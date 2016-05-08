traktör F - sayfa 105
Destekliyorum, tarihte hepimiz sınıf dışı analistleriz.)
Artyom, - asılsız olmamak için - bir hesap (demo) açıyorsunuz ve alımları, satışları, hedge'leri ve diğer bilgeliği gösteriyorsunuz. Bunu yapman sorun değil. Böyle?...
Yoksa neden **** içinde olduğumu ve senin gibi monitörde oturmaya zamanın olmadığını çoktan unuttun mu? Hiçbir şey kaybetmedin ... Tekmeleme ... asılsız ... ama hiçbir şey, sana her zaman zamanında tavsiyede bulunuyorum ve sonra değil ...
Ama gerçekten iyi tavsiyeleri dinlemekten hoşlanmıyorsun. Ve karşılıklı yarar sağlayabilirler.
Pekala, zorlamaya devam et.
Neden 1 Mayıs'a ihtiyacımız var?
Resmin üzerine çizgi çekmek (en azından öncesi, en azından sonrası) ve hesaptaki açılış/kapanış pozisyonları iki büyük fark.
Yoksa biri aksini mi iddia edecek?
