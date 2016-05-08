traktör F - sayfa 36
13 Nisan Pazartesi
Oleg, limitin 1.5 - 2.0 kilocent. Kazandı - çıkardı, çevirdi - çıkardı. Yeniden yatırım yapamazsınız.
Yeniden yatırım, canlı ve gerçek olduğunda oldukça kolay ve pek tanıdık değil. Mevcut test cihazında güzel.
ne yapmalı, nereye koşmalı gibi yanlış anlamalar günlük %50-70 ve üzeri bir kârla başlıyor, çünkü yıllardır sümük çiğnemeye alışığım.
Son zamanlarda onunla her şey yolunda, sadece herkese tanıdık gelmiyor.
Değil. Bu bir traktör değil. Traktör düşük hızda (günde yaklaşık %2) ve sürekli gidiyor. Başlık temelde yanlış.
Dağcı?
Kırıldı, tekrar sürünüyor ...
Ya da bu ünlü karakter
14 Nisan Salı
Bir fikrin yazarı, gerçek hayatta uygulanmasının sonuçlarını yayınladığında (+ gözlemlediğinde), yine de saygıyı hak eder.
Zevkle şubeyi takip edip hasta oluyorum. "patlayacak mı, patlamayacak mı?". ))
Nazik sözlerin için teşekkür ederim.
Yakında patlayacak, zaten olgunlaşmış. Son zamanlarda hastayım, sırtım dönüyor, tam olarak konsantre olmama izin vermiyor - ama geçecek. Ama fikir canlı ve iyi;)