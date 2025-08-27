- Büyüme
İşlemler:
1 697
Kârla kapanan işlemler:
1 216 (71.65%)
Zararla kapanan işlemler:
481 (28.34%)
En iyi işlem:
649.27 AUD
En kötü işlem:
-94.07 AUD
Brüt kâr:
7 822.16 AUD (62 091 pips)
Brüt zarar:
-5 637.74 AUD (49 500 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (86.32 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 721.72 AUD (9)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
7.15%
Maks. mevduat yükü:
10.29%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.01
Alış işlemleri:
1 032 (60.81%)
Satış işlemleri:
665 (39.19%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.29 AUD
Ortalama kâr:
6.43 AUD
Ortalama zarar:
-11.72 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-83.30 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.58 AUD (5)
Aylık büyüme:
3.92%
Yıllık tahmin:
47.58%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.96 AUD
Maksimum:
726.88 AUD (25.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.12% (726.88 AUD)
Varlığa göre:
2.69% (24.67 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|323
|EURUSD
|292
|CHFJPY
|209
|EURAUD
|192
|USDCAD
|172
|EURGBP
|145
|GBPAUD
|86
|GBPCAD
|83
|EURCAD
|74
|USDCHF
|67
|AUDCAD
|31
|SUMMARY
|23
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|161
|EURUSD
|-94
|CHFJPY
|23
|EURAUD
|-15
|USDCAD
|156
|EURGBP
|-56
|GBPAUD
|67
|GBPCAD
|15
|EURCAD
|-288
|USDCHF
|-132
|AUDCAD
|-100
|SUMMARY
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|3.4K
|EURUSD
|1.1K
|CHFJPY
|3.8K
|EURAUD
|829
|USDCAD
|3.6K
|EURGBP
|84
|GBPAUD
|2.6K
|GBPCAD
|862
|EURCAD
|-1.6K
|USDCHF
|-798
|AUDCAD
|-518
|SUMMARY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +649.27 AUD
En kötü işlem: -94 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +86.32 AUD
Maksimum ardışık zarar: -83.30 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 9
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.10 × 20
|
Coinexx-Demo
|0.14 × 74
|
AxioryAsia-02Live
|0.14 × 28
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live11
|0.17 × 12
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarketsSC-Live09
|0.35 × 93
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 41
|
EagleInternational-Live
|0.58 × 72
