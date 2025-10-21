- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
979
Kârla kapanan işlemler:
760 (77.63%)
Zararla kapanan işlemler:
219 (22.37%)
En iyi işlem:
179.60 USD
En kötü işlem:
-65.77 USD
Brüt kâr:
3 375.28 USD (3 235 696 pips)
Brüt zarar:
-987.01 USD (92 291 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (167.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.75 USD (5)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
16.16
Alış işlemleri:
460 (46.99%)
Satış işlemleri:
519 (53.01%)
Kâr faktörü:
3.42
Beklenen getiri:
2.44 USD
Ortalama kâr:
4.44 USD
Ortalama zarar:
-4.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-83.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.73 USD (3)
Aylık büyüme:
1.70%
Yıllık tahmin:
20.65%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.88 USD
Maksimum:
147.75 USD (7.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.06% (83.23 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|463
|EURUSD
|343
|USDCAD
|51
|BTCUSD
|30
|XAUUSD
|28
|GBPUSD
|22
|GBPCAD
|19
|USDJPY
|11
|SUMMARY
|6
|EURCHF
|3
|EURAUD
|2
|GBPAUD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|891
|EURUSD
|557
|USDCAD
|-8
|BTCUSD
|282
|XAUUSD
|426
|GBPUSD
|15
|GBPCAD
|29
|USDJPY
|-4
|SUMMARY
|202
|EURCHF
|0
|EURAUD
|-2
|GBPAUD
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|68K
|EURUSD
|32K
|USDCAD
|274
|BTCUSD
|3M
|XAUUSD
|11K
|GBPUSD
|2K
|GBPCAD
|934
|USDJPY
|-421
|SUMMARY
|0
|EURCHF
|19
|EURAUD
|-217
|GBPAUD
|-109
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +179.60 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +167.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
FPMarkets-Live
|0.00 × 11
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 2
Exness-Real18
|0.00 × 2
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 3
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
Ava-Real 5
|0.00 × 1
ICMarkets-Live22
|0.12 × 178
ICMarketsSC-Live20
|0.26 × 242
XMTrading-Real 252
|0.29 × 136
ICMarketsSC-Live12
|0.32 × 299
TradersGlobalGroup-Live
|0.33 × 3
MEXAtlantic-Real
|0.35 × 280
MEXIntGroup-Real
|0.44 × 234
ICMarketsSC-Live18
|0.50 × 444
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 16
VantageFXInternational-Live 2
|0.58 × 647
TurnkeyGlobal-Live
|0.60 × 563
TMGM.TradeMax-Demo
|0.68 × 428
ICMarketsSC-Live16
|0.69 × 124
