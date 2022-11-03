SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Inquisitor pro
Yury Salikaev

Inquisitor pro

Yury Salikaev
0 inceleme
Güvenilirlik
200 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 387%
ICMarketsSC-Live31
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 436
Kârla kapanan işlemler:
3 469 (63.81%)
Zararla kapanan işlemler:
1 967 (36.18%)
En iyi işlem:
486.00 USD
En kötü işlem:
-401.99 USD
Brüt kâr:
37 392.55 USD (13 128 230 pips)
Brüt zarar:
-32 761.09 USD (14 150 732 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (320.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
582.52 USD (11)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
91.77%
Maks. mevduat yükü:
17.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.53
Alış işlemleri:
2 850 (52.43%)
Satış işlemleri:
2 586 (47.57%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
10.78 USD
Ortalama zarar:
-16.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
39 (-91.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-613.63 USD (4)
Aylık büyüme:
15.60%
Yıllık tahmin:
191.97%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65.94 USD
Maksimum:
1 833.82 USD (28.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.91% (1 833.82 USD)
Varlığa göre:
24.50% (501.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 756
EURUSD 680
AUDCAD 672
USDJPY 406
GBPUSD 365
BTCUSD 295
EURCHF 294
NZDCAD 268
EURGBP 262
USDCAD 256
EURJPY 254
AUDUSD 142
CHFJPY 133
GBPAUD 132
NZDUSD 87
EURAUD 47
AUDJPY 45
US500 45
CADCHF 39
EURCAD 32
US30 31
AUDNZD 30
ETHUSD 30
EURNZD 25
USTEC 24
DE40 20
JP225 15
GBPCHF 14
US2000 10
EURSGD 6
UK100 6
XTIUSD 4
GBPCAD 3
AUS200 3
XAUUSD 2
AUDCHF 1
CHINA50 1
XAUGBP 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF -16
EURUSD 623
AUDCAD 859
USDJPY 180
GBPUSD -160
BTCUSD -530
EURCHF 174
NZDCAD 696
EURGBP 493
USDCAD -463
EURJPY 30
AUDUSD -283
CHFJPY -46
GBPAUD 60
NZDUSD 407
EURAUD 106
AUDJPY 173
US500 235
CADCHF 232
EURCAD 2
US30 -885
AUDNZD 25
ETHUSD 189
EURNZD -87
USTEC 327
DE40 1.6K
JP225 39
GBPCHF -121
US2000 389
EURSGD -43
UK100 -44
XTIUSD 354
GBPCAD 47
AUS200 32
XAUUSD 70
AUDCHF -35
CHINA50 36
XAUGBP -34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 1.3K
EURUSD 14K
AUDCAD 55K
USDJPY 24K
GBPUSD -10K
BTCUSD -1.6M
EURCHF 1.5K
NZDCAD 30K
EURGBP 11K
USDCAD 2.6K
EURJPY 1.1K
AUDUSD 6.2K
CHFJPY -621
GBPAUD 1.4K
NZDUSD 6K
EURAUD 3.5K
AUDJPY 1.5K
US500 16K
CADCHF 1.3K
EURCAD 463
US30 -59K
AUDNZD 6.6K
ETHUSD 36K
EURNZD 338
USTEC 42K
DE40 152K
JP225 232K
GBPCHF -12K
US2000 15K
EURSGD -665
UK100 -3.1K
XTIUSD 721
GBPCAD 346
AUS200 3.1K
XAUUSD 4K
AUDCHF -453
CHINA50 3.6K
XAUGBP -1.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +486.00 USD
En kötü işlem: -402 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +320.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSInc-bonus1
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 2
Eightcap-Real
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 15
VantageFXInternational-Live 6
0.11 × 9
XMTrading-Real 252
0.14 × 72
ICMarketsSC-Live03
0.17 × 446
MEXAtlantic-Real
0.23 × 518
VantageFXInternational-Live 8
0.24 × 214
ICMarketsSC-Live14
0.29 × 73
ICMarketsSC-Live27
0.29 × 299
EagleFX-Live
0.52 × 96
TurnkeyGlobal-Live
0.68 × 132
VantageFXInternational-Live 2
0.74 × 562
ICMarketsSC-Live33
0.82 × 82
ICMarketsSC-Live05
0.87 × 304
ForexTimeFXTM-ECN2
0.91 × 208
ICMarketsSC-Live09
0.92 × 253
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 13
ICMarketsSC-Live07
1.09 × 22
120 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.07 16:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.20 14:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 13:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 05:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.19 21:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.18 22:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 21:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 07:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 23:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 22:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.01.19 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.15 23:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.13 15:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.12.20 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.14 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.06 15:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.11.07 01:59
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Inquisitor pro
Ayda 30 USD
387%
0
0
USD
4.2K
USD
200
95%
5 436
63%
92%
1.14
0.85
USD
46%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.