Traktör F projesi 12 Ocak 2015'te başladı.

Başlangıç bakiyesi = 5 $ (= 500 sent) // bu ofisten hoşgeldin bonusu

Traktörün birkaç hedefi vardır (çoğunlukla teknik nitelikte).

İlk ve ana hedef: Başlangıç bakiyesini 200 kat artırın, yani. hedef1 = 1000$

Bu ne kadar zaman alacak? Kesin olarak plan yapmak mümkün mü? Ve diğer benzer sorular bu projede ilgimi çekiyor.

İzleme linki profilimde.

Burada hedefe doğru ilerleme süreci, bu hareketin özellikleri, tahmin değerleri vb. kaydedilecektir.


Sanırım birçok kişi benzer sorular sordu. Yol boyunca, çözüm veya açıklama gerektiren başka sorunlar ortaya çıkabilir.


Gitmek.

sorunun arka planı burada: https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page299#1006372
Рынок -- управляемая динамическая система. - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Рынок -- управляемая динамическая система. - MQL4 форум
İlk hafta çalışma sonuçları ( 12.01. - 16.01. 2015. )

Büyüme oranı = %17,6/gün

Bu büyüme oranı devam ederse, 33. günde hedefe = 1000 $ 'a ulaşılacaktır.


İkinci hafta çalışma sonuçları (19.01. - 23.01. 2015.)

Büyüme oranı = %14,3/gün

Bu büyüme oranı devam ederse, 40. günde hedefe = 1000 $ 'a ulaşılacaktır.


 
Oleg, en azından beni biraz bilgilendirir misin - ticaret için hangi sistem kullanılıyor, ilkeler nelerdir? Bakın ve mantıklı insanlar sistemin kendisini geliştirmek için ne diyecek. Ve sonra çıplak anlaşılmaz resimlere bakın - boş.
 
avtomat :

mql4.com'da 299 sayfa saçmalık var, şimdi burada da.....
 
avtomat :

sorunun arka planı burada: https://www.mql5.com/ru/forum/133625/page299#1006372

Bize kısaca neler söyleyebilirsiniz? 3 yüz sayfayı okuyamayacak kadar tembel
Mikalas :
mql4.com'da 299 sayfa saçmalık var, şimdi burada da.....
Ne talihsiz bir hasta... deliryum sana işkence etti... Öyleyse geç, acı çekme. Seni burada kimse tutmuyor ve kimse seni buraya çekmiyor.
chuvels :
Bize kısaca neler söyleyebilirsiniz? 3 yüz sayfayı okuyamayacak kadar tembel
Deneyecek.
artmedia70 :
Oleg, en azından beni biraz bilgilendirir misin - ticaret için hangi sistem kullanılıyor, ilkeler nelerdir? Bakın ve mantıklı insanlar sistemin kendisini geliştirmek için ne diyecek. Ve sonra çıplak anlaşılmaz resimlere bakın - boş.

Evet Artyom, kısa ve öz bir şekilde anlatacağım.

"Posta puluna TS sığmalıdır" dedikleri tez, yanlış, yanlış, yanlış bilgilendirici ve yanıltıcı bir tezdir.

Aslında daha önce bu konuda çok şey söylendi.

 
avtomat :

Evet, Artyom, sakin, özlü bir şekilde açıklayacağım.

'Posta puluna TS sığmalıdır' dedikleri tez yanlış ve yanlış bilgidir.

Aslında daha önce bu konuda çok şey söylendi.

Yusuf'u yukarı çekin - ana meslektaşınız;)
artmedia70 :
Yusuf'u yukarı çekin - ana meslektaşınız;)
Yusuf'u burada gördüğüme memnun olacağım.
