--- Clear first tick flag } } //--- Retrieve wallet Wallet* GetWallet() { return _wallet; //--- Return wallet } private: //--- Configure order grouping void SetOrderGrouping() { int size = ArraySize(_tradeStrategy.CloseModules); //--- Get close modules size ORDER_GROUP_TYPE groups[]; //--- Declare groups array ArrayResize(groups, size); //--- Resize array for (int i = 0; i < ArraySize(_tradeStrategy.CloseModules); i++) { //--- Iterate modules groups[i] = _tradeStrategy.CloseModules[i].GetOrderGroupingType(); //--- Set grouping type } _wallet.ActivateOrderGroups(groups); //--- Activate groups } //--- Synchronize orders with broker void SyncOrders() { OrderCollection* currentOpenOrders = OrderRepository::GetOpenOrders(MagicNumber, NULL, Symbol()); //--- Retrieve open orders if (currentOpenOrders.Count() != (_wallet.GetOpenOrders().Count() + _wallet.GetPendingCloseOrders().Count())) { //--- Check order mismatch Print("(Manual) orderchanges detected" + " (found in MT: " + IntegerToString(currentOpenOrders.Count()) + " and in wallet: " + IntegerToString(_wallet.GetOpenOrders().Count()) + "), resetting EA, loading open orders."); //--- Log mismatch _wallet.ResetOpenOrders(); //--- Reset open orders _wallet.ResetPendingOrders(); //--- Reset pending orders _wallet.LoadOrdersFromBroker(); //--- Reload orders } delete(currentOpenOrders); //--- Delete orders collection } //--- Synchronize manual TP/SL changes void SyncManualTPSLChanges() { _wallet.GetOpenOrders().Rewind(); //--- Reset orders iterator while (_wallet.GetOpenOrders().HasNext()) { //--- Iterate orders Order* order = _wallet.GetOpenOrders().Next(); //--- Get order uint lineFindResult = ObjectFind(ChartID(), IntegerToString(order.Ticket) + "_SL"); //--- Find SL line if (lineFindResult != UINT_MAX) { //--- Check if SL line exists double currentPosition = ObjectGetDouble(ChartID(), IntegerToString(order.Ticket) + "_SL", OBJPROP_PRICE); //--- Get SL position if ((order.StopLossManual == 0 && currentPosition != order.GetClosestSL()) || //--- Check manual SL change (order.StopLossManual != 0 && currentPosition != order.StopLossManual)) { //--- Check manual SL mismatch order.StopLossManual = currentPosition; //--- Update manual SL } } lineFindResult = ObjectFind(ChartID(), IntegerToString(order.Ticket) + "_TP"); //--- Find TP line if (lineFindResult != UINT_MAX) { //--- Check if TP line exists double currentPosition = ObjectGetDouble(ChartID(), IntegerToString(order.Ticket) + "_TP", OBJPROP_PRICE); //--- Get TP position if ((order.TakeProfitManual == 0 && currentPosition != order.GetClosestTP()) || //--- Check manual TP change (order.TakeProfitManual != 0 && currentPosition != order.TakeProfitManual)) { //--- Check manual TP mismatch order.TakeProfitManual = currentPosition; //--- Update manual TP } } } } //--- Update order profits void UpdateOrders() { _wallet.GetOpenOrders().Rewind(); //--- Reset orders iterator while (_wallet.GetOpenOrders().HasNext()) { //--- Iterate orders Order* order = _wallet.GetOpenOrders().Next(); //--- Get order double pipsProfit = order.CalculateProfitPips(); //--- Calculate profit order.CurrentProfitPips = pipsProfit; //--- Update current profit if (pipsProfit < order.LowestProfitPips) { //--- Check if lowest profit order.LowestProfitPips = pipsProfit; //--- Update lowest profit } else if (pipsProfit > order.HighestProfitPips) { //--- Check if highest profit order.HighestProfitPips = pipsProfit; //--- Update highest profit } } } //--- Execute pending close orders bool ExecutePendingCloseOrders() { OrderCollection* pendingCloseOrders = _wallet.GetPendingCloseOrders(); //--- Retrieve pending close orders int ordersToCloseCount = pendingCloseOrders.Count(); //--- Get count if (ordersToCloseCount == 0) { //--- Check if no orders return true; //--- Return true } if (_wallet.AreOrdersBeingOpened()) { //--- Check if orders being opened return true; //--- Return true } int ordersCloseSuccessCount = 0; //--- Initialize success count for (int i = ordersToCloseCount - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate orders Order* pendingCloseOrder = pendingCloseOrders.Get(i); //--- Get order if (pendingCloseOrder.IsAwaitingDealExecution) { //--- Check if awaiting execution ordersCloseSuccessCount++; //--- Increment success count continue; //--- Move to next } bool success; //--- Declare success flag if (AccountMarginMode == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING) { //--- Check netting mode Order* reversedOrder = new Order(pendingCloseOrder, false); //--- Create reversed order reversedOrder.Type = pendingCloseOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY; //--- Set opposite type success = OrderRepository::OpenOrder(reversedOrder); //--- Open reversed order if (success) { //--- Check if successful pendingCloseOrder.Ticket = reversedOrder.Ticket; //--- Update ticket } delete(reversedOrder); //--- Delete reversed order } else { success = OrderRepository::ClosePosition(pendingCloseOrder); //--- Close position } if (success) { //--- Check if successful ordersCloseSuccessCount++; //--- Increment success count } } return ordersCloseSuccessCount == ordersToCloseCount; //--- Return true if all successful } //--- Execute pending open orders bool ExecutePendingOpenOrders() { OrderCollection* pendingOpenOrders = _wallet.GetPendingOpenOrders(); //--- Retrieve pending open orders int ordersToOpenCount = pendingOpenOrders.Count(); //--- Get count if (ordersToOpenCount == 0) { //--- Check if no orders return true; //--- Return true } int ordersOpenSuccessCount = 0; //--- Initialize success count for (int i = ordersToOpenCount - 1; i >= 0; i--) { //--- Iterate orders Order* order = pendingOpenOrders.Get(i); //--- Get order if (order.IsAwaitingDealExecution) { //--- Check if awaiting execution ordersOpenSuccessCount++; //--- Increment success count continue; //--- Move to next } bool isTradeContextFree = false; //--- Initialize trade context flag double StartWaitingTime = GetTickCount(); //--- Start timer while (true) { //--- Wait for trade context if (MQL5InfoInteger(MQL5_TRADE_ALLOWED)) { //--- Check if trade allowed isTradeContextFree = true; //--- Set trade context free break; //--- Exit loop } int MaxWaiting_sec = 10; //--- Set max wait time if (IsStopped()) { //--- Check if EA stopped HandleErrors("The expert was stopped by a user action."); //--- Log error break; //--- Exit loop } if (GetTickCount() - StartWaitingTime > MaxWaiting_sec * 1000) { //--- Check if timeout HandleErrors(StringFormat("The (%d seconds) waiting time exceeded. Trade not allowed: EA disabled, market closed or trade context still not free.", MaxWaiting_sec)); //--- Log error break; //--- Exit loop } Sleep(100); //--- Wait briefly } if (!isTradeContextFree) { //--- Check if trade context not free if (!_wallet.CancelPendingOpenOrder(order)) { //--- Attempt to cancel order HandleErrors("Failed to cancel an order (because it couldn't open). Please see the Journal and Expert tab in Metatrader for more information."); //--- Log error } continue; //--- Move to next } bool success = OrderRepository::OpenOrder(order); //--- Open order if (success) { //--- Check if successful ordersOpenSuccessCount++; //--- Increment success count } else { if (!_wallet.CancelPendingOpenOrder(order)) { //--- Attempt to cancel order HandleErrors("Failed to cancel an order (because it couldn't open). Please see the Journal and Expert tab in Metatrader for more information."); //--- Log error } } } return ordersOpenSuccessCount == ordersToOpenCount; //--- Return true if all successful } };
最后，我们使用实现“ITrader”接口（包含“HandleTick”、“Init”和“GetWallet”函数）的“EA”类构建核心逻辑控制模块。您现在应该已充分了解这些我们已实现的功能。我们定义私有变量“_firstTick”、“_tradeStrategy”、“_advisorStrategy”、“_moneyManager”和“_wallet”，用于管理状态和组件。在“EA”类的构造函数中，我们将“_firstTick”设置为true，使用新的“Wallet”对象初始化“_wallet”，通过“SetLastClosedOrdersByTimeframe”配置其时间框架，并创建“_advisorStrategy”对象（新的“AdvisorStrategy”实例），同时使用“RegisterOpenBuy”和“RegisterOpenSell”注册“ASOpenBuyLevel1”和“ASOpenSellLevel1”信号。
我们还通过“MoneyManager”对象实例化“_moneyManager”，并通过包含“MultipleOpenModule_1”的“TradeStrategy”对象实例化“_tradeStrategy”，同时通过“RegisterCloseModule”注册“TakeProfitCloseModule_1”和“StopLossCloseModule_1”。析构函数负责清理所有组件。
我们的“Init”函数使用MQLInfoIntegerr设置模式标识，通过“MarketInfo_LibFunc”配置交易手数，调用“SetOrderGrouping”以使用“GetOrderGroupingType”激活订单分组，并通过“LoadOrdersFromBroker”加载订单。“HandleTick”函数负责处理tick数据，如果不在测试模式下，通过“SyncOrders”同步订单；如果允许，则通过“SyncManualTPSLChanges”更新手动设置的止盈/止损；并且使用“AskFunc”和“BidFunc”的“Evaluate”函数刷新价格。
该函数通过“UpdateOrders”更新订单利润，通过“HandleTick”处理钱包和策略的行情数据，如果没有待处理订单，则通过“Evaluate”评估“_tradeStrategy”，并通过“ExecutePendingCloseOrders”和“ExecutePendingOpenOrders”执行待处理的平仓和开仓操作，如果操作失败，则通过“HandleErrors”记录错误。如果EA停止运行，则通过“SetAllOpenOrdersToPendingClose”将所有持仓平仓。现在，我们可以在OnTick事件处理器中调用此函数来管理交易。
//--- Handle tick event datetime LastActionTime = 0; //--- Track last action time void OnTick() { string AccountServer = AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER); //--- Retrieve account server string AccountCurrency = AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY); //--- Retrieve account currency string AccountName = AccountInfoString(ACCOUNT_NAME); //--- Retrieve account name long AccountTradeMode = AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE); //--- Retrieve trade mode string ReadableAccountTrademode = ""; //--- Initialize readable trade mode if (AccountTradeMode == 0) ReadableAccountTrademode = "DEMO ACCOUNT"; //--- Set demo mode if (AccountTradeMode == 1) ReadableAccountTrademode = "CONTEST ACCOUNT"; //--- Set contest mode if (AccountTradeMode == 2) ReadableAccountTrademode = "REAL ACCOUNT"; //--- Set real mode long AccountLogin = AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN); //--- Retrieve account login string AccountCompany = AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY); //--- Retrieve account company long AccountLeverage = AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE); //--- Retrieve account leverage long AccountLimitOrders = AccountInfoInteger(ACCOUNT_LIMIT_ORDERS); //--- Retrieve order limit double AccountMarginFree = AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE); //--- Retrieve free margin bool AccountTradeAllowed = AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED); //--- Retrieve trade allowed bool AccountTradeExpert = AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT); //--- Retrieve expert allowed string ReadableAccountMarginMode = ""; //--- Initialize readable margin mode if (AccountMarginMode == 0) ReadableAccountMarginMode = "NETTING MODE"; //--- Set netting mode if (AccountMarginMode == 1) ReadableAccountMarginMode = "EXCHANGE MODE"; //--- Set exchange mode if (AccountMarginMode == 2) ReadableAccountMarginMode = "HEDGING MODE"; //--- Set hedging mode if (OneQuotePerBar) { //--- Check one quote per bar datetime currentTime = iTime(_Symbol, _Period, 0); //--- Get current bar time if (LastActionTime == currentTime) { //--- Check if same bar return; //--- Exit } else { LastActionTime = currentTime; //--- Update last action time } } Error = NULL; //--- Clear current error _ea.HandleTick(); //--- Handle tick if (IsDemoLiveOrVisualMode) { //--- Check visual mode MqlDateTime mql_datetime; //--- Declare datetime TimeCurrent(mql_datetime); //--- Get current time string comment = "\n" + (string)mql_datetime.year + "." + (string)mql_datetime.mon + "." + (string)mql_datetime.day + " " + TimeToString(TimeCurrent(), TIME_SECONDS) + OrderInfoComment; //--- Build comment if (DisplayOnChartError) { //--- Check if error display enabled if (Error != NULL) comment += "\n :: Current error : " + Error; //--- Add current error if (ErrorPreviousQuote != NULL) comment += "\n :: Last error : " + ErrorPreviousQuote; //--- Add previous error } comment += ""; //--- Append empty line Comment("ACCOUNT SERVER: ", AccountServer, "\n", //--- Display account info "ACCOUNT CURRENCY: ", AccountCurrency, "\n", "ACCOUNT NAME: ", AccountName, "\n", "ACCOUNT TRADEMODE: ", ReadableAccountTrademode, "\n", "ACCOUNT LOGIN: ", AccountLogin, "\n", "ACCOUNT COMPANY: ", AccountCompany, "\n", "ACCOUNT LEVERAGE: ", AccountLeverage, "\n", "ACCOUNT LIMIT ORDERS: ", AccountLimitOrders, "\n", "ACCOUNT MARGIN FREE: ", AccountMarginFree, "\n", "ACCOUNT TRADING ALLOWED: ", AccountTradeAllowed, "\n", "ACCOUNT EXPERT ALLOWED: ", AccountTradeExpert, "\n", "ACCOUNT MARGIN ALLOWED: ", ReadableAccountMarginMode); } }
在此阶段，我们通过OnTick事件处理器来管理程序的实时市场更新，该处理器会对每个tick到来进行处理。我们首先使用相关函数收集账户详细信息，例如使用“AccountInfoString”获取服务器名称、交易货币、账户名称及所属公司，使用AccountInfoInteger获取交易模式、账户登录号、杠杆比例及订单数量限制，以及使用AccountInfoDouble获取账户可用保证金。 我们将交易模式转换为可读字符串，如“DEMO ACCOUNT”（模拟账户）、“CONTEST ACCOUNT”（比赛账户）或“REAL ACCOUNT”（真实账户”），并将存储在“AccountMarginMode”中的保证金模式转换为更清晰的表述，如“NETTING MODE”（净仓模式）、“EXCHANGE MODE”（交易所模式）或“HEDGING MODE”（锁仓模式）。
为控制tick的处理，我们检查“OneQuotePerBar”标识位。如果该标识位已启用，则使用iTime函数获取当前K线的开盘时间，并将其与“LastActionTime”进行比较。如果两者时间相同，则退出当前处理流程以避免重复操作；否则，更新“LastActionTime”值。我们将“Error”变量设为空值以清除任何现有错误，并调用“_ea”对象的“HandleTick”函数来执行策略逻辑。
在显示效果方面，我们先检查是否处于模拟/实盘/可视化模式（根据“IsDemoLiveOrVisualMode”判断），随后使用TimeCurrent获取当前时间，并通过MqlDateTime将其格式化为易读的时间戳，再结合“OrderInfoComment”构建注释字符串。如果启用“DisplayOnChartError”功能，则将“Error”和“ErrorPreviousQuote”中的错误信息追加到注释中。最后，通过Comment函数将账户详细信息及可能的错误信息显示在图表上，为交易系统提供实时监控与反馈支持。程序运行后，输出结果如下：
由图可见，我们能够生成并执行一笔交易（此处为买入交易）。当前需要实现的是交易管理功能，而要达成这一目标，必须跟踪交易记录。为此，我们将使用OnTradeTransaction事件处理器来监听成功开仓的交易，并按照以下方式进行管理：
//--- Handle trade transactions void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans, const MqlTradeRequest& request, const MqlTradeResult& result) { switch (trans.type) { //--- Handle transaction type case TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD: { //--- Handle deal addition datetime end = TimeCurrent(); //--- Get current server time datetime start = end - PeriodSeconds(PERIOD_D1); //--- Set start time (1 day ago) HistorySelect(start, end + PeriodSeconds(PERIOD_D1)); //--- Select history int dealsTotal = HistoryDealsTotal(); //--- Get total deals if (dealsTotal == 0) { //--- Check if no deals Print("No deals found"); //--- Log message return; //--- Exit } ulong orderTicketId = HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_ORDER); //--- Get order ticket CDealInfo dealInfo; //--- Declare deal info dealInfo.Ticket(trans.deal); //--- Set deal ticket ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = dealInfo.Entry(); //--- Get deal entry type bool found = false; //--- Initialize found flag if (deal_entry == DEAL_ENTRY_IN) { //--- Handle deal entry OrderCollection* pendingOpenOrders = _ea.GetWallet().GetPendingOpenOrders(); //--- Retrieve pending open orders for (int i = 0; i < pendingOpenOrders.Count(); i++) { //--- Iterate orders Order* order = pendingOpenOrders.Get(i); //--- Get order if (order.Ticket == orderTicketId) { //--- Check matching ticket found = true; //--- Set found flag order.OpenTime = dealInfo.Time(); //--- Set open time order.OpenPrice = trans.price; //--- Set open price order.TradePrice = order.OpenPrice; //--- Set trade price if (OrderFillingType == ORDER_FILLING_FOK) { //--- Check FOK filling order.OrderFilledLots += trans.volume; //--- Add volume if (MathAbs(order.Lots - order.OrderFilledLots) < 1e-5) { //--- Check if fully filled order.IsAwaitingDealExecution = false; //--- Clear execution flag order.Lots = order.OrderFilledLots; //--- Update lots order.TradeVolume = order.Lots; //--- Update trade volume _ea.GetWallet().SetPendingOpenOrderToOpen(order); //--- Move to open Print(StringFormat("Execution done for order (%d) by EA (%d)", orderTicketId, MagicNumber)); //--- Log success } } else { order.IsAwaitingDealExecution = false; //--- Clear execution flag bool actualVolumeDiffers = MathAbs(order.Lots - trans.volume) > 1e-5; //--- Check volume difference order.OrderFilledLots += trans.volume; //--- Add