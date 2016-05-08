traktör F - sayfa 60
Her şey çok basit, günde %8'den %10'a kadar yapmanız gerekiyor)))) İşte ekteki coşkunuzu korumanız için bir işaret)).....
Bu tür hesaplamaları yapmak zor değil - hem tablolarda hem de grafikler şeklinde;)
Uygulaması çok daha zor ;)
Ana şey, vadileri unutmamak
Yakında benzer bir deneyde sizi destekleyeceğim. Bitirmek ve savaşa girmek için biraz kaldı)
Ve eğer vadiler eklerseniz. Örneğin - her 2, 3, 4 veya 5 işlem kârsız olacaktır
Bunu Excel'de puanlamak zor değil, karar vermeniz gerekiyor:
1. Robot ayda kaç işlem yapıyor?
2. Hisse Senedi yüzdesi olarak işlem başına ortalama kâr.
3. Özkaynak Yüzdesi olarak zararı durdurma seviyesi nedir?
4. Toplam işlem kaybetme yüzdesi
Muhtemelen, aynı zamanda, karlı ve kârsız işlemlerin, Öz Sermaye - Marjın büyüklüğüne bağlı olarak aynı hacme sahip olduğu varsayımını yapmak gerekir.
Ve eğer vadiler eklerseniz. Örneğin - her 2, 3, 4 veya 5 işlem kârsız olacaktır
Olası varyasyonları değerlendirmek için faydalı bir açıklama.
Soruna açıklık getirelim. Kayıp miktarı nedir? Bunların hesaplama yöntemi nedir? vb.
