traktör F - sayfa 47

Yeni yorum
 
Metnin dışındaki resme baktım. Görünüşe göre GRAIL bulundu...
 
Roman Shiredchenko :
Metnin dışındaki resme baktım. Görünüşe göre GRAIL bulundu...
Neresi? Hangi resim? Hangi metinden? Beş dolar birden az olduğunda kâse nedir?
 

Artyom Trishkin :
1. Где? Какая картинка? Вне какого текста?

2.

Beş dolar birden az olduğunda kâse nedir?

1. İlk gönderideki ilk.

2. :-) Evet henüz bakmadım... Bir bakayım...

[Silindi]  

Deney bitti. Yeterli güvenlik marjı yok.

Ancak dikkate alınması gereken önemli özellikler tespit edilmiştir.

Bu deneyde, hedef ulaşılamazdı.

Ancak, hedefe ulaşılmalıdır. Görev tamamlanmalıdır.

Bir veya iki hafta içinde yeni bir deney başlatacağım - deneyin başarısını varsaymak için iyi bir nedenim var.
 
Олег avtomat :

Deney bitti. Yeterli güvenlik marjı yok.

Ancak dikkate alınması gereken önemli özellikler tespit edilmiştir.

Bu deneyde, hedef ulaşılamazdı.

Ancak, hedefe ulaşılmalıdır. Görev tamamlanmalıdır.

Bir veya iki hafta içinde yeni bir deney başlatacağım - deneyin başarısını varsaymak için iyi bir nedenim var.

Beş satır için dört kelime "deney", IMHO - büstü. :-)

Bir dahaki sefere iyi şanslar! Kalpten.

[Silindi]  
Roman Shiredchenko :

Beş satır için dört kelime "deney", IMHO - büstü. :-)

Bir dahaki sefere iyi şanslar! Kalpten.

Teşekkür ederim.
 
Олег avtomat :

Deney bitti. Yeterli güvenlik marjı yok.

...


Ve bu deneyden önce (geçmişte) güç de yok muydu? Korkarım bundan sonra - sonrakilerde - tüm dünyanın hiçbir gücü yeterli olmayacak. Özellikle her zaman aynı şeyi yapıyorsanız - zirvede satın alın ve dipte sat.

 
Олег avtomat :

Deney bitti. Yeterli güvenlik marjı yok.

Ancak dikkate alınması gereken önemli özellikler tespit edilmiştir.

Bu deneyde, hedef ulaşılamazdı.

Ancak, hedefe ulaşılmalıdır. Görev tamamlanmalıdır.

Bir veya iki hafta içinde yeni bir deney başlatacağım - deneyin başarısını varsaymak için iyi bir nedenim var.

Sorun değil, görev basit değil ve henüz çözebilecek birini görmedim.

Şubenin tavsiyesini dikkate alarak yolunuza devam etmeniz gerekiyor.

[Silindi]  
Artyom Trishkin :


Ve bu deneyden önce (geçmişte) güç de yok muydu? Korkarım ki bundan sonra - sonrakilerde - tüm dünyanın hiçbir gücü yeterli olmayacak. Özellikle her zaman aynı şeyi yapıyorsanız - zirvede satın alın ve dipte sat.

Artyom, hatalarım üzerinde çok çalıştım. Zirveleri ve dipleri belirlemek zor bir iştir ve bu görevde birçok kopya kırılmıştır.

Ancak, görünüşe göre, sorunun çözümü, bozuk kopyalar olmadan elde edilemez. Sanırım çözümü buldum. Pekala, bunu farklı şekillerde hayal edebilirsiniz.

Bana göre şöyle:


Küçük hataları düzeltmek için biraz daha uğraşmaya ihtiyacı var.

Bir iki hafta içinde traktörü tarlaya getireceğim. Umarım Ağustos ayında belirlenen hedefe ulaşılır.

[Silindi]  
new-rena :

Sorun değil, görev basit değil ve henüz çözebilecek birini görmedim.

Şubenin tavsiyesini dikkate alarak yolunuza devam etmeniz gerekiyor.

Evet, görev kolay değil.

1...404142434445464748495051525354...106
Yeni yorum