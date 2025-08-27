SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NightTrade
Mikhail Voropaev

NightTrade

Mikhail Voropaev
0 inceleme
Güvenilirlik
239 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 1 727%
ICMarketsSC-Live20
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 697
Kârla kapanan işlemler:
1 216 (71.65%)
Zararla kapanan işlemler:
481 (28.34%)
En iyi işlem:
649.27 AUD
En kötü işlem:
-94.07 AUD
Brüt kâr:
7 822.16 AUD (62 091 pips)
Brüt zarar:
-5 637.74 AUD (49 500 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (86.32 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 721.72 AUD (9)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
7.15%
Maks. mevduat yükü:
10.29%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.01
Alış işlemleri:
1 032 (60.81%)
Satış işlemleri:
665 (39.19%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.29 AUD
Ortalama kâr:
6.43 AUD
Ortalama zarar:
-11.72 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-83.30 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.58 AUD (5)
Aylık büyüme:
3.92%
Yıllık tahmin:
47.58%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.96 AUD
Maksimum:
726.88 AUD (25.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.12% (726.88 AUD)
Varlığa göre:
2.69% (24.67 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 323
EURUSD 292
CHFJPY 209
EURAUD 192
USDCAD 172
EURGBP 145
GBPAUD 86
GBPCAD 83
EURCAD 74
USDCHF 67
AUDCAD 31
SUMMARY 23
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 161
EURUSD -94
CHFJPY 23
EURAUD -15
USDCAD 156
EURGBP -56
GBPAUD 67
GBPCAD 15
EURCAD -288
USDCHF -132
AUDCAD -100
SUMMARY 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3.4K
EURUSD 1.1K
CHFJPY 3.8K
EURAUD 829
USDCAD 3.6K
EURGBP 84
GBPAUD 2.6K
GBPCAD 862
EURCAD -1.6K
USDCHF -798
AUDCAD -518
SUMMARY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +649.27 AUD
En kötü işlem: -94 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +86.32 AUD
Maksimum ardışık zarar: -83.30 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 5
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.10 × 20
Coinexx-Demo
0.14 × 74
AxioryAsia-02Live
0.14 × 28
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
ICMarkets-Live11
0.17 × 12
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live09
0.35 × 93
ICMarkets-Live14
0.49 × 41
EagleInternational-Live
0.58 × 72
221 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.27 21:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 21:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 21:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 21:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 0.49% of days out of 1642 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 21:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.27 20:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.27 20:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.27 20:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NightTrade
Ayda 30 USD
1 727%
0
0
USD
930
AUD
239
98%
1 697
71%
7%
1.38
1.29
AUD
50%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.