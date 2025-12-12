SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ultima
Roberth Torres Gonzales

Ultima

Roberth Torres Gonzales
0 inceleme
171 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 273 949%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
295
Kârla kapanan işlemler:
293 (99.32%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (0.68%)
En iyi işlem:
8 828.96 USD
En kötü işlem:
-333.55 USD
Brüt kâr:
265 630.42 USD (14 429 906 pips)
Brüt zarar:
-454.58 USD (166 967 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
264 (209 246.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
209 246.49 USD (264)
Sharpe oranı:
0.86
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
795.01
Alış işlemleri:
106 (35.93%)
Satış işlemleri:
189 (64.07%)
Kâr faktörü:
584.34
Beklenen getiri:
898.90 USD
Ortalama kâr:
906.59 USD
Ortalama zarar:
-227.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-333.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-333.55 USD (1)
Aylık büyüme:
76.58%
Yıllık tahmin:
929.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
333.55 USD (1.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.96% (333.55 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 97
GBPUSD+ 53
BTCUSD 48
EURUSD+ 27
USDJPY+ 26
USDCHF+ 21
XAGUSD+ 9
USDCAD+ 4
NAS100 4
AUDUSD+ 2
SP500 2
EURJPY+ 1
GBPJPY+ 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 106K
GBPUSD+ 27K
BTCUSD 75K
EURUSD+ 13K
USDJPY+ 18K
USDCHF+ 9.7K
XAGUSD+ 11K
USDCAD+ 1.5K
NAS100 784
AUDUSD+ 494
SP500 1.9K
EURJPY+ 205
GBPJPY+ 347
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 199K
GBPUSD+ 41K
BTCUSD 14M
EURUSD+ 18K
USDJPY+ 53K
USDCHF+ 11K
XAGUSD+ 5.6K
USDCAD+ 4.4K
NAS100 39K
AUDUSD+ 720
SP500 6.2K
EURJPY+ 975
GBPJPY+ 1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 828.96 USD
En kötü işlem: -334 USD
Maksimum ardışık kazanç: 264
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +209 246.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -333.55 USD

