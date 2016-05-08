traktör F - sayfa 14
6 Mart Cuma
8. Hafta: 2 Mart - 6 Mart 2015.
01/12/2015 başından 03/06/2015 tarihine kadar genel sonuç
onlar. üç ila dört hafta.
Biz çalışıyoruz!!!
En azından resminize bazı referanslar verir misiniz?
Örneğin, kaç işlem yapıldı, döviz çifti puanlarda hangi hareketi yaptı, vb.
Sadece sayıların hiçbir şeye dayanmıyor, havada asılı duruyorlar.
Bunun için, toplam sayı ve her enstrüman için ve puanlar ve çeşitli hesaplanmış katsayılar vb. hakkında bilgilerin bulunduğu bir kamu izleme vardır. Ve tüm bunlar aylara, haftalara, günlere bölünerek çok net bir şekilde sunulur.
Bütün bunlar izlemede - izlemeyi açın ve her şeyi göreceksiniz. Ama bu yardımcı bilgiyi buraya aktarmaya gerek yok.
Bilgi tek bir yerde toplanırsa daha net ve daha alıcı görünür. Büyük resmi yeniden oluşturmak için birkaç yere tırmanmanız ve bilgi parçaları toplamanız gerekmediğinde.
Ve bu, deneyin yazarının görevidir - bilgileri tek bir yerde uygun ve görsel bir biçimde düzenlemek. Elbette, konunuza izleyici çekmek istiyorsanız, bununla kendiniz son derece ilgilenmelisiniz.
Deney yazarının görevi bir deney yapmaktır. Deneyin olumlu bir sonucu benim asıl görevim.
Eksiksiz bilgi, görsel olarak ve son derece alıcı olarak tek bir yerde - izlemede - yoğunlaşmıştır. Burada çoğaltın - en ufak bir ihtiyaç yoktur. İlgilenen bir kişinin izleme sayfasına ulaşmak için birkaç fare tıklaması yapması zor olmayacaktır. Ve bu sayfada bir kez, tek bir tıklamayla izleme seçeneğini kolayca seçebilecek ve izlemedeki tüm değişikliklerden haberdar edilecek.
Düzeltmeye gelince - erken olduğunu mu söylüyorsun? Düzeltirdim, boşa gitmezdi. Bu arada...
Oleg, Makd'ın ne tür bir hayvan olduğunu biliyorum, ama sen, belki de bilmeden, tam olarak yaptın. McDuck'ı hesaplamak için formüllere bakın ve kendinize bakın. Geçmişteki göstergelerinizden bahsediyorum, şimdi orada ne yaptınız - şimdiki durumu biliyorsunuz.
MACD -- Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı
Bunu bir blok diyagram şeklinde hayal etmeye çalışın - farkları hemen göreceksiniz.
Bunu bir blok diyagram şeklinde hayal etmeye çalışın - farkları hemen göreceksiniz.
Bunu bir gösterge olarak sundum;) Sizinkinden farklılıklar - sıfır ... iyi ... hesaplamaların büyüklük sırasına göre optimizasyonu dışında
Yine de yanılıyorsunuz, aynı şey değil. Ama mesele bu değil. ikna etmeyeceğim.
not
Bu bağlantının ne için olduğunu anlamadım, "MQL5'te gösterge nasıl yazılır"?