Hong Xu Yu

Winneryu01

Hong Xu Yu
0 inceleme
Güvenilirlik
108 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 2 801%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
614
Kârla kapanan işlemler:
319 (51.95%)
Zararla kapanan işlemler:
295 (48.05%)
En iyi işlem:
791.03 USD
En kötü işlem:
-110.95 USD
Brüt kâr:
17 449.92 USD (434 934 pips)
Brüt zarar:
-8 152.24 USD (184 581 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (154.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 896.31 USD (13)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
45.48%
Maks. mevduat yükü:
63.60%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.65
Alış işlemleri:
442 (71.99%)
Satış işlemleri:
172 (28.01%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
15.14 USD
Ortalama kâr:
54.70 USD
Ortalama zarar:
-27.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-176.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-390.57 USD (10)
Aylık büyüme:
44.23%
Yıllık tahmin:
536.61%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
73.02 USD
Maksimum:
1 074.68 USD (21.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.12% (1 074.68 USD)
Varlığa göre:
2.73% (111.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 232
EURUSD 75
USDJPY 69
AUDUSD 40
USDCAD 35
XTIUSD 31
NZDUSD 29
USDCHF 29
GBPUSD 28
AUDJPY 24
XAGUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.8K
EURUSD -436
USDJPY -54
AUDUSD 57
USDCAD -116
XTIUSD -286
NZDUSD 79
USDCHF 142
GBPUSD 394
AUDJPY 387
XAGUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 238K
EURUSD -8.5K
USDJPY -6.5K
AUDUSD 3.9K
USDCAD -3.7K
XTIUSD -735
NZDUSD 1.9K
USDCHF 3.6K
GBPUSD 9.4K
AUDJPY 7.3K
XAGUSD 6.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +791.03 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +154.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -176.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarkets-Live07
0.25 × 225
AxiTrader-US06-Live
0.25 × 8
ATCBrokers-Live 1
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 8
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
CFHMarkets-Live1
0.51 × 147
RoboForex-ECN-2
0.51 × 145
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
ICMarkets-Live09
0.56 × 130
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
ICMarkets-Live06
0.58 × 187
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
TickmillUK-Live03
0.65 × 57
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
AxiTrader-US07-Live
0.71 × 203
194 daha fazla...
本策略为波段交易，有严格的风控机制，每单都有止盈止损，能购长期稳定盈利！
İnceleme yok
2025.09.29 12:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 1.48% of days out of 742 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
A large drawdown may occur on the account again
Kopyala