volume order.Lots = order.OrderFilledLots; //--- Update lots order.TradeVolume = order.Lots; //--- Update trade volume if (actualVolumeDiffers) { //--- Check if volume differs Print("Broker executed volume differs from requested volume. Executed volume: " + DoubleToStr(trans.volume)); //--- Log difference OrderRepository::CalculateAndSetCommision(order); //--- Recalculate commission } _ea.GetWallet().SetPendingOpenOrderToOpen(order); //--- Move to open Print(StringFormat("Execution done for order (%d) by EA (%d)", orderTicketId, MagicNumber)); //--- Log success } } } } else if (deal_entry == DEAL_ENTRY_OUT) { //--- Handle deal exit OrderCollection* pendingCloseOrders = _ea.GetWallet().GetPendingCloseOrders(); //--- Retrieve pending close orders for (int i = 0; i < pendingCloseOrders.Count(); i++) { //--- Iterate orders Order* order = pendingCloseOrders.Get(i); //--- Get order if (order.Ticket == orderTicketId) { //--- Check matching ticket found = true; //--- Set found flag if (OrderFillingType == ORDER_FILLING_FOK) { //--- Check FOK filling order.OrderFilledLots += trans.volume; //--- Add volume if (MathAbs(order.Lots - order.OrderFilledLots) < 1e-5) { //--- Check if fully filled order.IsAwaitingDealExecution = false; //--- Clear execution flag order.CloseTime = dealInfo.Time(); //--- Set close time order.ClosePrice = trans.price; //--- Set close price if (order.MagicNumber == MagicNumber) { //--- Check EA order TotalCommission += order.Commission; //--- Add commission } if (IsDemoLiveOrVisualMode) { //--- Check visual mode AnyChartObjectDelete(ChartID(), IntegerToString(order.Ticket) + "_TP"); //--- Delete TP line AnyChartObjectDelete(ChartID(), IntegerToString(order.Ticket) + "_SL"); //--- Delete SL line } if (order.ParentOrder != NULL) { //--- Check if parent order order.ParentOrder.Paint(); //--- Redraw parent } _ea.GetWallet().SetPendingCloseOrderToClosed(order); //--- Move to closed Print(StringFormat("Execution done for order (%d) by EA (%d)", orderTicketId, MagicNumber)); //--- Log success } } else { bool actualVolumeDiffers = MathAbs(order.Lots - trans.volume) > 1e-5; //--- Check volume difference if (actualVolumeDiffers) { //--- Handle partial close Print("Broker executed volume differs from requested volume.Requested volume: " + DoubleToStr(order.Lots) + ".Executed volume: " + DoubleToStr(trans.volume)); //--- Log difference Order* remainderOrder = new Order(order, false); //--- Create remainder order remainderOrder.Ticket = 0; //--- Clear ticket remainderOrder.Lots = order.Lots - trans.volume; //--- Set remaining volume remainderOrder.TradeVolume = remainderOrder.Lots; //--- Update trade volume OrderRepository::CalculateAndSetCommision(remainderOrder); //--- Recalculate commission _ea.GetWallet().GetPendingCloseOrders().Add(remainderOrder); //--- Add remainder order.Lots = trans.volume; //--- Update original volume order.TradeVolume = order.Lots; //--- Update trade volume OrderRepository::CalculateAndSetCommision(order); //--- Recalculate commission } else { Print("Broker executed volume: " + DoubleToStr(trans.volume)); //--- Log volume } order.IsAwaitingDealExecution = false; //--- Clear execution flag order.CloseTime = dealInfo.Time(); //--- Set close time order.ClosePrice = trans.price; //--- Set close price if (order.MagicNumber == MagicNumber) { //--- Check EA order TotalCommission += order.Commission; //--- Add commission } if (IsDemoLiveOrVisualMode) { //--- Check visual mode AnyChartObjectDelete(ChartID(), IntegerToString(order.Ticket) + "_TP"); //--- Delete TP line AnyChartObjectDelete(ChartID(), IntegerToString(order.Ticket) + "_SL"); //--- Delete SL line } _ea.GetWallet().SetPendingCloseOrderToClosed(order); //--- Move to closed Print(StringFormat("Execution done for order (%d) by EA (%d)", orderTicketId, MagicNumber)); //--- Log success } } } } if (found) { //--- Check if deal found Print("Updated order with deal info."); //--- Log update } else if (trans.symbol == Symbol() && dealInfo.Magic() == MagicNumber) { //--- Check EA deal Print("Couldn't find deal info for place/done order"); //--- Log missing deal } break; } } }
在处理MqlTradeTransaction事件的OnTradeTransaction事件处理器中，我们重点关注TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD类型的交易。通过TimeCurrent获取当前时间，并结合"PeriodSeconds"参数，使用HistorySelect函数检索最近一天的历史交易记录窗口。如果通过"HistoryDealsTotal"判断未找到任何成交记录，则使用"Print"函数记录日志信息并退出处理流程。对于每笔成交记录，我们使用"HistoryDealGetInteger"函数提取关联的订单编号，并创建包含订单编号的"CDealInfo"对象，随后通过其"Entry"属性检查该笔交易的入场类型。
对于DEAL_ENTRY_IN（新建仓交易），我们遍历“_ea”的“Wallet”中通过“GetPendingOpenOrders”获取的待开仓订单，通过匹配订单编号来更新订单的“Time”和“price”字段，数据来源于交易事件对象“trans”。如果订单的“OrderFillingType”（成交类型）为“ORDER_FILLING_FOK”（全部成交或立即取消），则更新“OrderFilledLots”（已成交手数），如果订单已完全成交，则清除“IsAwaitingDealExecution”（等待成交标识），并通过“SetPendingOpenOrderToOpen”将订单状态转为已开仓。另外，如果订单为部分成交，则通过“Print”记录成交手数差异，并通过“CalculateAndSetCommision”更新相关手续费。
对于“DEAL_ENTRY_OUT”（平仓交易），我们处理“GetPendingCloseOrders”获取的待平仓订单，以类似方式更新匹配订单。如果“IsDemoLiveOrVisualMode”为true，则通过“AnyChartObjectDelete”移除图表上的相关线条；将平仓手续费累加至“TotalCommission”（总手续费），并通过“SetPendingCloseOrderToClosed”将订单状态转为已平仓。部分平仓时，通过“CalculateAndSetCommision”为剩余手数创建新订单。所有更新或错误均通过“Print”记录日志，确保交易跟踪的准确性。编译后，输出如下：
由图可见，我们已实现交易执行管理，并在窗口中显示相关基础数据。接下来需对程序进行回测，以确保其正确运行，这部分内容将在下一章节展开。
回测与优化
在测试程序时，我们发现了一个此前忽略的问题：当从图表中移除程序时，未正确释放程序及其组件资源。具体问题如下：
由图可见相关问题的具体表现形式。为解决这些问题，我们在OnDeinit事件处理器中实现了以下逻辑：
//--- Deinitialize Expert Advisor void OnDeinit(const int reason) { Comment(""); delete(_ea); //--- Delete EA instance delete(AskFunc); //--- Delete Ask function delete(BidFunc); //--- Delete Bid function }
我们通过OnDeinit事件处理器管理程序的清理流程，该处理程序会在EA被移除或交易终端关闭时触发。首先，我们使用Comment函数清除图表上的所有注释，确保图表显示干净整洁。接着，通过delete操作符删除代表主EA实例的"_ea"对象，释放其占用的内存。同时，我们还删除了用于获取价格数据的"AskFunc"和"BidFunc"对象，以进一步释放系统资源。
这一简洁的清理流程确保了程序在停止运行时能够正确地反初始化，有效避免内存泄漏问题，并维持系统的高效运行。经过全面优化和回测（使用默认参数，并将交易或风险管理模块的参数分别调整为1%、5、30、10、60），我们得到以下结果：
回测图：
回测报告：
结论
综上所述，我们已开发出基于MQL5的包络线趋势反弹剥头皮策略实现方案。基于包络线、移动平均线及相对强弱指数指标生成的精准信号自动执行交易，并集成风险管理模块，实现仓位规模控制及止损保护。我们的模块化框架包含动态信号评估、交易执行和实时订单监控三大核心功能，为短线交易提供了可扩展的技术基础。您可以通过调整信号阈值、优化风险参数或添加其他技术指标，进一步优化该系统。
免责声明：本实现方案仅供教学用途。交易存在重大财务风险，市场波动可能导致严重的资金损失。在实际交易环境中使用本程序前，务必进行充分回测并实施严格的风险管理措施。
通过掌握这些技术，我们既能提升程序的适应性与稳定性，又能基于其架构开发其他交易策略，从而推动程序交易算法的持续优化与升级。
本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/18298
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