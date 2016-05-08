traktör F - sayfa 81

Alexey Volchanskiy :

Bu yüzden yarışmalara veya bedavalara kaydoldum, daha sonra link verebilirim. Aralık sonunda bana birkaç hediyelik eşya verdiler, ben de onları deniyorum. Prensip olarak, gerçek mülklerle ücretsiz bir hesap için pazarlık yapmayı deneyebilirim. 10.000 $ için)) Londra'ya gönderilen pingler, sunucular uçar.

Bu forumu öz disiplin için kendim izledim, ancak programımı %100 takip etmedim. Üzülme - kıracağız))

Şimdi iletişim kuramıyorum - sadece uçtum, arkadaşım için jöle pişiriyorum)))) Nasıl olduğunu bilmiyor ama söz verdim))

Alexey Volchanskiy :
Ve unutmayın, bir maymuna bile programlama öğretilebilir. Ama jöle pişirmek zaten ciddi))
Kesinlikle. ;)
 
Олег avtomat :
Kesinlikle. ;)
Ana şey uzun sürmesi))) İşlem 10 saat sürdü, ancak programlar yanlış gitti, zaten kutsal su için koştum, buradaki tüm satış kadınlarını biliyorum))
Alexey Volchanskiy :
Ana şey uzun sürmesi))) İşlem 10 saat sürdü, ancak programlar yanlış gitti, zaten kutsal su için koştum, buradaki tüm satış kadınlarını biliyorum))
Ve küçük bir ateşte olduğundan emin olun, böylece zar zor gıcırdıyor ... böylece bir gözyaşı gibi;)
Her ihtimale karşı, yeni bir hesap kaydettim.

Pazartesiden itibaren başlayalım.

 
Олег avtomat :

Ne tür bir ofis? Robo yarışmasında çok iyi ilerliyordum, haftalık rapor yayınlamadıkları için kaldırıldılar, şimdi yarışmaları fırında. Doğru, rekabetten elde edilen kar hesaba aktarıldı, kenetlenmediler))
Alexey Volchanskiy :
Ne tür bir ofis? Robo yarışmasında çok iyi ilerliyordum, haftalık rapor yayınlamadıkları için kaldırıldılar, şimdi yarışmaları fırında. Doğru, rekabetten elde edilen kar hesaba aktarıldı, kenetlenmediler))
http://www.fx-invest.ru/trader-contest/schedule/
2016.01.07 21:23:04 Açık emir süresi(ms)= 920 Sembol= EURUSD Bileti= 5013864 Komut= Satış Talep Fiyatı= 1.08944 Gerçek açık fiyat= 1.08944
2016.01.07 21:23:20 Açık emir süresi(ms)= 297 Sembol= NZDUSD Bilet= 5013865 Komut= Satış Talep Fiyatı= 0.66261 Gerçek açık fiyat= 0.66261
2016.01.07 21:24:10 Açık emir süresi(ms)= 920 Sembol= NZDUSD Bilet= 5013866 Komut= Satın Alma Talep Fiyatı= 0.66293 Gerçek açık fiyat= 0.66293
2016.01.07 21:24:22 Açık emir süresi(ms)= 905 Sembol= EURUSD Bileti= 5013867 Komut= Satış Talep Fiyatı= 1.08949 Gerçek açık fiyat= 1.08949

VE? Alexey, açıkla, ben telepat değilim ...
 
Олег avtomat :
VE? Alexey, açıkla, ben telepat değilim ...
Burada komisyoncu tartışmak yasaktır, sipariş açılış zamanını senaryomla ölçtüm. Hangi komisyoncu olduğunu söylemeyeceğim, sanırım tahmin edebilirsiniz)) Gördüğünüz gibi hız ah değil.
