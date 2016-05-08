traktör F - sayfa 95

Олег avtomat :


üç günlük çalışma (Pazartesi.Salı.Çarş.)


Üç gün - nallarıma söyleme)

Batık esnaf kapanışınız yoksa, bir hafta içinde birleşecek ...

 
Oleg Tsarkov :

Bu katı bir görüş, birleşmeyecek. Otomasyonun maestrosu böyle dedi! Sadece korkaklar sarkan anlaşmaları kapatır ve ACS'de hiçbir şey anlamaz.
Oleg Tsarkov :

Joo Zepper :
Bu katı bir görüş, birleşmeyecek. Otomasyonun maestrosu böyle dedi! Sadece korkaklar sarkan anlaşmaları kapatır ve ACS'de hiçbir şey anlamaz.
Bu "kehanetleri" saklamama izin verin, böylece karanlıkta unutulup gitmesinler.
 
Олег avtomat :
not

Bu yazının yazıldığı sırada:

üç günlük çalışma (Pazartesi.Salı.Çarş.)

Traktör RE yaptı

32 tam işlem,

%48.51 kazanç,

Maks. düşüş %14,49,

işlem kaybetmek yok

Piyasada 5 sipariş açık.

"İskenderlerimizi güldürme

Üç gün...

Tam otomatik modda yirmi yıl geçirelim.

Ama çok beklemeyi kabul etmiyorum...

En azından ne durumda olduğunu bildiğin bir şeye inanabilirim... ama korkarım daha erken öleceğim

Artyom Trishkin :


Üç gün...

-- o sadece mevcut durumun bir tespitiydi.

Tam otomatik modda yirmi yıl geçirelim.

hmm... 20 yıl mı? Ve neden tam olarak "tam otomatik modda"? Manuel mod veya yarı otomatik mod kabul edilemez mi? Bu kardan daha kötü olacak mı?

Şüpheciliğinizi anlıyorum.

Bu nedenle, daha önce söylediğim gibi, deneysel doğrulamaya ihtiyaç vardır. Üç gün, olumlu ya da tam tersine olumsuz herhangi bir sonuç çıkarmak için çok kısa bir süre.

Herkes mevcut durumu "canlı" olarak izleyebilir - profildeki bağlantılar:

burada https://www.mql5.com/ru/users/elena-avtm

burada https://www.mql5.com/ru/users/avtomat

Periyodik olarak hareketi analiz edeceğim.

 
Artyom Trishkin :

"İskenderlerimizi güldürme

Üç gün...

Tam otomatik modda yirmi yıl geçirelim.

Ama çok beklemeyi kabul etmiyorum...

En azından ne durumda olduğunu bildiğin bir şeye inanabilirim... ama korkarım daha erken öleceğim

yıllara rağmen istiyorum

Güzel bir traktör daha derine inerdi.

Peki traktörümüzle ilgili konu canım

Her zaman ayakta ve aktifti.

Yirmi yıl sonra...

http://moskva.fm/music/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE %D0%B2/şarkı_670523

Олег avtomat :


Yöneticiler tarafından yasaklanmak için bilerek mi yaptınız?

Neden iki satıcıdan bir sinyal koyup doğrudan bir bağlantıyla forumda reklamını yapasınız ki?

Oleg Tsarkov :

Yöneticiler tarafından yasaklanmak için bilerek mi yaptınız?

Neden iki satıcıdan bir sinyal koyup doğrudan bir bağlantıyla forumda reklamını yapasınız ki?

Satıcı birdir. Doğrudan bağlantı yok. Ancak izleme iki farklı şekilde mümkündür.
 
Олег avtomat :
Satıcı birdir. Doğrudan bağlantı yok. Ancak izleme iki farklı şekilde mümkündür.
Üzgünüm, kızımın aile işine bağlı olduğunu fark etmedim)
Oleg Tsarkov :
Üzgünüm, kızımın aile işine bağlı olduğunu fark etmedim)
Tüm kurallara uyulur. Hasar yok ;)
