Oleg, merhaba! Paralel olarak aynısını eşitlik için yaparsanız daha da iyi olacağını düşünüyorum.
Merhaba Yusuf!
Aynı şeyi eşitlik açısından paralel olarak yapsak daha iyi olacağını düşünmüyorum.
Bu konudaki bakış açımı biliyorsun.
Öz sermaye, izlemede mükemmel bir şekilde görülebilir. Ve bence, bu oldukça yeterli.
Yusuf'a katılıyorum. Eşitlik dengeden daha önemlidir. Öz sermayenin değerini hesaba katmak istemediğiniz için zaten yeniden başlıyorsunuz. Neden kendi paranızdan gönüllü olarak vazgeçesiniz? Sürekli fon kontrolü ile bakiyenizi artırın. Fonların bakiyenin altında uzun süre kalmasına izin vermeyin. Ve fonların bakiyeden daha yüksek olması daha iyidir - bu, aracın güvenlik marjıdır.
Hakkaniyeti görmek ve hesaba katmak izleme için değil, "tekrar kaybetmemek" için önemlidir.
Artyom, sebep bu değil.
25 Mart Çarşamba
Yaptırımlar?
Öz sermaye düşüşü, pozisyon açılış noktasının yanlış belirlenmesinin bir sonucudur. Bu da model çıktı hatasının bir sonucudur. Kök nedene ulaşmak için kazılması gereken birkaç derinlik daha var. Ancak bunlar, eşitlik gibi görsel değil, zaten gizli seviyelerdir. Orası kazdığım yer ;)
Yaptığınız her girişin bir miktar para çekilmesine yol açtığını fark ettim. Geri çekmenin sonunda değil, her zaman başında girersiniz. Bunu sana defalarca gösterdim. Hatırlıyor musun? Tanrı korusun, on üç girişten sadece iki - üçünün normal olduğunu, geri kalanın - yanlış bozkırda olduğunu grafikte açıkça gösterdim ... Baskınlık ters yönde büyük. Daha yakından bakın - bir bağımlılık bulabilirsiniz. Görsel olarak, şuna benziyor: belirli bir seviye var, fiyat ona ulaştığında, zorunlu dökümünü bekliyorsunuz ve buna göre giriyorsunuz, ancak daha sık fiyat bu seviyeden sekiyor - bir düşüşünüz var. Seviyeye dönüş için üç gün bekliyor. Tekrar vuracak mı? Yoksa tekrar zıplar mı? Ya da belki uzun bir süre tersine döndü? Sonra fiyat oraya çok daha uzun süre geri döner ve zaten siz olmadan (neredeyse durma eşiğinde bir kayıp almak zorunda kalırsınız).
Fon olarak yaşanan olumsuzlukların çoğundan kurtulmanızı ve aynı zamanda bakiyenizden ekstra para kazanmanızı sağlayan bir yöntemi size defalarca sundum. Ve hatta neredeyse geri dönüşün en başında piyasaya giriyor. Önerilen yaklaşımla, özsermaye üzerindeki değişken karın bir kısmı ile bakiyedeki düşüşü engelleyerek yanlış bir girişi kolayca düzeltebilirsiniz. Neredeyse hiçbir zaman bir fon rezerviniz olmaz. Neredeyse her zaman bir eksiklik vardır.
Ve tüm bunlar ne için?
Kuraklığa.