SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Win6000117
Gui Jiang Zhao

Win6000117

Gui Jiang Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 126%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 740
Kârla kapanan işlemler:
1 017 (58.44%)
Zararla kapanan işlemler:
723 (41.55%)
En iyi işlem:
1 260.53 USD
En kötü işlem:
-227.06 USD
Brüt kâr:
23 705.14 USD (284 925 pips)
Brüt zarar:
-12 195.14 USD (307 709 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (157.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 153.71 USD (10)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.54%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.44
Alış işlemleri:
895 (51.44%)
Satış işlemleri:
845 (48.56%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
6.61 USD
Ortalama kâr:
23.31 USD
Ortalama zarar:
-16.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 548.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 548.06 USD (12)
Aylık büyüme:
17.39%
Yıllık tahmin:
210.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 548.06 USD (8.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.43% (1 548.06 USD)
Varlığa göre:
9.48% (1 707.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 558
GBPUSD 387
EURUSD 249
USDJPY 220
USDCHF 182
AUDUSD 144
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 3.1K
GBPUSD 3.1K
EURUSD 1.3K
USDJPY 2.4K
USDCHF 947
AUDUSD 690
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD -5.5K
GBPUSD 8.7K
EURUSD 1.3K
USDJPY -24K
USDCHF -11K
AUDUSD 8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 260.53 USD
En kötü işlem: -227 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +157.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 548.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.38 × 326
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Win6000117
Ayda 30 USD
126%
0
0
USD
18K
USD
14
100%
1 740
58%
100%
1.94
6.61
USD
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.