Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 9 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 8 XMTrading-Real 12 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 1 OneTrade-Real 0.17 × 6 ICMarkets-Live07 0.25 × 225 AxiTrader-US06-Live 0.25 × 8 ATCBrokers-Live 1 0.33 × 15 ICMarketsSC-Live05 0.38 × 8 OrtegaCapital-Server 0.43 × 588 CFHMarkets-Live1 0.51 × 147 RoboForex-ECN-2 0.51 × 145 AtlanticPearl-Live 1 0.55 × 65 ICMarkets-Live09 0.56 × 130 EGlobal-Cent5 0.58 × 253 ICMarkets-Live06 0.58 × 187 UniverseWheel-Live 0.58 × 72 TickmillUK-Live03 0.65 × 57 Monex-Server2 0.66 × 50 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.67 × 357 ICMarkets-Live14 0.70 × 10 AxiTrader-US07-Live 0.71 × 203 194 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya