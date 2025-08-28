SinyallerBölümler
Peng Hao Shi

Sykl

Peng Hao Shi
0 inceleme
Güvenilirlik
49 hafta
0 / 0 USD
50 USD
büyüme başlangıcı: 2024 362%
GMI-Live12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 238
Kârla kapanan işlemler:
1 468 (65.59%)
Zararla kapanan işlemler:
770 (34.41%)
En iyi işlem:
117.44 USD
En kötü işlem:
-96.32 USD
Brüt kâr:
7 641.25 USD (401 562 pips)
Brüt zarar:
-5 187.65 USD (338 095 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (80.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
155.19 USD (18)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
4.82%
Maks. mevduat yükü:
3.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
4.56
Alış işlemleri:
1 027 (45.89%)
Satış işlemleri:
1 211 (54.11%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
5.21 USD
Ortalama zarar:
-6.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-301.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-344.37 USD (6)
Aylık büyüme:
9.67%
Yıllık tahmin:
120.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.21 USD
Maksimum:
537.68 USD (18.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.74% (344.37 USD)
Varlığa göre:
2.60% (45.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2236
AUDCAD 1
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.5K
AUDCAD 0
EURUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 64K
AUDCAD -29
EURUSD 102
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +117.44 USD
En kötü işlem: -96 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +80.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -301.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI-Live12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TTCM-Live2
2.00 × 1
趋势黄金，经历各种大行情，严格风控一倍跟250美金，稳定收益
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sykl
Ayda 50 USD
362%
0
0
USD
1.9K
USD
49
0%
2 238
65%
5%
1.47
1.10
USD
23%
1:500
