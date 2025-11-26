SinyallerBölümler
Junhui Wang

AUDCAD12

Junhui Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 216%
MakeCapital-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
801
Kârla kapanan işlemler:
557 (69.53%)
Zararla kapanan işlemler:
244 (30.46%)
En iyi işlem:
89.25 USD
En kötü işlem:
-73.69 USD
Brüt kâr:
2 167.05 USD (92 726 pips)
Brüt zarar:
-1 087.87 USD (85 760 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (36.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.96 USD (8)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.19%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.33
Alış işlemleri:
391 (48.81%)
Satış işlemleri:
410 (51.19%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
3.89 USD
Ortalama zarar:
-4.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-76.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.27 USD (4)
Aylık büyüme:
13.17%
Yıllık tahmin:
159.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
115.67 USD (9.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.93% (115.67 USD)
Varlığa göre:
5.65% (89.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD.s 455
AUDCAD.s 346
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD.s 713
AUDCAD.s 366
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD.s -495
AUDCAD.s 7.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.25 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +36.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -76.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MakeCapital-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
