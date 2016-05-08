traktör F - sayfa 60

Yeni yorum
[Silindi]  
Alexey Volchanskiy :

Her şey çok basit, günde %8'den %10'a kadar yapmanız gerekiyor)))) İşte ekteki coşkunuzu korumanız için bir işaret))

.....

Bu tür hesaplamaları yapmak zor değil - hem tablolarda hem de grafikler şeklinde;)

Uygulaması çok daha zor ;)

 
Олег avtomat :

Bu tür hesaplamaları yapmak zor değil - hem tablolarda hem de grafikler şeklinde;)

Uygulaması çok daha zor ;)

Ana şey, vadileri unutmamak
[Silindi]  
Victor Nikolaev :
Ana şey, vadileri unutmamak
Kesinlikle.
[Silindi]  


 
Олег avtomat :


Ve eğer vadiler eklerseniz. Örneğin - her 2, 3, 4 veya 5 işlem kârsız olacaktır
 
Олег avtomat :
Yakında benzer bir deneyde sizi destekleyeceğim. Bitirmek ve savaşa girmek için biraz kaldı)
[Silindi]  
Alexey Volchanskiy :
Yakında benzer bir deneyde sizi destekleyeceğim. Bitirmek ve savaşa girmek için biraz kaldı)
İyi ;)
 
Victor Nikolaev :
Ve eğer vadiler eklerseniz. Örneğin - her 2, 3, 4 veya 5 işlem kârsız olacaktır

Bunu Excel'de puanlamak zor değil, karar vermeniz gerekiyor:

1. Robot ayda kaç işlem yapıyor?

2. Hisse Senedi yüzdesi olarak işlem başına ortalama kâr.

3. Özkaynak Yüzdesi olarak zararı durdurma seviyesi nedir?

4. Toplam işlem kaybetme yüzdesi

Muhtemelen, aynı zamanda, karlı ve kârsız işlemlerin, Öz Sermaye - Marjın büyüklüğüne bağlı olarak aynı hacme sahip olduğu varsayımını yapmak gerekir.

[Silindi]  
Victor Nikolaev :
Ve eğer vadiler eklerseniz. Örneğin - her 2, 3, 4 veya 5 işlem kârsız olacaktır

Olası varyasyonları değerlendirmek için faydalı bir açıklama.

Soruna açıklık getirelim. Kayıp miktarı nedir? Bunların hesaplama yöntemi nedir? vb.

 
Олег avtomat :

Değerlendirme için faydalı açıklama.

Soruna açıklık getirelim. Kayıp miktarı nedir? Bunların hesaplama yöntemi nedir? vb.

Haftalık kârın iki katı kadar bir kaybınız var. Saymanın bir anlamı yok.
1...535455565758596061626364656667...106
Yeni yorum