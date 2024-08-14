SinyallerBölümler
Anton Rybin

Golden System 2

Anton Rybin
0 inceleme
Güvenilirlik
169 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 448%
ICMarketsSC-Live27
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
370
Kârla kapanan işlemler:
209 (56.48%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (43.51%)
En iyi işlem:
96.28 AUD
En kötü işlem:
-36.84 AUD
Brüt kâr:
2 416.32 AUD (159 170 pips)
Brüt zarar:
-1 610.76 AUD (105 531 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (336.52 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
336.52 AUD (13)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
3.64%
Maks. mevduat yükü:
4.66%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
6.83
Alış işlemleri:
223 (60.27%)
Satış işlemleri:
147 (39.73%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
2.18 AUD
Ortalama kâr:
11.56 AUD
Ortalama zarar:
-10.00 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-76.72 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.72 AUD (7)
Aylık büyüme:
7.80%
Yıllık tahmin:
95.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.68 AUD
Maksimum:
117.88 AUD (19.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.17% (85.48 AUD)
Varlığa göre:
9.85% (47.71 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 370
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 613
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 54K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +96.28 AUD
En kötü işlem: -37 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +336.52 AUD
Maksimum ardışık zarar: -76.72 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 14
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
MEXAtlantic-Real
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.50 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.88 × 8
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
1.21 × 53
ICMarketsSC-Live22
1.47 × 450
ICMarketsSC-Live05
1.63 × 379
ICMarketsSC-Live03
1.66 × 1692
EightcapLtd-Real2
2.00 × 1
DooPrime-Live 2
2.04 × 415
ICMarketsSC-Live20
2.04 × 23
ICMarketsSC-Live08
2.12 × 2507
FXChoice-Pro Live
2.17 × 30
ICMarketsSC-Live07
2.38 × 1318
ICMarketsSC-Live09
2.65 × 1763
Tickmill-Live04
2.86 × 56
İnceleme yok
2025.09.22 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.15 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 18:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 03:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 19:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 13:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 08:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 11:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 07:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 05:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
