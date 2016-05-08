traktör F - sayfa 26
hareket hızı hala negatif, birkaç günü hesaba katamazsınız, bu bir istatistik değil)
Yalnızca mevcut durumu değil, aynı zamanda geçmiş verileri de hesaba katan daha karmaşık bir formül kullanıyorum.
Merhaba Oto!
Yeniden yatırım yaparsanız, telafi etmenin kazanmaktan daha zor olduğu hiç aklınıza geldi mi? Onlar. yeniden yatırım için depodan gerekli ve yeterli %-t marjı nedir? Muhtemelen, sabit lotlu sistemlerin daha iyi ve daha güvenli olduğunu fark ettim (ama ne yazık ki çok uzun bir süre için depo oluşturuyorlar) hatalı bir sinyal çalışması durumunda. Bir aydan fazla bir süredir bunun üzerine kafa yoruyorum. Şimdiye kadar beynime iyi bir şey gelmedi ve bir formül de bulamadım ...
Merhaba Oto!
Yeniden yatırım yaparsanız, telafi etmenin kazanmaktan daha zor olduğu hiç aklınıza geldi mi?
Hey!
Bu tamamen, bu anılar müdahaleci hale geldiğinde sürekli kayıp anılarının neden olduğu psikolojik bir sorundur. Bu sorundan kurtulmamız, üstesinden gelmemiz gerekiyor. Herhangi bir enstrümanda, belirli bir kritik seviyenin üzerinde kayıp alırsanız, cehenneme kapatın ve bunu düşünmeyin, başka bir enstrümana geçin. Ve "kayıp acısı" azaldığında, ona geri dönebilirsiniz. Ama "telafi etmek" için değil !!! "Telafi" terimi kullanımdan kaldırılmalıdır. Ve kayıplar durumunda, görev değişmez - kazanmak gerekir, ancak mevcut, daha düşük seviyeden zaten kazanmak gerekir. Ve bu "psikolojinin" yeniden yatırımla hiçbir ilgisi yok. Yeniden yatırım, psikolojinin değil, teknolojinin bir görevidir.
Onlar. yeniden yatırım için depodan gerekli ve yeterli %-t marjı nedir? Muhtemelen, sabit lotlu sistemlerin daha iyi ve daha güvenli olduğunu fark ettim (ama ne yazık ki çok uzun bir süre için depo oluşturuyorlar) hatalı bir sinyal çalışması durumunda. Bir aydan fazla bir süredir bunun üzerine kafa yoruyorum. Şimdiye kadar beynime iyi bir şey gelmedi ve bir formül de bulamadım ...
Gerekli olan kalıcı bir lot değil, ilgili fonların payı - çalışma alanı buna göre değişecektir.
İlgili fonların ne kadarının sizin için rahat olacağını kendiniz belirlemeniz yeterlidir. Bunda kullanılan omuz çok önemli bir rol oynar. Bağımlılık ters orantılıdır - kaldıraç ne kadar büyükse, ilgili fonların payı o kadar küçüktür. Ve bu bağımlılık şöyle görünür:
Grafikteki rakamlar sadece bir örnektir !!!
İlgili fonların payı için belirli değerleri seçebilirsiniz - burada konfor bölgesini terk etmemelisiniz, aksi takdirde "psikoloji" çığlık atacaktır;)
Pekala, psikoloji ve kaybedilen fonlar hakkında, biraz eğildin, kullanmıyorum.
Omuz da sizinkiyle aynı formatta benim için dikkate alınır.
Başka bir şeyden bahsediyoruz, yani bir yandan ticaret için ayırdığımız depo yüzdesi olarak fonlardan ve diğer yandan depo büyüme sürecinin bir hata olması durumunda ne kadar kapsanması gerektiğinden bahsediyoruz. en iyi yol boyunca devam eder, yani. Mevduatın büyümesi ve düşmesi arasındaki ilişkinin işlevi formülle nasıl ifade edilir?
Pekala, psikoloji ve kaybedilen fonlar hakkında biraz eğildin, kullanmıyorum.
Bunu kullanmak şart değil, tam tersine kurtulmak için ;) Doğru, bu arada...
Omuz benim için de dikkate alınır, sizinle aynı formatta.
Bu doğru. Bu anlaşılabilir.
Başka bir şeyden bahsediyoruz, yani bir yandan ticaret için ayırdığımız depo yüzdesi olarak fonlardan ve diğer yandan depo büyüme sürecinin bir hata olması durumunda ne kadar kapsanması gerektiğinden bahsediyoruz. en iyi yol boyunca devam eder, yani. Mevduatın büyümesi ve düşmesi arasındaki ilişkinin işlevi formülle nasıl ifade edilir?
Ve burada sorunuzun özünü tam olarak yakalayamıyorum.
Ancak - hata durumunda - kayıpların büyüme oranını kastettiğinizi varsayabilirim.
Eğer öyleyse, o zaman, çalışma partisinin yarıya indirilmesinin kayıp oranının yarıya indirilmesine yol açtığı ve buna göre kritik seviyenin geri itildiği gerçeğinden hareket ediyoruz.
Aşağı yukarı şöyle:
Burada 10. adımda parti yarıya bölünür ve 18. adımda tekrar yarıya indirilir. 1000 kritik seviye olarak kabul edilsin, o zaman kısmi kapanmalar olmasaydı, 14. adımda kritik seviyeye ulaşılmış olurdu. Kısmi kapanışlar, kritik bir seviyeye ulaşılmasını 10 adım geriye çekmeyi mümkün kıldı. Ve bu süre zarfında, dalgalanma (haberler veya başka bir şey) kuruyabilir. Ancak bu, bunun gerçekten kısa vadeli bir geri dönüş, dalgalanma vb. olduğuna dair güvenin olduğu zamandır.
Bu görev, kritik bir kayıp kütlesine ulaşmak olarak görülebilir. Ama bunun özü değişmez.
Sorunuzu yanlış anladıysam, lütfen açıklığa kavuşturun.
Evet, konuya daha yakın.
Yeniden yatırım planına göre partideki azalma ve artışın bağımlılığı doğrusal değildir. Örneğin, depodaki bir artışla, ticaret hataları olmadığında mevduat büyümesinin geometrik bir ilerlemesine sahibiz ve buna bağlı olarak lot da büyüyor. Sürekli hatalarımız varsa, depo azalmasının bağımlılığı büyük olasılıkla bunun tersidir. Hataların yüzdesi bir giriş parametresi olarak dahil edilirse, bu iki işlevin kesişiminin optimal yeniden yatırım yüzdesi olduğundan şüpheleniyorum. Ne düşünüyorsun?
Mesele şu ki, belirli bir tahliye durumunda mevduatın boyutunu olabildiğince çabuk düzeltebileceğimiz böyle bir yeniden yatırım stratejisini tahmin etmek gerekiyor. Belki de aynı fonksiyonla maksimum riskin ve tahliyenin boyutunu tahmin etmek mümkün olacaktır.
Evet, konuya daha yakın.
Yeniden yatırım planına göre partideki azalma ve artışın bağımlılığı doğrusal değildir. Örneğin, depodaki bir artışla, ticaret hataları olmadığında mevduat büyümesinin geometrik bir ilerlemesine sahibiz ve buna bağlı olarak lot da büyüyor. Sabit hatalarımız varsa, depo azalmasının bağımlılığı büyük olasılıkla bunun tersidir. Hataların yüzdesi bir giriş parametresi olarak dahil edilirse, bu iki işlevin kesişiminin optimal yeniden yatırım yüzdesi olduğundan şüpheleniyorum. Ne düşünüyorsun?
Mesele şu ki, belirli bir tahliye durumunda mevduatın boyutunu olabildiğince çabuk düzeltebileceğimiz böyle bir yeniden yatırım stratejisini tahmin etmek gerekiyor. Belki de aynı fonksiyonla maksimum riskin ve tahliyenin boyutunu tahmin etmek mümkün olacaktır.
Araç arızalıysa, lot büyüklüğü ve/veya kaldıraçlı hiçbir hile yardımcı olmaz - tek bir sonuç vardır - bir tahliye.
en fazla bir hafta içinde depoyu ikiye katlamaya başlayın, ne olduğunu anlayacaksınız.