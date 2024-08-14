Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-02Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 Pepperstone-Edge03 0.00 × 1 NPBFX-Real 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 14 ICMarkets-Live22 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 4 MEXAtlantic-Real 0.00 × 4 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 Axi-US05-Live 0.50 × 2 VantageFXInternational-Live 4 0.88 × 8 Darwinex-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 1.21 × 53 ICMarketsSC-Live22 1.47 × 450 ICMarketsSC-Live05 1.63 × 379 ICMarketsSC-Live03 1.66 × 1692 EightcapLtd-Real2 2.00 × 1 DooPrime-Live 2 2.04 × 415 ICMarketsSC-Live20 2.04 × 23 ICMarketsSC-Live08 2.12 × 2507 FXChoice-Pro Live 2.17 × 30 ICMarketsSC-Live07 2.38 × 1318 ICMarketsSC-Live09 2.65 × 1763 Tickmill-Live04 2.86 × 56 50 daha fazla...