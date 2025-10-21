SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Annic
Anton Dorofeev

Annic

Anton Dorofeev
0 inceleme
221 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2021 2 363%
ICMarketsSC-Live27
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
979
Kârla kapanan işlemler:
760 (77.63%)
Zararla kapanan işlemler:
219 (22.37%)
En iyi işlem:
179.60 USD
En kötü işlem:
-65.77 USD
Brüt kâr:
3 375.28 USD (3 235 696 pips)
Brüt zarar:
-987.01 USD (92 291 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (167.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.75 USD (5)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
16.16
Alış işlemleri:
460 (46.99%)
Satış işlemleri:
519 (53.01%)
Kâr faktörü:
3.42
Beklenen getiri:
2.44 USD
Ortalama kâr:
4.44 USD
Ortalama zarar:
-4.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-83.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.73 USD (3)
Aylık büyüme:
1.70%
Yıllık tahmin:
20.65%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.88 USD
Maksimum:
147.75 USD (7.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.06% (83.23 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 463
EURUSD 343
USDCAD 51
BTCUSD 30
XAUUSD 28
GBPUSD 22
GBPCAD 19
USDJPY 11
SUMMARY 6
EURCHF 3
EURAUD 2
GBPAUD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 891
EURUSD 557
USDCAD -8
BTCUSD 282
XAUUSD 426
GBPUSD 15
GBPCAD 29
USDJPY -4
SUMMARY 202
EURCHF 0
EURAUD -2
GBPAUD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 68K
EURUSD 32K
USDCAD 274
BTCUSD 3M
XAUUSD 11K
GBPUSD 2K
GBPCAD 934
USDJPY -421
SUMMARY 0
EURCHF 19
EURAUD -217
GBPAUD -109
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +179.60 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +167.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 2
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 3
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.12 × 178
ICMarketsSC-Live20
0.26 × 242
XMTrading-Real 252
0.29 × 136
ICMarketsSC-Live12
0.32 × 299
TradersGlobalGroup-Live
0.33 × 3
MEXAtlantic-Real
0.35 × 280
MEXIntGroup-Real
0.44 × 234
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 444
ICMarketsSC-Live25
0.50 × 16
VantageFXInternational-Live 2
0.58 × 647
TurnkeyGlobal-Live
0.60 × 563
TMGM.TradeMax-Demo
0.68 × 428
ICMarketsSC-Live16
0.69 × 124
104 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.21 18:22
80% of growth achieved within 43 days. This comprises 2.79% of days out of 1543 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol