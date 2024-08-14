- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
370
Kârla kapanan işlemler:
209 (56.48%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (43.51%)
En iyi işlem:
96.28 AUD
En kötü işlem:
-36.84 AUD
Brüt kâr:
2 416.32 AUD (159 170 pips)
Brüt zarar:
-1 610.76 AUD (105 531 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (336.52 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
336.52 AUD (13)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
3.64%
Maks. mevduat yükü:
4.66%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
6.83
Alış işlemleri:
223 (60.27%)
Satış işlemleri:
147 (39.73%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
2.18 AUD
Ortalama kâr:
11.56 AUD
Ortalama zarar:
-10.00 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-76.72 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.72 AUD (7)
Aylık büyüme:
7.80%
Yıllık tahmin:
95.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.68 AUD
Maksimum:
117.88 AUD (19.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.17% (85.48 AUD)
Varlığa göre:
9.85% (47.71 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|370
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|613
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +96.28 AUD
En kötü işlem: -37 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +336.52 AUD
Maksimum ardışık zarar: -76.72 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
NPBFX-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.88 × 8
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|1.21 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|1.47 × 450
|
ICMarketsSC-Live05
|1.63 × 379
|
ICMarketsSC-Live03
|1.66 × 1692
|
EightcapLtd-Real2
|2.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|2.04 × 415
|
ICMarketsSC-Live20
|2.04 × 23
|
ICMarketsSC-Live08
|2.12 × 2507
|
FXChoice-Pro Live
|2.17 × 30
|
ICMarketsSC-Live07
|2.38 × 1318
|
ICMarketsSC-Live09
|2.65 × 1763
|
Tickmill-Live04
|2.86 × 56
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
448%
0
0
USD
USD
986
AUD
AUD
169
100%
370
56%
4%
1.50
2.18
AUD
AUD
40%
1:500