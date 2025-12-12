- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
295
Kârla kapanan işlemler:
293 (99.32%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (0.68%)
En iyi işlem:
8 828.96 USD
En kötü işlem:
-333.55 USD
Brüt kâr:
265 630.42 USD (14 429 906 pips)
Brüt zarar:
-454.58 USD (166 967 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
264 (209 246.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
209 246.49 USD (264)
Sharpe oranı:
0.86
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
795.01
Alış işlemleri:
106 (35.93%)
Satış işlemleri:
189 (64.07%)
Kâr faktörü:
584.34
Beklenen getiri:
898.90 USD
Ortalama kâr:
906.59 USD
Ortalama zarar:
-227.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-333.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-333.55 USD (1)
Aylık büyüme:
76.58%
Yıllık tahmin:
929.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
333.55 USD (1.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.96% (333.55 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|97
|GBPUSD+
|53
|BTCUSD
|48
|EURUSD+
|27
|USDJPY+
|26
|USDCHF+
|21
|XAGUSD+
|9
|USDCAD+
|4
|NAS100
|4
|AUDUSD+
|2
|SP500
|2
|EURJPY+
|1
|GBPJPY+
|1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|106K
|GBPUSD+
|27K
|BTCUSD
|75K
|EURUSD+
|13K
|USDJPY+
|18K
|USDCHF+
|9.7K
|XAGUSD+
|11K
|USDCAD+
|1.5K
|NAS100
|784
|AUDUSD+
|494
|SP500
|1.9K
|EURJPY+
|205
|GBPJPY+
|347
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|199K
|GBPUSD+
|41K
|BTCUSD
|14M
|EURUSD+
|18K
|USDJPY+
|53K
|USDCHF+
|11K
|XAGUSD+
|5.6K
|USDCAD+
|4.4K
|NAS100
|39K
|AUDUSD+
|720
|SP500
|6.2K
|EURJPY+
|975
|GBPJPY+
|1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8 828.96 USD
En kötü işlem: -334 USD
Maksimum ardışık kazanç: 264
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +209 246.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -333.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
