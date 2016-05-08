traktör F - sayfa 95
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
üç günlük çalışma (Pazartesi.Salı.Çarş.)
.
Üç gün - nallarıma söyleme)
Batık esnaf kapanışınız yoksa, bir hafta içinde birleşecek ...
Üç gün - nallarıma söyleme)
Batık esnaf kapanışınız yoksa, bir hafta içinde birleşecek ...
Üç gün - nallarıma söyleme)
Batık esnaf kapanışınız yoksa, bir hafta içinde birleşecek ...
Bu katı bir görüş, birleşmeyecek. Otomasyonun maestrosu böyle dedi! Sadece korkaklar sarkan anlaşmaları kapatır ve ACS'de hiçbir şey anlamaz.
...
not
Bu yazının yazıldığı sırada:
üç günlük çalışma (Pazartesi.Salı.Çarş.)
Traktör RE yaptı
32 tam işlem,
%48.51 kazanç,
Maks. düşüş %14,49,
işlem kaybetmek yok
Piyasada 5 sipariş açık....
"İskenderlerimizi güldürme
Üç gün...
Tam otomatik modda yirmi yıl geçirelim.
Ama çok beklemeyi kabul etmiyorum...
En azından ne durumda olduğunu bildiğin bir şeye inanabilirim... ama korkarım daha erken öleceğim
Üç gün...
-- o sadece mevcut durumun bir tespitiydi.
Tam otomatik modda yirmi yıl geçirelim.
hmm... 20 yıl mı? Ve neden tam olarak "tam otomatik modda"? Manuel mod veya yarı otomatik mod kabul edilemez mi? Bu kardan daha kötü olacak mı?
Şüpheciliğinizi anlıyorum.
Bu nedenle, daha önce söylediğim gibi, deneysel doğrulamaya ihtiyaç vardır. Üç gün, olumlu ya da tam tersine olumsuz herhangi bir sonuç çıkarmak için çok kısa bir süre.
Herkes mevcut durumu "canlı" olarak izleyebilir - profildeki bağlantılar:
burada https://www.mql5.com/ru/users/elena-avtm
burada https://www.mql5.com/ru/users/avtomat
Periyodik olarak hareketi analiz edeceğim.
"İskenderlerimizi güldürme
Üç gün...
Tam otomatik modda yirmi yıl geçirelim.
Ama çok beklemeyi kabul etmiyorum...
En azından ne durumda olduğunu bildiğin bir şeye inanabilirim... ama korkarım daha erken öleceğim
yıllara rağmen istiyorum
Güzel bir traktör daha derine inerdi.
Peki traktörümüzle ilgili konu canım
Her zaman ayakta ve aktifti.
Yirmi yıl sonra...
http://moskva.fm/music/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE %D0%B2/şarkı_670523
Yöneticiler tarafından yasaklanmak için bilerek mi yaptınız?
Neden iki satıcıdan bir sinyal koyup doğrudan bir bağlantıyla forumda reklamını yapasınız ki?
Yöneticiler tarafından yasaklanmak için bilerek mi yaptınız?
Neden iki satıcıdan bir sinyal koyup doğrudan bir bağlantıyla forumda reklamını yapasınız ki?
Satıcı birdir. Doğrudan bağlantı yok. Ancak izleme iki farklı şekilde mümkündür.
Üzgünüm, kızımın aile işine bağlı olduğunu fark etmedim)