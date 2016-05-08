traktör F - sayfa 43
27 Nisan Pazartesi
Sonsuzluk gittikçe yaklaşıyor.
Traktör filtresi tıkanmış olabilir mi?
Konuşmadan tamir edilmesi gerekiyor.
Ama eşitliği görmeden yanılıyor olabilirim. :(
Evet, filtre yok. Güç sadece yeterli değil. Ve pulluk üç kişiliktir. Toprak homojen değildir. Böylece sıkışabilir ve sıkışabilir.
İyi toprakta beş pulluk çekerdi. Ama nereden alacaksın. Ve bunda, bazen bir pulluk çok fazla. Her ikisinin de sürüklenmesi gerekiyor
28 Nisan Salı
29 Nisan Çarşamba
AB!!!!
Sorunun bir dairede olduğu izlenimine sahibim.... Bu genellikle, verileri büyük ölçüde bozan stratejiye hesaplamalar dahil edildiğinde olur - ortalama alma, ortalamaların hesaplanması, vb....
Bu tür hesaplamalardan kaçınmak kolay bir iş değil, yapılabilir. Orada, asıl mesele, programı fiyatların her “hapşırmasına” tepki vermemesini sağlamak, size fiyat davranışını küresel olarak, bir genel gibi görmeyi öğretmek, tabiri caizse ...
Birkaç dokunuş daha eklenmesi gerekiyor - ve tam bir sipariş olacak. ;)
TAMAM. asıl mesele şu ki raporda özsermayeniz var, 100 lira.
neden eşitlik... -- denge.
Bu konuda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
30 Nisan Perşembe