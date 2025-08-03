SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SPEED
Valerii Sasin

SPEED

Valerii Sasin
0 inceleme
Güvenilirlik
134 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 911%
InstaFinance-UK.com
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
900
Kârla kapanan işlemler:
480 (53.33%)
Zararla kapanan işlemler:
420 (46.67%)
En iyi işlem:
952.24 USD
En kötü işlem:
-208.85 USD
Brüt kâr:
16 176.53 USD (65 981 pips)
Brüt zarar:
-7 066.80 USD (16 279 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (248.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 234.40 USD (3)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
0.04%
Maks. mevduat yükü:
57.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
5.79
Alış işlemleri:
464 (51.56%)
Satış işlemleri:
436 (48.44%)
Kâr faktörü:
2.29
Beklenen getiri:
10.12 USD
Ortalama kâr:
33.70 USD
Ortalama zarar:
-16.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-538.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-889.14 USD (6)
Aylık büyüme:
6.73%
Yıllık tahmin:
81.61%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.04 USD
Maksimum:
1 573.91 USD (24.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.81% (1 573.91 USD)
Varlığa göre:
0.56% (56.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.fx 572
GBPUSD.fx 122
USDCAD.fx 81
EURUSD.fx 79
USDCHF.fx 36
AUDUSD.fx 8
USDJPY 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.fx 5.9K
GBPUSD.fx 1.3K
USDCAD.fx 350
EURUSD.fx 514
USDCHF.fx 952
AUDUSD.fx 224
USDJPY 142
GBPUSD -209
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.fx 36K
GBPUSD.fx 5.2K
USDCAD.fx 3.7K
EURUSD.fx 2.9K
USDCHF.fx 1.6K
AUDUSD.fx 589
USDJPY 5
GBPUSD -4
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +952.24 USD
En kötü işlem: -209 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +248.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -538.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-UK.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Herkese merhaba

SPEED otomatik bir işlem sistemidir.

Ağustos 2025'ten itibaren hızlı bir yatırım artışı için işlem yapmaya başlayacağım.

Çok fazla kâr elde edeceğim.

Kopyalama için herhangi bir yatırım kabul edilmez.

Sadece 1 pozisyon açıyorum.

Sadece ana döviz çiftlerinde işlem yapıyorum.

İletişimim: https://t.me/XFXP7





İnceleme yok
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.94% of days out of 932 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.95% of days out of 929 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.17 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 06:15
80% of growth achieved within 46 days. This comprises 4.98% of days out of 923 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 09:01
No swaps are charged on the signal account
2025.08.03 11:21
High risk of negative slippage when copying deals
