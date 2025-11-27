SinyallerBölümler
Dat Nguyen

Dtrade

Dat Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 245%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
395
Kârla kapanan işlemler:
167 (42.27%)
Zararla kapanan işlemler:
228 (57.72%)
En iyi işlem:
96.32 USD
En kötü işlem:
-46.35 USD
Brüt kâr:
2 848.72 USD (231 433 pips)
Brüt zarar:
-1 920.80 USD (175 571 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (62.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
122.57 USD (3)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
28.81%
Maks. mevduat yükü:
2.77%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
8.90
Alış işlemleri:
198 (50.13%)
Satış işlemleri:
197 (49.87%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
2.35 USD
Ortalama kâr:
17.06 USD
Ortalama zarar:
-8.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-33.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.24 USD (5)
Aylık büyüme:
66.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.32 USD
Maksimum:
104.24 USD (12.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.98% (104.24 USD)
Varlığa göre:
0.76% (9.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 395
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 928
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 56K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +96.32 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +62.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real6
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
Gann Waves Trading for XAU/USD – Built for Busy Traders, Targeting 10%+ Weekly Returns.

İnceleme yok
2025.12.01 08:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.27 15:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 14:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.