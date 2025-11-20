SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Friday Pro
Ming Ying Lee

Friday Pro

Ming Ying Lee
0 inceleme
121 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live05
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
225
Kârla kapanan işlemler:
118 (52.44%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (47.56%)
En iyi işlem:
15.23 USD
En kötü işlem:
-13.40 USD
Brüt kâr:
1 452.31 USD (209 997 pips)
Brüt zarar:
-924.56 USD (141 532 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (112.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.27 USD (9)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
4.73
Alış işlemleri:
224 (99.56%)
Satış işlemleri:
1 (0.44%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
2.35 USD
Ortalama kâr:
12.31 USD
Ortalama zarar:
-8.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-96.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-96.12 USD (10)
Aylık büyüme:
13.82%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
111.50 USD (33.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 112
USDJPY 112
NOKJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 174
USDJPY 361
NOKJPY -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 23K
USDJPY 46K
NOKJPY -12
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.23 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +112.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -96.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live17
0.00 × 2
Axi-US06-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 15
KohleCapitalMarkets-Live
0.13 × 8
TMGM.TradeMax-Live7
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live27
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 72
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 56
ICMarketsSC-Live10
0.56 × 18
ICMarketsSC-Live03
0.76 × 21
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.03 × 150
ICMarketsSC-Live31
1.22 × 32
ICMarketsSC-Live16
1.33 × 3
ValutradesSeychelles-Real
1.50 × 2
FPMarkets-Live2
2.00 × 86
TitanFX-01
3.00 × 1
UnicornGlobal-Live
3.14 × 21
AMarkets-Real
3.40 × 5
VantageFXInternational-Live 2
4.00 × 1
Alpari-Standard1
4.00 × 1
Alpari-Trade
4.61 × 46
ICMarketsSC-Live32
4.75 × 95
11 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Live tracker since 2023 for Friday Pro automated trading robot

https://www.mql5.com/en/market/product/102817

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol