Joel Juanpere

SFE Portfolio1

Joel Juanpere
1 inceleme
Güvenilirlik
517 hafta
1 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2015 1 684%
ICMarketsSC-Live03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 027
Kârla kapanan işlemler:
1 989 (65.70%)
Zararla kapanan işlemler:
1 038 (34.29%)
En iyi işlem:
1 028.33 EUR
En kötü işlem:
-781.62 EUR
Brüt kâr:
25 154.17 EUR (10 323 292 pips)
Brüt zarar:
-17 031.96 EUR (8 426 419 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (32.03 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 634.12 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
13.61%
Maks. mevduat yükü:
44.09%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
10.39
Alış işlemleri:
1 884 (62.24%)
Satış işlemleri:
1 143 (37.76%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
2.68 EUR
Ortalama kâr:
12.65 EUR
Ortalama zarar:
-16.41 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-146.14 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-781.62 EUR (1)
Aylık büyüme:
-0.06%
Yıllık tahmin:
-4.16%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
781.62 EUR (15.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.02% (578.68 EUR)
Varlığa göre:
23.02% (141.37 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
LNKUSD 562
BTCUSD 306
ETHUSD 246
EURUSD 138
UNIUSD 137
XAUUSD 135
USDJPY 117
NZDUSD 109
AUDUSD 106
GBPUSD 103
USDCHF 79
SUMMARY 75
EURJPY 75
AUDJPY 67
CHFJPY 61
EURCHF 61
EURCAD 60
EURGBP 57
EURAUD 51
USDCAD 50
DOTUSD 45
NZDCAD 42
AUDNZD 41
EURNZD 38
CADJPY 33
GBPCHF 32
CADCHF 30
NZDJPY 24
GBPCAD 24
AUDCHF 24
AUDCAD 22
GBPJPY 21
NZDCHF 16
GBPAUD 13
XAUEUR 10
USDSGD 8
SGDJPY 3
EURHKD 3
AUS200 2
USTEC 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
LNKUSD 7
BTCUSD 1.1K
ETHUSD 572
EURUSD 207
UNIUSD -5
XAUUSD 76
USDJPY 261
NZDUSD 363
AUDUSD 237
GBPUSD -123
USDCHF 123
SUMMARY 6.3K
EURJPY 370
AUDJPY 65
CHFJPY 110
EURCHF 107
EURCAD -108
EURGBP -39
EURAUD 33
USDCAD 96
DOTUSD -54
NZDCAD 36
AUDNZD 1
EURNZD -133
CADJPY -109
GBPCHF -33
CADCHF 46
NZDJPY -98
GBPCAD -72
AUDCHF 35
AUDCAD -16
GBPJPY 40
NZDCHF -13
GBPAUD -50
XAUEUR 24
USDSGD -11
SGDJPY 31
EURHKD -85
AUS200 25
USTEC -59
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
LNKUSD 47K
BTCUSD 1.7M
ETHUSD 113K
EURUSD 3.6K
UNIUSD -35K
XAUUSD 13K
USDJPY 7.8K
NZDUSD 3.9K
AUDUSD 4.4K
GBPUSD -2.2K
USDCHF 3.4K
SUMMARY 0
EURJPY 13K
AUDJPY 5.3K
CHFJPY 1.4K
EURCHF 1.2K
EURCAD -2K
EURGBP -1.1K
EURAUD -848
USDCAD 1.4K
DOTUSD -565
NZDCAD -1K
AUDNZD -563
EURNZD -1.7K
CADJPY -881
GBPCHF -15
CADCHF 493
NZDJPY -579
GBPCAD -1.7K
AUDCHF 450
AUDCAD -112
GBPJPY 551
NZDCHF -36
GBPAUD -2.2K
XAUEUR 1.1K
USDSGD 11
SGDJPY 183
EURHKD -4K
AUS200 3.5K
USTEC -5.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 028.33 EUR
En kötü işlem: -782 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +32.03 EUR
Maksimum ardışık zarar: -146.14 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.43 × 21
VantageFXInternational-Live 6
0.60 × 40
ICMarketsSC-Live19
0.63 × 70
ICMarketsSC-Live14
0.68 × 158
ICMarketsSC-Live22
0.69 × 137
ICMarkets-Live22
0.70 × 161
ICMarketsSC-Live20
0.76 × 147
MonetaMarkets-Live01
0.76 × 17
ICMarkets-Live19
0.86 × 323
ICMarketsSC-Live09
0.97 × 971
FPMarkets-Live
1.00 × 9
Tickmill-Live08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 341
ICMarketsSC-Live23
1.19 × 1118
GlobalPrime-Live
1.23 × 13
VantageInternational-Live 2
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
1.34 × 282
ICMarketsSC-Live27
1.38 × 537
FusionMarkets-Live 2
1.46 × 153
ICMarketsSC-Live03
1.50 × 2000
Pepperstone-Edge07
1.50 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.56 × 135
EverestCM-Platform
1.72 × 18
Using some systems of SFE Freedom   https://www.mql5.com/en/market/product/51012?source=Site+Profile+Seller

and SFE Impulse https://www.mql5.com/en/market/product/116285?source=Site+Profile+Seller

more information: https://t.me/sfecommunity


2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 05:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 20:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 02:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 18:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 14:02
No swaps are charged
