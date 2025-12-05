SinyallerBölümler
Quan Hui Guo

HedGinG ACNC F

Quan Hui Guo
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 184%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
179
Kârla kapanan işlemler:
109 (60.89%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (39.11%)
En iyi işlem:
41.40 USD
En kötü işlem:
-36.05 USD
Brüt kâr:
763.90 USD (27 276 pips)
Brüt zarar:
-354.49 USD (19 570 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (26.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.68 USD (6)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.58%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
10.25
Alış işlemleri:
97 (54.19%)
Satış işlemleri:
82 (45.81%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
2.29 USD
Ortalama kâr:
7.01 USD
Ortalama zarar:
-5.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.05 USD (2)
Aylık büyüme:
43.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.84 USD
Maksimum:
39.96 USD (17.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.75% (39.96 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 91
AUDCAD 88
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 198
AUDCAD 212
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 1.5K
AUDCAD 6.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.40 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +26.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Demo
0.76 × 49
投资有风险，入市需谨慎！
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.