İşlemler:
395
Kârla kapanan işlemler:
167 (42.27%)
Zararla kapanan işlemler:
228 (57.72%)
En iyi işlem:
96.32 USD
En kötü işlem:
-46.35 USD
Brüt kâr:
2 848.72 USD (231 433 pips)
Brüt zarar:
-1 920.80 USD (175 571 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (62.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
122.57 USD (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
28.81%
Maks. mevduat yükü:
2.77%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
8.90
Alış işlemleri:
198 (50.13%)
Satış işlemleri:
197 (49.87%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
2.35 USD
Ortalama kâr:
17.06 USD
Ortalama zarar:
-8.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-33.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.24 USD (5)
Aylık büyüme:
66.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.32 USD
Maksimum:
104.24 USD (12.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.98% (104.24 USD)
Varlığa göre:
0.76% (9.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|395
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|928
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|56K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +96.32 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +62.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
Gann Waves Trading for XAU/USD – Built for Busy Traders, Targeting 10%+ Weekly Returns.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
245%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
7
100%
395
42%
29%
1.48
2.35
USD
USD
17%
1:500