traktör F - sayfa 36

Yeni yorum
[Silindi]  
[Silindi]  

13 Nisan Pazartesi


[Silindi]  
artmedia70 :
Oleg, limitin 1.5 - 2.0 kilocent. Kazandı - çıkardı, çevirdi - çıkardı. Yeniden yatırım yapamazsınız.

Yeniden yatırım, canlı ve gerçek olduğunda oldukça kolay ve pek tanıdık değil. Mevcut test cihazında güzel.

ne yapmalı, nereye koşmalı gibi yanlış anlamalar günlük %50-70 ve üzeri bir kârla başlıyor, çünkü yıllardır sümük çiğnemeye alışığım.

Son zamanlarda onunla her şey yolunda, sadece herkese tanıdık gelmiyor.

 
avtomat :

13 Nisan Pazartesi


Değil. Bu bir traktör değil. Traktör düşük hızda (günde yaklaşık %2) ve sürekli gidiyor. Başlık temelde yanlış.
 
Vinin :
Değil. Bu bir traktör değil. Traktör düşük hızda (günde yaklaşık %2) ve sürekli gidiyor. Başlık temelde yanlış.

Dağcı?

Kırıldı, tekrar sürünüyor ...

Ya da bu ünlü karakter

 
Böcekler bazen bir yere tırmanır, düşer ve tekrar tırmanır.
[Silindi]  
hiçbir şey, ben kazanacağım!!! ;)) hatırlamıyorum, Sisifosları görevi tamamlamadan teslim mi oldu? Görüyorsun tanrılar onu cezalandırdı... şikayet ediyor ;)) Hayır... pes ettiyse bu bizim kahramanımız değil...
[Silindi]  

14 Nisan Salı


[Silindi]  

Bir fikrin yazarı, gerçek hayatta uygulanmasının sonuçlarını yayınladığında (+ gözlemlediğinde), yine de saygıyı hak eder.

Zevkle şubeyi takip edip hasta oluyorum. "patlayacak mı, patlamayacak mı?". ))

[Silindi]  
Edic :

Bir fikrin yazarı, gerçek hayatta uygulanmasının sonuçlarını yayınladığında (+ gözlemlediğinde), yine de saygıyı hak eder.

Zevkle şubeyi takip edip hasta oluyorum. "patlayacak mı, patlamayacak mı?". ))

Nazik sözlerin için teşekkür ederim.

Yakında patlayacak, zaten olgunlaşmış. Son zamanlarda hastayım, sırtım dönüyor, tam olarak konsantre olmama izin vermiyor - ama geçecek. Ama fikir canlı ve iyi;)

1...293031323334353637383940414243...106
Yeni yorum