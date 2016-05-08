traktör F - sayfa 4
joo :
... ama hayır, bonus dts bildirileri kullanılır. Ve neden deneyler tam olarak orada yapılıyor, bu ikramiyeleri kim dağıtıyor?
Burada açıkça benimle ofis arasındaki sözde var olan gizli anlaşmayı ima ediyorsun. Sorumlu bir şekilde beyan ederim: Gizli bir anlaşma yok, bu tür ipuçları bir provokasyon.
Ama anladığım kadarıyla sözlerim sizi ikna etmeyecek... Ve bu argümanlardan ne kadar çok olursa olsun, dışarıdan gelecek hiçbir argüman da sizi ikna etmeyecek. Ne de olsa kendiniz görene kadar hissetmezsiniz, inanmazsınız. Böyle?
Ancak, hala etkili bir kanıtlama yolu var.
zaten hissettim. neyi unuttun?
O zamandan beri köprünün altından çok sular aktı...
Ancak bunu daha önce defalarca söylememe rağmen hala ne aradığımı anlamıyorsunuz. Bir tür "spor dengesi pompalama"dan, ofisleri markalaştırmadan, yeni başlayanlar için artan endişeden bahsediyorsunuz ... Bu ne için? Neden bahsediyorsun? Veya size göre piyasada çalışmak için bir algoritma aramak artık bir tüccarın görevi değil mi?
Ve gerçekten kimseye "kodu göstermek" zorunda değilim.
Sizin “hakkaniyetten çekilme” konusundaki düşüncenizin yanı sıra, topluluk üyelerinin bu konuda başka görüşleri de var:
Hangi dezavantajı kabul edilebilir buluyorsunuz?
Evet, sadece sistemi kar için kontrol etmek için maksimum bir haftaya ihtiyacınız var.
Sonra da ya faydasız diye çöpe atın ya da para kazanın. Ve göğüsleri beş dolarlık gerçeklerle buruşturma.
Dördüncü hafta çalışma sonuçları ( 2.02. - 6.02. 2015. )
Bu hafta bir çökme oldu:
Anketi şubeye bağlamanın zamanı geldi: Hedefe ulaşılacak mı? TAM OLARAK DEĞİL
Nasıl yapacağımı bilmiyorum.
Oy kullanma olasılığı bir an önce öngörülmeliydi. Konu oylamaya dönüştürülemez.
Çok üzgünüm...
Ancak konuya bağlantı içeren ayrı bir anket oluşturabileceğinizi düşünüyorum.
Görüşleri duymak çok ilginç.
Bana nasıl yapacağımı söyle.
