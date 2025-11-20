- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
225
Kârla kapanan işlemler:
118 (52.44%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (47.56%)
En iyi işlem:
15.23 USD
En kötü işlem:
-13.40 USD
Brüt kâr:
1 452.31 USD (209 997 pips)
Brüt zarar:
-924.56 USD (141 532 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (112.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.27 USD (9)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
4.73
Alış işlemleri:
224 (99.56%)
Satış işlemleri:
1 (0.44%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
2.35 USD
Ortalama kâr:
12.31 USD
Ortalama zarar:
-8.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-96.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-96.12 USD (10)
Aylık büyüme:
13.82%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
111.50 USD (33.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|112
|USDJPY
|112
|NOKJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|174
|USDJPY
|361
|NOKJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|23K
|USDJPY
|46K
|NOKJPY
|-12
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.23 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +112.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -96.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Ava-Real 6
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 15
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.13 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.15 × 20
|
ICMarketsSC-Live27
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 72
|
ICMarketsSC-Live09
|0.48 × 56
|
ICMarketsSC-Live10
|0.56 × 18
|
ICMarketsSC-Live03
|0.76 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|1.03 × 150
|
ICMarketsSC-Live31
|1.22 × 32
|
ICMarketsSC-Live16
|1.33 × 3
|
ValutradesSeychelles-Real
|1.50 × 2
|
FPMarkets-Live2
|2.00 × 86
|
TitanFX-01
|3.00 × 1
|
UnicornGlobal-Live
|3.14 × 21
|
AMarkets-Real
|3.40 × 5
|
VantageFXInternational-Live 2
|4.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|4.00 × 1
|
Alpari-Trade
|4.61 × 46
|
ICMarketsSC-Live32
|4.75 × 95
Live tracker since 2023 for Friday Pro automated trading robot
İnceleme yok