traktör F - sayfa 81
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu yüzden yarışmalara veya bedavalara kaydoldum, daha sonra link verebilirim. Aralık sonunda bana birkaç hediyelik eşya verdiler, ben de onları deniyorum. Prensip olarak, gerçek mülklerle ücretsiz bir hesap için pazarlık yapmayı deneyebilirim. 10.000 $ için)) Londra'ya gönderilen pingler, sunucular uçar.
Bu forumu öz disiplin için kendim izledim, ancak programımı %100 takip etmedim. Üzülme - kıracağız))
Şimdi iletişim kuramıyorum - sadece uçtum, arkadaşım için jöle pişiriyorum)))) Nasıl olduğunu bilmiyor ama söz verdim))
Ve unutmayın, bir maymuna bile programlama öğretilebilir. Ama jöle pişirmek zaten ciddi))
Kesinlikle. ;)
Ana şey uzun sürmesi))) İşlem 10 saat sürdü, ancak programlar yanlış gitti, zaten kutsal su için koştum, buradaki tüm satış kadınlarını biliyorum))
İşte düzeltme:
Her ihtimale karşı, yeni bir hesap kaydettim.
Pazartesiden itibaren başlayalım.
İşte düzeltme:
Her ihtimale karşı, yeni bir hesap kaydettim.
Pazartesiden itibaren başlayalım.
Ne tür bir ofis? Robo yarışmasında çok iyi ilerliyordum, haftalık rapor yayınlamadıkları için kaldırıldılar, şimdi yarışmaları fırında. Doğru, rekabetten elde edilen kar hesaba aktarıldı, kenetlenmediler))
VE? Alexey, açıkla, ben telepat değilim ...